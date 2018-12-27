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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 473474475476
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 16:29

Прошу модератора стерти повідомлення і фото від ріелторів про рибу, каву, песиків та інший непотреб, якому не місце на цьому форумі.

Те, що голодне ріелторське сімейство погано знає арифметику - ще півбіди.

Але чисельні фото харчів на форумі про нерухомість - абсолютно непотрібні!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 13 жов, 2019 21:54, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 16:31

Зображення
Мабуть риби хоче... Чергує... Віддати чи голову від лосося? На уху? Хоч наїсться вволю... Може тоді щось "пробекає" про нерухомість?
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 16:45

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

По лососю в Италии кило 17 евро по скидке, 24-25 евро без.
Вы простите, но все же что означает 2/3? И второе ценник 32,99 но в чеке 30,50. Не люблю не стыковки...
Арабика 0,5 сейчас 96 грн можно найти в Кропивницком. Меня и смущает поведение когда люди в Турции покупают по скидкам, а только во Львов, то кошерное сало ищут. Мои предпочтения от страны не меняются. Сэкономить на еде по сравнению с Украиной в Турции не удастся. Ну разве Вы будете с Sufer соревноваться кто круче скидку на молоко найдет...

ПыСы: Метро Украина тушка лосося 199грн... Оказалось не 459 ;) всё украинцы тоже пойдут и пошарят стейки Акурт и не разорятся ;) https://metro.zakaz.ua/ru/metro28635100000000/%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8C/
Востаннє редагувалось stm в Нед 13 жов, 2019 18:08, всього редагувалось 2 разів.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 17:25

Это не по теме ветки вообще-то. Но раз вопрос задан - надо ответить.
Мне stm положительно нравится: все же человек учится и хочет что-то знать.
Там был вопрос что такое на ценнике "Лосось 2/3"?

Так вот, есть стандарты рыбы.
Например, рыба элитных сортов - типа Сибас или Дорадо - идет по стандартам веса, например: 200/300 - это значит, что вы берете рыбу со льда и на весах каждая тушка будет иметь вес от 200 до 300 граммов.
Если указно 400/500 - то это значит, что в коробке на льду все рыбки будут массой от 400 до 500 граммов. Ваша задача - только жабры смотреть - подходит или нет.

Лосось - это рыба такая - рыба крупная, на граммы нет смысла указывать.
Стандарт 2/3 означает, что в лотке в супермаркете на льду лежит рыба массой от 2 до 3 кг.
Я выбрал самую маленькую - затянула 2,274 кг. Кстати, она потрашенная уже. То есть "чистый" вес.
Видите, как просто.

Ну и приятно, что вы имеете возможность купить рыбу у себя в городе.
Достаточно съедать 70 граммов морской рыбы в день - и норма ОМЕГА-3 - получена!

Ну и напоследок:
  stm написав:Вы простите, но все же что означает 2/3? И второе ценник 32,99 но в чеке 30,50. Не люблю не стыковки...

Если Вам когда-то удастся побывать в супермаркете МЕТРО в Украине, то Вы узнаете, что у них - в МЕТРО - на ценниках всегда указано 2 цены - без НДС и с НДС.
Цена БЕЗ НДС - 30,55 лиры.
Цена с НДС 8% (ВОСЕМЬ, А НЕ 18) - считаем - это арифметика: (30,55х8%)+30,55 = 2,444+30,55=32,994.
В чеке НДС указан ниже отдельными строками, так как на вино НДС - 18% (алкоголь).
На всякий случай: МЕТРО, как и akurt - НИКОГДА не ошибаются в цифрах.
Не любят они нестыковки.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 13 жов, 2019 17:42, всього редагувалось 1 раз.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 19:29

  akurt написав:Это не по теме ветки вообще-то. Но раз вопрос задан - надо ответить.
Мне stm положительно нравится: все же человек учится и хочет что-то знать.
Там был вопрос что такое на ценнике "Лосось 2/3"?

Так вот, есть стандарты рыбы.

Лосось - это рыба такая - рыба крупная, на граммы нет смысла указывать.

Ну и напоследок:
  stm написав:Вы простите, но все же что означает 2/3? И второе ценник 32,99 но в чеке 30,50. Не люблю не стыковки...

Если Вам когда-то удастся побывать в супермаркете МЕТРО в Украине, то Вы узнаете, что у них - в МЕТРО - на ценниках всегда указано 2 цены - без НДС и с НДС.
Цена БЕЗ НДС - 30,55 лиры.
Цена с НДС 8% (ВОСЕМЬ, А НЕ 18) - считаем - это арифметика: (30,55х8%)+30,55 = 2,444+30,55=32,994.
В чеке НДС указан ниже отдельными строками


Акурт, отлично! Блондинкам с голубыми? глазами так именно и нужно рассказывать. Просто, много раз повторять, и с расстановкой.

