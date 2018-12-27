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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 473474475476
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 19:36

  akurt написав:


А тепер про фінанси:
- приятелі мають під здачу в Україні 5 (п"ять) квартир.
- середня ціна здачі "двушки", переробленої з "однушки" - 12 000 гривень на місяць.
- виручка ЧИСТА зі місяць - 5х12 000=60 000 гривень.
- можна мандурвати чи ні?
МОЖНА!



Саме так і я планую, тільки квартири здаються у Польщі, зараз маю тільки 5.
Ще за 2 проплатив тільки 30% вартості.
Чистими в середньому кожна дає 500 дол.
Мета-15 квартир під здачу, щоб грошей вистачало не тільки на Туреччину :)
Тобто ще працювати і працювати.
sinus
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 21:31

Приємно, що люди в неділю ввечері - на позитиві!

Подарунок від мене:
Türk dilində Ukrayna-Azərbaycan arifmetikası
Українсько-азербайджанська арифметика по-турецьки або як громадяни Азербайджану заробляють гроші в Туреччині, поки українці сваряться між собою

(текст буде завтра, щойно повернувся з зустрічі з друзями з Азербайджану)
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 22:18

Знову відмічаю, шо ця гілка закінчує тиждень на позитиві: дійсно була і аналітика і роздуми про закордонну нерухомість.
Хотілося б, щоби хтось не зіпсував нам цю чудову неділю...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 14 жов, 2019 07:04, всього редагувалось 4 разів.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 22:27

  sinus написав:
  akurt написав:


А тепер про фінанси:
- приятелі мають під здачу в Україні 5 (п"ять) квартир.
- середня ціна здачі "двушки", переробленої з "однушки" - 12 000 гривень на місяць.
- виручка ЧИСТА зі місяць - 5х12 000=60 000 гривень.
- можна мандурвати чи ні?
МОЖНА!



Саме так і я планую, тільки квартири здаються у Польщі, зараз маю тільки 5.
Ще за 2 проплатив тільки 30% вартості.
Чистими в середньому кожна дає 500 дол.
Мета-15 квартир під здачу, щоб грошей вистачало не тільки на Туреччину :)
Тобто ще працювати і працювати.

це скільки тре грошей вбухати?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 22:34

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Посмотрел фото- решил заехать в рыбный и тоже рыбы купить. Фото с ценами прилагаю
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Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:39

не спокійно щось там в акурта

viewtopic.php?p=4771406#p4771406
  zzzzzz написав:
США увеличат на 50% тарифы на сталь из Турции
Президент США Дональд Трамп принял решение увеличить тарифы на сталь для Турции на 50%, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник администрации.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Тарифы на сталь будут увеличены обратно до 50%. И Соединенные Штаты также немедленно прекратят переговоры под руководством госсекретаря Уилбура Росса, который посетил Турцию в прошлом месяце, в отношении торговой сделки на $100 млрд", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома во время телефонного брифинга для журналистов.

Ранее Трамп подписал исполнительный указ, вводящий санкции в отношении министерства обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Анкара, главы МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

"Учитывая нынешнюю экономическую слабость Турции, сегодняшние действия являются глубоко серьезными и направлены на то, чтобы сосредоточить внимание Турции на серьезности ситуации на северо-востоке Сирии. Но мы по-прежнему привержены достижению урегулирования ситуации путем переговоров, и именно поэтому президент поручил высокопоставленной делегации, как можно скорее, отбыть в Анкару, чтобы посмотреть, что мы можем - если мы сможем достичь соглашения", - добавил представитель Белого дома.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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