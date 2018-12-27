Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
По лососю в Италии кило 17 евро по скидке, 24-25 евро без. Вы простите, но все же что означает 2/3? И второе ценник 32,99 но в чеке 30,50. Не люблю не стыковки... Арабика 0,5 сейчас 96 грн можно найти в Кропивницком. Меня и смущает поведение когда люди в Турции покупают по скидкам, а только во Львов, то кошерное сало ищут. Мои предпочтения от страны не меняются. Сэкономить на еде по сравнению с Украиной в Турции не удастся. Ну разве Вы будете с Sufer соревноваться кто круче скидку на молоко найдет...
Это не по теме ветки вообще-то. Но раз вопрос задан - надо ответить. Мне stm положительно нравится: все же человек учится и хочет что-то знать. Там был вопрос что такое на ценнике "Лосось 2/3"?
Так вот, есть стандарты рыбы. Например, рыба элитных сортов - типа Сибас или Дорадо - идет по стандартам веса, например: 200/300 - это значит, что вы берете рыбу со льда и на весах каждая тушка будет иметь вес от 200 до 300 граммов. Если указно 400/500 - то это значит, что в коробке на льду все рыбки будут массой от 400 до 500 граммов. Ваша задача - только жабры смотреть - подходит или нет.
Лосось - это рыба такая - рыба крупная, на граммы нет смысла указывать. Стандарт 2/3 означает, что в лотке в супермаркете на льду лежит рыба массой от 2 до 3 кг. Я выбрал самую маленькую - затянула 2,274 кг. Кстати, она потрашенная уже. То есть "чистый" вес. Видите, как просто.
Ну и приятно, что вы имеете возможность купить рыбу у себя в городе. Достаточно съедать 70 граммов морской рыбы в день - и норма ОМЕГА-3 - получена!
Ну и напоследок:
stm написав:Вы простите, но все же что означает 2/3? И второе ценник 32,99 но в чеке 30,50. Не люблю не стыковки...
Если Вам когда-то удастся побывать в супермаркете МЕТРО в Украине, то Вы узнаете, что у них - в МЕТРО - на ценниках всегда указано 2 цены - без НДС и с НДС. Цена БЕЗ НДС - 30,55 лиры. Цена с НДС 8% (ВОСЕМЬ, А НЕ 18) - считаем - это арифметика: (30,55х8%)+30,55 = 2,444+30,55=32,994. В чеке НДС указан ниже отдельными строками, так как на вино НДС - 18% (алкоголь). На всякий случай: МЕТРО, как и akurt - НИКОГДА не ошибаются в цифрах. Не любят они нестыковки.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 13 жов, 2019 17:42, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Это не по теме ветки вообще-то. Но раз вопрос задан - надо ответить. Мне stm положительно нравится: все же человек учится и хочет что-то знать. Там был вопрос что такое на ценнике "Лосось 2/3"?
Так вот, есть стандарты рыбы.
Лосось - это рыба такая - рыба крупная, на граммы нет смысла указывать.
Ну и напоследок:
stm написав:Вы простите, но все же что означает 2/3? И второе ценник 32,99 но в чеке 30,50. Не люблю не стыковки...
Если Вам когда-то удастся побывать в супермаркете МЕТРО в Украине, то Вы узнаете, что у них - в МЕТРО - на ценниках всегда указано 2 цены - без НДС и с НДС. Цена БЕЗ НДС - 30,55 лиры. Цена с НДС 8% (ВОСЕМЬ, А НЕ 18) - считаем - это арифметика: (30,55х8%)+30,55 = 2,444+30,55=32,994. В чеке НДС указан ниже отдельными строками
Акурт, отлично! Блондинкам с голубыми? глазами так именно и нужно рассказывать. Просто, много раз повторять, и с расстановкой.
Есть шанс, что все же начнут понимать, о чем речь идет
akurt написав:Это не по теме ветки вообще-то. Но раз вопрос задан - надо ответить. Мне stm положительно нравится: все же человек учится и хочет что-то знать. Там был вопрос что такое на ценнике "Лосось 2/3"?
Так вот, есть стандарты рыбы.
Лосось - это рыба такая - рыба крупная, на граммы нет смысла указывать.
Ну и напоследок:
stm написав:Вы простите, но все же что означает 2/3? И второе ценник 32,99 но в чеке 30,50. Не люблю не стыковки...
Если Вам когда-то удастся побывать в супермаркете МЕТРО в Украине, то Вы узнаете, что у них - в МЕТРО - на ценниках всегда указано 2 цены - без НДС и с НДС. Цена БЕЗ НДС - 30,55 лиры. Цена с НДС 8% (ВОСЕМЬ, А НЕ 18) - считаем - это арифметика: (30,55х8%)+30,55 = 2,444+30,55=32,994. В чеке НДС указан ниже отдельными строками
Акурт, отлично! Блондинкам с голубыми? глазами так именно и нужно рассказывать. Просто, много раз повторять, и с расстановкой.
Есть шанс, что все же начнут понимать, о чем речь идет
Речь всегда идёт о приличных потраченных деньгах ради призрачной экономии на еде и падающей ценой основного актива. Блондинки с голубыми глазами всегда в восторге от такого положения дел
А тепер про фінанси: - приятелі мають під здачу в Україні 5 (п"ять) квартир. - середня ціна здачі "двушки", переробленої з "однушки" - 12 000 гривень на місяць. - виручка ЧИСТА зі місяць - 5х12 000=60 000 гривень. - можна мандурвати чи ні? МОЖНА!
Саме так і я планую, тільки квартири здаються у Польщі, зараз маю тільки 5. Ще за 2 проплатив тільки 30% вартості. Чистими в середньому кожна дає 500 дол. Мета-15 квартир під здачу, щоб грошей вистачало не тільки на Туреччину Тобто ще працювати і працювати.