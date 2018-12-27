Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А тепер про фінанси: - приятелі мають під здачу в Україні 5 (п"ять) квартир. - середня ціна здачі "двушки", переробленої з "однушки" - 12 000 гривень на місяць. - виручка ЧИСТА зі місяць - 5х12 000=60 000 гривень. - можна мандурвати чи ні? МОЖНА!
Саме так і я планую, тільки квартири здаються у Польщі, зараз маю тільки 5. Ще за 2 проплатив тільки 30% вартості. Чистими в середньому кожна дає 500 дол. Мета-15 квартир під здачу, щоб грошей вистачало не тільки на Туреччину Тобто ще працювати і працювати.
це скільки тре грошей вбухати?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Прокинувся пан Флайман. Нарешті. Засімітив попердню сторінку дурним копіюванням (мабуть пролив пиво на клавіатуру та кнопки залипають), що заборонено Правилами форуму. Спробуйте Правила форуму прочитати та не смітити. Ви не вдома. Можливо у вас монітор із тріщінами - не можете прочитати, тоя для Вас постарався: Тепер щодо вашого змістовного листа НА ТЕМУ форуму: А ось ваш "лист": два рядки з численними помилками (заборонено Правилами форуму): Ось змістовний безграмотний текст - як порушення Правил форуму:
многа букаф, ніасіліл. Іра пиши по суті.
При слові "Іра" - є небезпека - почне збуджуватися пан Понаехал.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 13 жов, 2019 22:55, всього редагувалось 5 разів.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt написав:Прокинувся пан Флайман. Нарешті. Засімітив попердню сторінку дурним копіюванням (мабуть пролив пиво на клавіатуру та кнопки залипають), що заборонено Правилами форуму. Спробуйте Правила форуму прочитати та не смітити. Ви не вдома. Можливо у вас монітор із тріщінами - не можете прочитати, тоя для Вас постарався:
Я то думал раздвоение личности у учетки акурт, а оказывается просто вместе ведут ее 2 пенсионера.
Збудження відбулося... Ех, Флайман, Флайман... В місті Austin - то Техас - зараз 15-40 дня - тепер не спатиме Понаехал до ранку... Кожні 4-5 хвилин тепер - потік повідомлень про нерухомість піде. Рекорд - 15 за добу.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 13 жов, 2019 22:46, всього редагувалось 3 разів.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
Если теория одного форумчанена верна, то участница коллективного аккаунта акурт так смешно радовалась и удивлялась что можно «вот прямо сейчас» купить Форд фокус в лиз, когда ее сын- миллионер ( согласно легенде) не может выбрать себе сам машину... что даже меня это умиляет.