Есть шанс, что все же начнут понимать, о чем речь идет :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 19:34

  change_pm написав:
  akurt написав:Это не по теме ветки вообще-то. Но раз вопрос задан - надо ответить.
Мне stm положительно нравится: все же человек учится и хочет что-то знать.
Там был вопрос что такое на ценнике "Лосось 2/3"?

Так вот, есть стандарты рыбы.

Лосось - это рыба такая - рыба крупная, на граммы нет смысла указывать.

Ну и напоследок:
  stm написав:Вы простите, но все же что означает 2/3? И второе ценник 32,99 но в чеке 30,50. Не люблю не стыковки...

Если Вам когда-то удастся побывать в супермаркете МЕТРО в Украине, то Вы узнаете, что у них - в МЕТРО - на ценниках всегда указано 2 цены - без НДС и с НДС.
Цена БЕЗ НДС - 30,55 лиры.
Цена с НДС 8% (ВОСЕМЬ, А НЕ 18) - считаем - это арифметика: (30,55х8%)+30,55 = 2,444+30,55=32,994.
В чеке НДС указан ниже отдельными строками


Акурт, отлично! Блондинкам с голубыми? глазами так именно и нужно рассказывать. Просто, много раз повторять, и с расстановкой.

Есть шанс, что все же начнут понимать, о чем речь идет :)

Речь всегда идёт о приличных потраченных деньгах ради призрачной экономии на еде и падающей ценой основного актива. Блондинки с голубыми глазами всегда в восторге от такого положения дел ;)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 19:36

  akurt написав:


А тепер про фінанси:
- приятелі мають під здачу в Україні 5 (п"ять) квартир.
- середня ціна здачі "двушки", переробленої з "однушки" - 12 000 гривень на місяць.
- виручка ЧИСТА зі місяць - 5х12 000=60 000 гривень.
- можна мандурвати чи ні?
МОЖНА!



Саме так і я планую, тільки квартири здаються у Польщі, зараз маю тільки 5.
Ще за 2 проплатив тільки 30% вартості.
Чистими в середньому кожна дає 500 дол.
Мета-15 квартир під здачу, щоб грошей вистачало не тільки на Туреччину :)
Тобто ще працювати і працювати.
sinus
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 21:31

Приємно, що люди в неділю ввечері - на позитиві!

Подарунок від мене:
Türk dilində Ukrayna-Azərbaycan arifmetikası
Українсько-азербайджанська арифметика по-турецьки або як громадяни Азербайджану заробляють гроші в Туреччині, поки українці сваряться між собою

(текст буде завтра, щойно повернувся з зустрічі з друзями з Азербайджану)
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 22:18

АНОНС НА ПОНЕДЕЛЬНИК
  stm написав:Речь всегда идёт о приличных потраченных деньгах ради призрачной экономии на еде и падающей ценой основного актива. Блондинки с голубыми глазами всегда в восторге от такого положения дел ;)


Блондинка с голубыми глазами нам прочитает лекцию:

"Как потратить на хрущика в Кропивницком приличные в 2008 году деньги в 50 000 долларов и продать сегодня свой единственный в жизни основной актив за 5 000 и получить восторг от такого положения дел!"

Не забудьте: начало в понедельник.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 22:22

  akurt написав:
  sinus написав:
  akurt написав:

Вам як - на мою думку - фахівцю з нерухомості Польщі - даю цікавий варіант для аналізу.
Я свою думку маю, але що сказали б ви: наскільки вигідно купити ділянку землі голу за 55 000 ойро або квартирку за 115 000 ойро і мати легко 13% річних по ойро ось тут.
Просив би Вас подивитсия та щось написати.
https://www.scg.company/poland?fbclid=I ... MUh-a-wYgI


Подивився -не цікаво.
По-перше землю мені без дозволу, якого чекати до року, ніхто не продасть.
По-друге вважаю, що не буде там ніяких 12-13% річних, та й в нерухомості не саме головне скільки вона річних може дати, а які перспективи зростання ціни на об'єкт і як легко можна її продати -в цьому випадку дуже не впевнений, що цей об'єкт відповідає таким умовам.
Краще, на мою думку, придбати 2 кавалєрки за ці грощі і мати до 7% річних, але їх завжди можна дуже швидко продати і ще і по більшій ціні, ніж придбав. Чим мати ефемерні 12% річних, а потім не знати як від той нерухомості здихатися.

Але якщо грошей зайвих багато і є можливість придбати землю без дозволу, то звісно краще купити землю, бо на ній можна, що завгодно набудувати і легше буде підлаштовуватися під потреби клієнтів, а також землю можна потім, коли комплекс забудується продати дорожче.
Купуючи землю, як мінімум нічого не втратите.
Але я поки громадянства Польщі не маю і в ці ігри з землею поки що не граю.


