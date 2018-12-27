Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 жов, 2019 09:34
Це було би смішно, якби ріелторська сімейка не читала "заблокованих" ними форумчан. З "другого телефону" на висоті 2500 м, чи в батискафі на глибині 2500 м)))
До речі, чи не планує сімейство Акуртів придбати собі пристойну яхту? То ж ознака бахатства. Чи в Турції вигідніше орендувати і нерухомість, і яхту, на час курортного сезону? А не купляти їх? Тому що фото риби, пиріжків, песика - то все ознаки ницості духа і ніщебродства. Насамперед - духовного.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 09:53
Щодо турецького вина Villa Doluca, яке демонстративно п'є ріелторська подружжя. Ось тут бахвалиться:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Насправді - дешевий кислий шмурдяк. Турки мусульмани, вина не п'ють. Те вино, що роблять для іновірців - краще не пробувати))) Ось відгук
https://otzovik.com/review_5046427.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Повідомлень: 20543
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1147 раз.
Подякували: 2128 раз.
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