Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А тепер про фінанси: - приятелі мають під здачу в Україні 5 (п"ять) квартир. - середня ціна здачі "двушки", переробленої з "однушки" - 12 000 гривень на місяць. - виручка ЧИСТА зі місяць - 5х12 000=60 000 гривень. - можна мандурвати чи ні? МОЖНА!
Саме так і я планую, тільки квартири здаються у Польщі, зараз маю тільки 5. Ще за 2 проплатив тільки 30% вартості. Чистими в середньому кожна дає 500 дол. Мета-15 квартир під здачу, щоб грошей вистачало не тільки на Туреччину Тобто ще працювати і працювати.
це скільки тре грошей вбухати?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
akurt написав:Прокинувся пан Флайман. Нарешті. Засімітив попердню сторінку дурним копіюванням (мабуть пролив пиво на клавіатуру та кнопки залипають), що заборонено Правилами форуму. Спробуйте Правила форуму прочитати та не смітити. Ви не вдома. Можливо у вас монітор із тріщінами - не можете прочитати, тоя для Вас постарався:
Я то думал раздвоение личности у учетки акурт, а оказывается просто вместе ведут ее 2 пенсионера.
Збудження відбулося... Ех, Флайман, Флайман... В місті Austin - то Техас - зараз 15-40 дня - тепер не спатиме Понаехал до ранку... Кожні 4-5 хвилин тепер - потік повідомлень про нерухомість піде. Рекорд - 15 за добу.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 13 жов, 2019 22:46, всього редагувалось 3 разів.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
Если теория одного форумчанена верна, то участница коллективного аккаунта акурт так смешно радовалась и удивлялась что можно «вот прямо сейчас» купить Форд фокус в лиз, когда ее сын- миллионер ( согласно легенде) не может выбрать себе сам машину... что даже меня это умиляет.
Понаехал написав:Если теория одного форумчанена верна, то участница коллективного аккаунта акурт так смешно радовалась и удивлялась что можно «вот прямо сейчас» купить Форд фокус в лиз, когда ее сын- миллионер ( согласно легенде) не может выбрать себе сам машину... что даже меня это умиляет.
Приємний і смішний форум))) Подружжя пенсіонерів Burov бахвалиться перед львівським приймаком-селюком своїми "статками"))) Плутається в арифметиці))) І безкінечно постить фото риби, йогуртів, кави та інших харчів. Інтелект Viktor and Lusa - на рівні дитячого садка)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Понаехал написав:Если теория одного форумчанена верна, то участница коллективного аккаунта акурт так смешно радовалась и удивлялась что можно «вот прямо сейчас» купить Форд фокус в лиз, когда ее сын- миллионер ( согласно легенде) не может выбрать себе сам машину... что даже меня это умиляет.
Приємний і смішний форум))) Подружжя пенсіонерів Burov бахвалиться перед львівським приймаком-селюком своїми "статками"))) Плутається в арифметиці))) І безкінечно постить фото риби, йогуртів, кави та інших харчів. Інтелект Viktor and Lusa - на рівні дитячого садка)))
Это всего лишь дешёвые провинциальные понты и попытка заработать копейку второсортным копирайтером.
Понаехал написав:Если теория одного форумчанена верна, то участница коллективного аккаунта акурт так смешно радовалась и удивлялась что можно «вот прямо сейчас» купить Форд фокус в лиз, когда ее сын- миллионер ( согласно легенде) не может выбрать себе сам машину... что даже меня это умиляет.
Приємний і смішний форум))) Подружжя пенсіонерів Burov бахвалиться перед львівським приймаком-селюком своїми "статками"))) Плутається в арифметиці))) І безкінечно постить фото риби, йогуртів, кави та інших харчів. Інтелект Viktor and Lusa - на рівні дитячого садка)))
Это всего лишь дешёвые провинциальные понты и попытка заработать копейку второсортным копирайтером.
Коли сімейка Burov починала, то було прикольно читати. Був певний стиль, старання. Хоча чванства і нарцисизму й тоді було через край.
На жаль, вони списались, як Максим Горький. Безкінечні фото риби, йогур у, пиріжків, іржавої турецької арматури, помилки в арифметиці - свідчать про те, що турецькому роботодавцю слід міняти ріелторів-рекламщиків.
До науки вони не мають жодного відношення. Якби вони приймали участь у засіданнях вчених рад, то вони дякували би нам, пересічним читачам, за об'єктивну критику і виправлення їхніх багаточисельних помилок. А сімейка Burov замість подяк - лізе в залу*у до читачів. Які, між іншим, мають технічну освіту , а деякі - і вчені ступені.
Нарцисизм поєднується у ріелторів з убогістю мислення. Ну, риба, йогурт, пиріжки, нерухомість за кордоном. І задля цього вони прийшли в цей білий світ? Щоб жерти наших меньших братів і палити бензин?
А де добре, вічне, розумне, яке вони повинні були сіяти? Де книжки для дітей, для дорослих, де монографії, патенти?
Двоногі тваринки)))Жеруть і ср*ть)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Збудження пана Понаехал від жіночого ім"я "Іра" закінчилося аж о 06-43 за Києвом та опівночі за часом міста Остін, звідки він ділиться із форумчанами корисною інформацією щодо ринку нерухомості в штаті Техас. На чергування заступив вірний помічний-флудер пан Frant. Побажаємо їм успіхів у висвітленні ринку нерухомості!
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)