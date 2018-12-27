Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
По лососю в Италии кило 17 евро по скидке, 24-25 евро без. Вы простите, но все же что означает 2/3? И второе ценник 32,99 но в чеке 30,50. Не люблю не стыковки... Арабика 0,5 сейчас 96 грн можно найти в Кропивницком. Меня и смущает поведение когда люди в Турции покупают по скидкам, а только во Львов, то кошерное сало ищут. Мои предпочтения от страны не меняются. Сэкономить на еде по сравнению с Украиной в Турции не удастся. Ну разве Вы будете с Sufer соревноваться кто круче скидку на молоко найдет...
Это не по теме ветки вообще-то. Но раз вопрос задан - надо ответить. Мне stm положительно нравится: все же человек учится и хочет что-то знать. Там был вопрос что такое на ценнике "Лосось 2/3"?
Так вот, есть стандарты рыбы. Например, рыба элитных сортов - типа Сибас или Дорадо - идет по стандартам веса, например: 200/300 - это значит, что вы берете рыбу со льда и на весах каждая тушка будет иметь вес от 200 до 300 граммов. Если указно 400/500 - то это значит, что в коробке на льду все рыбки будут массой от 400 до 500 граммов. Ваша задача - только жабры смотреть - подходит или нет.
Лосось - это рыба такая - рыба крупная, на граммы нет смысла указывать. Стандарт 2/3 означает, что в лотке в супермаркете на льду лежит рыба массой от 2 до 3 кг. Я выбрал самую маленькую - затянула 2,274 кг. Кстати, она потрашенная уже. То есть "чистый" вес. Видите, как просто.
Ну и приятно, что вы имеете возможность купить рыбу у себя в городе. Достаточно съедать 70 граммов морской рыбы в день - и норма ОМЕГА-3 - получена!
Ну и напоследок:
stm написав:Вы простите, но все же что означает 2/3? И второе ценник 32,99 но в чеке 30,50. Не люблю не стыковки...
Если Вам когда-то удастся побывать в супермаркете МЕТРО в Украине, то Вы узнаете, что у них - в МЕТРО - на ценниках всегда указано 2 цены - без НДС и с НДС. Цена БЕЗ НДС - 30,55 лиры. Цена с НДС 8% (ВОСЕМЬ, А НЕ 18) - считаем - это арифметика: (30,55х8%)+30,55 = 2,444+30,55=32,994. В чеке НДС указан ниже отдельными строками, так как на вино НДС - 18% (алкоголь). На всякий случай: МЕТРО, как и akurt - НИКОГДА не ошибаются в цифрах. Не любят они нестыковки.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 13 жов, 2019 17:42, всього редагувалось 1 раз.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt написав:Это не по теме ветки вообще-то. Но раз вопрос задан - надо ответить. Мне stm положительно нравится: все же человек учится и хочет что-то знать. Там был вопрос что такое на ценнике "Лосось 2/3"?
Так вот, есть стандарты рыбы.
Лосось - это рыба такая - рыба крупная, на граммы нет смысла указывать.
Ну и напоследок:
stm написав:Вы простите, но все же что означает 2/3? И второе ценник 32,99 но в чеке 30,50. Не люблю не стыковки...
Если Вам когда-то удастся побывать в супермаркете МЕТРО в Украине, то Вы узнаете, что у них - в МЕТРО - на ценниках всегда указано 2 цены - без НДС и с НДС. Цена БЕЗ НДС - 30,55 лиры. Цена с НДС 8% (ВОСЕМЬ, А НЕ 18) - считаем - это арифметика: (30,55х8%)+30,55 = 2,444+30,55=32,994. В чеке НДС указан ниже отдельными строками
Акурт, отлично! Блондинкам с голубыми? глазами так именно и нужно рассказывать. Просто, много раз повторять, и с расстановкой.
Есть шанс, что все же начнут понимать, о чем речь идет
akurt написав:Это не по теме ветки вообще-то. Но раз вопрос задан - надо ответить. Мне stm положительно нравится: все же человек учится и хочет что-то знать. Там был вопрос что такое на ценнике "Лосось 2/3"?
