Додано: Нед 13 жов, 2019 17:25

Это не по теме ветки вообще-то. Но раз вопрос задан - надо ответить.

stm написав: Вы простите, но все же что означает 2/3? И второе ценник 32,99 но в чеке 30,50. Не люблю не стыковки... Вы простите, но все же что означает 2/3? И второе ценник 32,99Не люблю не стыковки...

Мнеположительно нравится: все же человек учится и хочет что-то знать.Там был вопрос что такое на ценнике "ЛососьТак вот, есть стандарты рыбы.Например, рыба элитных сортов - типа Сибас или Дорадо - идет по стандартам веса, например: 200/300 - это значит, что вы берете рыбу со льда и на весах каждая тушка будет иметь вес от 200 до 300 граммов.Если указно 400/500 - то это значит, что в коробке на льду все рыбки будут массой от 400 до 500 граммов. Ваша задача - только жабры смотреть - подходит или нет.Лосось - это рыба такая - рыба крупная, на граммы нет смысла указывать.Стандарт 2/3 означает, что в лотке в супермаркете на льду лежит рыба массой от 2 до 3 кг.Я выбрал самую маленькую - затянула 2,274 кг. Кстати, она потрашенная уже. То есть "чистый" вес.Видите, как просто.Ну и приятно, что вы имеете возможность купить рыбу у себя в городе.Достаточно съедать 70 граммов морской рыбы в день - и норма ОМЕГА-3 - получена!Ну и напоследок:Если Вам когда-то удастся побывать в супермаркете МЕТРО в Украине, то Вы узнаете, что у них - в МЕТРО - на ценниках всегда указано 2 цены - без НДС и с НДС.Цена БЕЗ НДС -лиры.Цена с НДС 8% (ВОСЕМЬ, А НЕ) - считаем - это арифметика: (30,55х8%)+30,55 = 2,444+30,55=В чеке НДС указан ниже отдельными строками, так как на вино НДС - 18% (алкоголь).На всякий случай: МЕТРО, как и- НИКОГДА не ошибаются в цифрах.Не любят они нестыковки.