Пан sinus!
Дуже радий, що ваша думка співпала з моєю.
Я подивися карту - вони на сайті адресу приховують, але я знайшов - то віддаленна місцина від Гданьска на березі холодного моря.
Зараз там +12.
Звісно, няких 13% річних по валюті там і близько не може бути.
І навіть 6.
Прикольно, що фірма-посередник погоджується взяти куплене вами за ваші гроші житло під здачу під 30 (тридцять) відсотків від виручки, яка буде невідомо якою.
Так само беруть, наприклад, в Туреччині - тільки не в Анталії - а в Аланії - якщо здадуть, то хочуть мати 50 (!!!) відсотків.
Тобто повна дурня: ви там далеко від Гданьска жити не будете в чистому полі - навіщо???
А на ваших грошах хочуть заробити ще гроші. І нічим не ризикують, бо об"єкт вже продано - і профіт вже отриманий!
Я вище писав досвід моїх знайомих в Іспанії: в Аліканте за рік ледве ледве заробли 1 000 (одну тисячу) ойро.
Це при вкладанні 75 000 ойро.
Я проаналізував заповненість готелів у найближчих місцях - всі вільні і пусті.
Бронюй хоч зараз.
Тому к.к.д.=0 і навіть мінус.

А ось вам приклад, де к.к.д. НЕ дорівнює нулю.

З понеділка приймаю гостей із Запоріжжя, а у вівторок з Дніпра в Анталію виїжджають на авто мої приятелі - любителі мандрів Європою. Очікую зустріти у четвер.
Вони самі знайшли готель на booking дуже класного розташування - майже біля моря - за 150 лір (приблизно 600 гривень) на добу.
Попросили мене поїхати подивитися на місці. від меен їхати - 6 хвилин.
Поки модератори - слава Богу - чистили гілку від флуду - подивився на місті і постав оцінку "ДОБРЕ":
- непоганий готель 3 зірочки.
- номер великий ще й із сніданком на ранок.
- в номері є навіть невеличка кухня - щось собі приготувати на вечерію.
- Номер чистий та охайний.
Дав добро на бронювання через booking .
А тепер про фінанси:
- приятелі мають під здачу в Україні 5 (п"ять) квартир.
- середня ціна здачі "двушки", переробленої з "однушки" - 12 000 гривень на місяць.
- виручка ЧИСТА зі місяць - 5х12 000=60 000 гривень.
- можна мандурвати чи ні?
МОЖНА!

Порахуємо пінєндзи:
- дорога від Дніпра до Анталії - 2300 км. В них авто із потребою в пальному 6 літрів на 100 км - разом буде витрачено 23х6=138 літрів пального.
Візьмемо 150 літрів туди і 150 літрів назад - 300 літрів по ціні приблизно 1,2 долара літр - тоді витрати на пальне складають 300х1,2=360 доларів або 9000 гривень.
- по дорозі буде 2х2 ночі готелів - нехай по 25 доларів - 100 доларів = 2500 гривень.
- готель на 10 днів - 5 386 гривень (ціна з букінга) - надіслали мені скрін-шот.
- харчування в Анталії - порадив купити для вечері тушку Лосося норвезького - зараз масове зниження цін на всі продукти харчування в Туреччині - лосось 32 ліри кг або 135 гривень кг - тушка затягує 2,2-3 кг.
- бараняча нога зараз по 35 лір кг або по 35х4,2=147 гривень кіло - візьмемо на двох цілу ногу. Зробимо шаличок та звариму шурпу!
- мандри в Демре, на водоспади, у каньони та в гори - зі мною - безкоштовно (необхідне пальне поділимо навпіл).
Загальні витрати на мандри та відпочинок(панове НЕ ПРАЦЮЮТЬ - навіщо працюватия, якщо маєш чистими 60 000 гривень на місяць??????) на протязі 3+10+3=16 днів:
9 000+2500+5386+(нехай на харчування та біло вино врожаю 2017 - купив зараз 2 пляшки на завтра для гостей - виходить (10х50лір)=500 лір або нехай 100 доларів або 2 500 гривень)=19 386 гривень.
Залищок за місяць: 60 000 - 19 386 = 40 614 гривень.
О! Ідея - будуть їхати через Румунію - нехай купують п"ять паків румунського пива - в мене вчора була остання баночка - вже немає...
В Румунії пиво - супер!
І ціна вдвічі менша, ніж в Україні.
Але воно й зрозуміло: де живуть багаті люди, там і пиво є дорожчим!

многа букаф, ніасіліл.
Іра пиши по суті.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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