Так вот, есть стандарты рыбы.
Лосось - это рыба такая - рыба крупная, на граммы нет смысла указывать.
Ну и напоследок:
stm написав:Вы простите, но все же что означает 2/3? И второе ценник 32,99 но в чеке 30,50. Не люблю не стыковки...
Если Вам когда-то удастся побывать в супермаркете МЕТРО в Украине, то Вы узнаете, что у них - в МЕТРО - на ценниках всегда указано 2 цены - без НДС и с НДС. Цена БЕЗ НДС - 30,55 лиры. Цена с НДС 8% (ВОСЕМЬ, А НЕ 18) - считаем - это арифметика: (30,55х8%)+30,55 = 2,444+30,55=32,994. В чеке НДС указан ниже отдельными строками
Акурт, отлично! Блондинкам с голубыми? глазами так именно и нужно рассказывать. Просто, много раз повторять, и с расстановкой.
Есть шанс, что все же начнут понимать, о чем речь идет
Речь всегда идёт о приличных потраченных деньгах ради призрачной экономии на еде и падающей ценой основного актива. Блондинки с голубыми глазами всегда в восторге от такого положения дел
А тепер про фінанси: - приятелі мають під здачу в Україні 5 (п"ять) квартир. - середня ціна здачі "двушки", переробленої з "однушки" - 12 000 гривень на місяць. - виручка ЧИСТА зі місяць - 5х12 000=60 000 гривень. - можна мандурвати чи ні? МОЖНА!
Саме так і я планую, тільки квартири здаються у Польщі, зараз маю тільки 5. Ще за 2 проплатив тільки 30% вартості. Чистими в середньому кожна дає 500 дол. Мета-15 квартир під здачу, щоб грошей вистачало не тільки на Туреччину Тобто ще працювати і працювати.
Подарунок від мене: Türk dilində Ukrayna-Azərbaycan arifmetikası Українсько-азербайджанська арифметика по-турецьки або як громадяни Азербайджану заробляють гроші в Туреччині, поки українці сваряться між собою
(текст буде завтра, щойно повернувся з зустрічі з друзями з Азербайджану)
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
Вам як - на мою думку - фахівцю з нерухомості Польщі - даю цікавий варіант для аналізу. Я свою думку маю, але що сказали б ви: наскільки вигідно купити ділянку землі голу за 55 000 ойро або квартирку за 115 000 ойро і мати легко 13% річних по ойро ось тут. Просив би Вас подивитсия та щось написати. https://www.scg.company/poland?fbclid=I ... MUh-a-wYgI
Подивився -не цікаво. По-перше землю мені без дозволу, якого чекати до року, ніхто не продасть. По-друге вважаю, що не буде там ніяких 12-13% річних, та й в нерухомості не саме головне скільки вона річних може дати, а які перспективи зростання ціни на об'єкт і як легко можна її продати -в цьому випадку дуже не впевнений, що цей об'єкт відповідає таким умовам. Краще, на мою думку, придбати 2 кавалєрки за ці грощі і мати до 7% річних, але їх завжди можна дуже швидко продати і ще і по більшій ціні, ніж придбав. Чим мати ефемерні 12% річних, а потім не знати як від той нерухомості здихатися.
Але якщо грошей зайвих багато і є можливість придбати землю без дозволу, то звісно краще купити землю, бо на ній можна, що завгодно набудувати і легше буде підлаштовуватися під потреби клієнтів, а також землю можна потім, коли комплекс забудується продати дорожче. Купуючи землю, як мінімум нічого не втратите. Але я поки громадянства Польщі не маю і в ці ігри з землею поки що не граю.
