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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 475476477478
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 09:34

"Жізнь Кліма Самгіна - 3"

Це було би смішно, якби ріелторська сімейка не читала "заблокованих" ними форумчан. З "другого телефону" на висоті 2500 м, чи в батискафі на глибині 2500 м)))

До речі, чи не планує сімейство Акуртів придбати собі пристойну яхту? То ж ознака бахатства. Чи в Турції вигідніше орендувати і нерухомість, і яхту, на час курортного сезону? А не купляти їх?

Тому що фото риби, пиріжків, песика - то все ознаки ницості духа і ніщебродства. Насамперед - духовного.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 09:53

Щодо турецького вина Villa Doluca, яке демонстративно п'є ріелторська подружжя. Ось тут бахвалиться:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість


Насправді - дешевий кислий шмурдяк. Турки мусульмани, вина не п'ють. Те вино, що роблять для іновірців - краще не пробувати))) Ось відгук

https://otzovik.com/review_5046427.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 10:07

Цікаво дивитися, як флудер надсміхається над читачами Фінансового форуму України...
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