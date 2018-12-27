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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 473474475476
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 16:29

Прошу модератора стерти повідомлення і фото від ріелторів про рибу, каву, песиків та інший непотреб, якому не місце на цьому форумі.

Те, що ріелторське сімейство погано знає арифметику - ще півбіди.

Але чисельні фото харчів на форумі про нерухомість - абсолютно непотрібні!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 16:31

Зображення
Мабуть риби хоче... Чергує... Віддати чи голову від лосося? На уху? Хоч наїсться вволю... Може тоді щось "пробекає" про нерухомість?
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 16:45

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

По лососю в Италии кило 17 евро по скидке, 24-25 евро без.
Вы простите, но все же что означает 2/3? И второе ценник 32,99 но в чеке 30,50. Не люблю не стыковки...
Арабика 0,5 сейчас 96 грн можно найти в Кропивницком. Меня и смущает поведение когда люди в Турции покупают по скидкам, а только во Львов, то кошерное сало ищут. Мои предпочтения от страны не меняются. Сэкономить на еде по сравнению с Украиной в Турции не удастся. Ну разве Вы будете с Sufer соревноваться кто круче скидку на молоко найдет...

ПыСы: Метро Украина тушка лосося 199грн... Оказалось не 459 ;) всё украинцы тоже пойдут и пошарят стейки Акурт и не разорятся ;) https://metro.zakaz.ua/ru/metro28635100000000/%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8C/
Востаннє редагувалось stm в Нед 13 жов, 2019 18:08, всього редагувалось 2 разів.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 17:25

Это не по теме ветки вообще-то. Но раз вопрос задан - надо ответить.
Мне stm положительно нравится: все же человек учится и хочет что-то знать.
Там был вопрос что такое на ценнике "Лосось 2/3"?

Так вот, есть стандарты рыбы.
Например, рыба элитных сортов - типа Сибас или Дорадо - идет по стандартам веса, например: 200/300 - это значит, что вы берете рыбу со льда и на весах каждая тушка будет иметь вес от 200 до 300 граммов.
Если указно 400/500 - то это значит, что в коробке на льду все рыбки будут массой от 400 до 500 граммов. Ваша задача - только жабры смотреть - подходит или нет.

Лосось - это рыба такая - рыба крупная, на граммы нет смысла указывать.
Стандарт 2/3 означает, что в лотке в супермаркете на льду лежит рыба массой от 2 до 3 кг.
Я выбрал самую маленькую - затянула 2,274 кг. Кстати, она потрашенная уже. То есть "чистый" вес.
Видите, как просто.

Ну и приятно, что вы имеете возможность купить рыбу у себя в городе.
Достаточно съедать 70 граммов морской рыбы в день - и норма ОМЕГА-3 - получена!

Ну и напоследок:
  stm написав:Вы простите, но все же что означает 2/3? И второе ценник 32,99 но в чеке 30,50. Не люблю не стыковки...

Если Вам когда-то удастся побывать в супермаркете МЕТРО в Украине, то Вы узнаете, что у них - в МЕТРО - на ценниках всегда указано 2 цены - без НДС и с НДС.
Цена БЕЗ НДС - 30,55 лиры.
Цена с НДС 8% (ВОСЕМЬ, А НЕ 18) - считаем - это арифметика: (30,55х8%)+30,55 = 2,444+30,55=32,994.
В чеке НДС указан ниже отдельными строками, так как на вино НДС - 18% (алкоголь).
На всякий случай: МЕТРО, как и akurt - НИКОГДА не ошибаются в цифрах.
Не любят они нестыковки.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 13 жов, 2019 17:42, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 19:29

  akurt написав:Это не по теме ветки вообще-то. Но раз вопрос задан - надо ответить.
Мне stm положительно нравится: все же человек учится и хочет что-то знать.
Там был вопрос что такое на ценнике "Лосось 2/3"?

Так вот, есть стандарты рыбы.

Лосось - это рыба такая - рыба крупная, на граммы нет смысла указывать.

Ну и напоследок:
  stm написав:Вы простите, но все же что означает 2/3? И второе ценник 32,99 но в чеке 30,50. Не люблю не стыковки...

Если Вам когда-то удастся побывать в супермаркете МЕТРО в Украине, то Вы узнаете, что у них - в МЕТРО - на ценниках всегда указано 2 цены - без НДС и с НДС.
Цена БЕЗ НДС - 30,55 лиры.
Цена с НДС 8% (ВОСЕМЬ, А НЕ 18) - считаем - это арифметика: (30,55х8%)+30,55 = 2,444+30,55=32,994.
В чеке НДС указан ниже отдельными строками


Акурт, отлично! Блондинкам с голубыми? глазами так именно и нужно рассказывать. Просто, много раз повторять, и с расстановкой.

Есть шанс, что все же начнут понимать, о чем речь идет :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 19:34

  change_pm написав:
  akurt написав:Это не по теме ветки вообще-то. Но раз вопрос задан - надо ответить.
Мне stm положительно нравится: все же человек учится и хочет что-то знать.
Там был вопрос что такое на ценнике "Лосось 2/3"?

Так вот, есть стандарты рыбы.

Лосось - это рыба такая - рыба крупная, на граммы нет смысла указывать.

Ну и напоследок:
  stm написав:Вы простите, но все же что означает 2/3? И второе ценник 32,99 но в чеке 30,50. Не люблю не стыковки...

Если Вам когда-то удастся побывать в супермаркете МЕТРО в Украине, то Вы узнаете, что у них - в МЕТРО - на ценниках всегда указано 2 цены - без НДС и с НДС.
Цена БЕЗ НДС - 30,55 лиры.
Цена с НДС 8% (ВОСЕМЬ, А НЕ 18) - считаем - это арифметика: (30,55х8%)+30,55 = 2,444+30,55=32,994.
В чеке НДС указан ниже отдельными строками


Акурт, отлично! Блондинкам с голубыми? глазами так именно и нужно рассказывать. Просто, много раз повторять, и с расстановкой.

Есть шанс, что все же начнут понимать, о чем речь идет :)

Речь всегда идёт о приличных потраченных деньгах ради призрачной экономии на еде и падающей ценой основного актива. Блондинки с голубыми глазами всегда в восторге от такого положения дел ;)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 19:36

  akurt написав:


А тепер про фінанси:
- приятелі мають під здачу в Україні 5 (п"ять) квартир.
- середня ціна здачі "двушки", переробленої з "однушки" - 12 000 гривень на місяць.
- виручка ЧИСТА зі місяць - 5х12 000=60 000 гривень.
- можна мандурвати чи ні?
МОЖНА!



Саме так і я планую, тільки квартири здаються у Польщі, зараз маю тільки 5.
Ще за 2 проплатив тільки 30% вартості.
Чистими в середньому кожна дає 500 дол.
Мета-15 квартир під здачу, щоб грошей вистачало не тільки на Туреччину :)
Тобто ще працювати і працювати.
sinus
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