Пан sinus! Дуже радий, що ваша думка співпала з моєю. Я подивися карту - вони на сайті адресу приховують, але я знайшов - то віддаленна місцина від Гданьска на березі холодного моря. Зараз там +12. Звісно, няких 13% річних по валюті там і близько не може бути. І навіть 6. Прикольно, що фірма-посередник погоджується взяти куплене вами за ваші гроші житло під здачу під 30 (тридцять) відсотків від виручки, яка буде невідомо якою. Так само беруть, наприклад, в Туреччині - тільки не в Анталії - а в Аланії - якщо здадуть, то хочуть мати 50 (!!!) відсотків. Тобто повна дурня: ви там далеко від Гданьска жити не будете в чистому полі - навіщо??? А на ваших грошах хочуть заробити ще гроші. І нічим не ризикують, бо об"єкт вже продано - і профіт вже отриманий! Я вище писав досвід моїх знайомих в Іспанії: в Аліканте за рік ледве ледве заробли 1 000 (одну тисячу) ойро. Це при вкладанні 75 000 ойро. Я проаналізував заповненість готелів у найближчих місцях - всі вільні і пусті. Бронюй хоч зараз. Тому к.к.д.=0 і навіть мінус.
А ось вам приклад, де к.к.д. НЕ дорівнює нулю.
З понеділка приймаю гостей із Запоріжжя, а у вівторок з Дніпра в Анталію виїжджають на авто мої приятелі - любителі мандрів Європою. Очікую зустріти у четвер. Вони самі знайшли готель на booking дуже класного розташування - майже біля моря - за 150 лір (приблизно 600 гривень) на добу. Попросили мене поїхати подивитися на місці. від меен їхати - 6 хвилин. Поки модератори - слава Богу - чистили гілку від флуду - подивився на місті і постав оцінку "ДОБРЕ": - непоганий готель 3 зірочки. - номер великий ще й із сніданком на ранок. - в номері є навіть невеличка кухня - щось собі приготувати на вечерію. - Номер чистий та охайний. Дав добро на бронювання через booking . А тепер про фінанси: - приятелі мають під здачу в Україні 5 (п"ять) квартир. - середня ціна здачі "двушки", переробленої з "однушки" - 12 000 гривень на місяць. - виручка ЧИСТА зі місяць - 5х12 000=60 000 гривень. - можна мандурвати чи ні? МОЖНА!
Порахуємо пінєндзи: - дорога від Дніпра до Анталії - 2300 км. В них авто із потребою в пальному 6 літрів на 100 км - разом буде витрачено 23х6=138 літрів пального. Візьмемо 150 літрів туди і 150 літрів назад - 300 літрів по ціні приблизно 1,2 долара літр - тоді витрати на пальне складають 300х1,2=360 доларів або 9000 гривень. - по дорозі буде 2х2 ночі готелів - нехай по 25 доларів - 100 доларів = 2500 гривень. - готель на 10 днів - 5 386 гривень (ціна з букінга) - надіслали мені скрін-шот. - харчування в Анталії - порадив купити для вечері тушку Лосося норвезького - зараз масове зниження цін на всі продукти харчування в Туреччині - лосось 32 ліри кг або 135 гривень кг - тушка затягує 2,2-3 кг. - бараняча нога зараз по 35 лір кг або по 35х4,2=147 гривень кіло - візьмемо на двох цілу ногу. Зробимо шаличок та звариму шурпу! - мандри в Демре, на водоспади, у каньони та в гори - зі мною - безкоштовно (необхідне пальне поділимо навпіл). Загальні витрати на мандри та відпочинок(панове НЕ ПРАЦЮЮТЬ - навіщо працюватия, якщо маєш чистими 60 000 гривень на місяць??????) на протязі 3+10+3=16 днів: 9 000+2500+5386+(нехай на харчування та біло вино врожаю 2017 - купив зараз 2 пляшки на завтра для гостей - виходить (10х50лір)=500 лір або нехай 100 доларів або 2 500 гривень)=19 386 гривень. Залищок за місяць: 60 000 - 19 386 = 40 614 гривень. О! Ідея - будуть їхати через Румунію - нехай купують п"ять паків румунського пива - в мене вчора була остання баночка - вже немає... В Румунії пиво - супер! І ціна вдвічі менша, ніж в Україні. Але воно й зрозуміло: де живуть багаті люди, там і пиво є дорожчим!
многа букаф, ніасіліл. Іра пиши по суті.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.