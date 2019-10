Додано: Нед 13 жов, 2019 22:27

sinus написав: akurt написав:





А тепер про фінанси:

- приятелі мають під здачу в Україні 5 (п"ять) квартир.

- середня ціна здачі "двушки", переробленої з "однушки" - 12 000 гривень на місяць.

- виручка ЧИСТА зі місяць - 5х12 000=60 000 гривень.

- можна мандурвати чи ні?

МОЖНА!



- приятелі мають під здачу в Україні 5 (п"ять) квартир.- середня ціна здачі "двушки", переробленої з "однушки" - 12 000 гривень на місяць.- виручка ЧИСТА зі місяць - 5х12 000=60 000 гривень.- можна мандурвати чи ні?МОЖНА!



Саме так і я планую, тільки квартири здаються у Польщі, зараз маю тільки 5.

Ще за 2 проплатив тільки 30% вартості.

Чистими в середньому кожна дає 500 дол.

Мета-15 квартир під здачу, щоб грошей вистачало не тільки на Туреччину

Тобто ще працювати і працювати. Саме так і я планую, тільки квартири здаються у Польщі, зараз маю тільки 5.Ще за 2 проплатив тільки 30% вартості.Чистими в середньому кожна дає 500 дол.Мета-15 квартир під здачу, щоб грошей вистачало не тільки на ТуреччинуТобто ще працювати і працювати.

це скільки тре грошей вбухати? це скільки тре грошей вбухати?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/