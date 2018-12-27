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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 473474475476
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 19:36

  akurt написав:


А тепер про фінанси:
- приятелі мають під здачу в Україні 5 (п"ять) квартир.
- середня ціна здачі "двушки", переробленої з "однушки" - 12 000 гривень на місяць.
- виручка ЧИСТА зі місяць - 5х12 000=60 000 гривень.
- можна мандурвати чи ні?
МОЖНА!



Саме так і я планую, тільки квартири здаються у Польщі, зараз маю тільки 5.
Ще за 2 проплатив тільки 30% вартості.
Чистими в середньому кожна дає 500 дол.
Мета-15 квартир під здачу, щоб грошей вистачало не тільки на Туреччину :)
Тобто ще працювати і працювати.
sinus
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 21:31

Приємно, що люди в неділю ввечері - на позитиві!

Подарунок від мене:
Türk dilində Ukrayna-Azərbaycan arifmetikası
Українсько-азербайджанська арифметика по-турецьки або як громадяни Азербайджану заробляють гроші в Туреччині, поки українці сваряться між собою

(текст буде завтра, щойно повернувся з зустрічі з друзями з Азербайджану)
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 22:18

Знову відмічаю, шо ця гілка закінчує тиждень на позитиві: дійсно була і аналітика і роздуми про закордонну нерухомість.
Хотілося б, щоби хтось не зіпсував нам цю чудову неділю...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 14 жов, 2019 07:04, всього редагувалось 4 разів.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 22:27

  sinus написав:
  akurt написав:


А тепер про фінанси:
- приятелі мають під здачу в Україні 5 (п"ять) квартир.
- середня ціна здачі "двушки", переробленої з "однушки" - 12 000 гривень на місяць.
- виручка ЧИСТА зі місяць - 5х12 000=60 000 гривень.
- можна мандурвати чи ні?
МОЖНА!



Саме так і я планую, тільки квартири здаються у Польщі, зараз маю тільки 5.
Ще за 2 проплатив тільки 30% вартості.
Чистими в середньому кожна дає 500 дол.
Мета-15 квартир під здачу, щоб грошей вистачало не тільки на Туреччину :)
Тобто ще працювати і працювати.

це скільки тре грошей вбухати?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 22:34

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Посмотрел фото- решил заехать в рыбный и тоже рыбы купить. Фото с ценами прилагаю
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:28

  change_pm написав:Возможно налицо нарушение этого закона. Я не юрист, я не знаю.

Но если бы на этом сайте не было некоторой доли анонимности, мы бы все тут могли подвязать фейсбук данные и имена, и многие бы себя так борзо не вели бы, во избежание :)

Я уверен, что человек, чью фейсбук страницу сюда притащили, не давал согласия на огласку. Уже это нарушение закона. А акурт ли тот человек или нет, не важно!

Поэтому я хотел бы, чтобы модераторы прокомментировали, что произошло и что будет предпринято. Ситуация , минимум некрасивая.

акурт сам тут всіх поучав: "тре вчасно витягувати кінця", і що він успішний, бо "кінчає вчасно".

Шкода що я пропустив цей празнік жизні з акаунтом фейсбука
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:35

  change_pm написав:Возможно налицо нарушение этого закона. Я не юрист, я не знаю.

Но если бы на этом сайте не было некоторой доли анонимности, мы бы все тут могли подвязать фейсбук данные и имена, и многие бы себя так борзо не вели бы, во избежание :)

Я уверен, что человек, чью фейсбук страницу сюда притащили, не давал согласия на огласку. Уже это нарушение закона. А акурт ли тот человек или нет, не важно!

Поэтому я хотел бы, чтобы модераторы прокомментировали, что произошло и что будет предпринято. Ситуация , минимум некрасивая.

Ситуация вышла из под контроля Акурта, это не первое разоблачение Фейсбук аккаунта. Но я вас удивлю, ни на Фейсбук ни на ВКонтакте и прочих одноклассниках Вы не зарегистрируйтесь без согласия что страница открытая, т.е. вы лично даете согласие на разглашение тех открытых данных которые публикуете. Поэтому дали согласие, кушайте и закон уже действует от обратного ;)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:39

не спокійно щось там в акурта

viewtopic.php?p=4771406#p4771406
  zzzzzz написав:
США увеличат на 50% тарифы на сталь из Турции
Президент США Дональд Трамп принял решение увеличить тарифы на сталь для Турции на 50%, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник администрации.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Тарифы на сталь будут увеличены обратно до 50%. И Соединенные Штаты также немедленно прекратят переговоры под руководством госсекретаря Уилбура Росса, который посетил Турцию в прошлом месяце, в отношении торговой сделки на $100 млрд", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома во время телефонного брифинга для журналистов.

Ранее Трамп подписал исполнительный указ, вводящий санкции в отношении министерства обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Анкара, главы МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

"Учитывая нынешнюю экономическую слабость Турции, сегодняшние действия являются глубоко серьезными и направлены на то, чтобы сосредоточить внимание Турции на серьезности ситуации на северо-востоке Сирии. Но мы по-прежнему привержены достижению урегулирования ситуации путем переговоров, и именно поэтому президент поручил высокопоставленной делегации, как можно скорее, отбыть в Анкару, чтобы посмотреть, что мы можем - если мы сможем достичь соглашения", - добавил представитель Белого дома.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:59

Нежданчик)))

Все нормально. Нічого бахвалитись дешевими понтами, а потім скаржитись))) ))) :mrgreen:

Чекаємо новий роман "Жізнь Кліма Самгіна-4" від ріелторського сімейства та його клонів, яких тут дофіга.

Хотів би почути відповідь на моє питання: навіщо купляти нерухомість і яхту в Туреччині, якщо курортний сезон 6 міс на рік? Дешевше їх орендувати.

  stm написав:Каким нарушением закона является ссылка на открытую страничку в Фейсбуке? Паспорт, код и адрес прописки Акурта никто не выкладывал)))

Схоже, що дані точні. Тваринки забігали, потім довго мовчали. Ступор))) Очевидно, риба з пиріжками застрягла у горлі від нежданчика))) :mrgreen: А потім - через своїх клонів - почали скаржитись на свою "нещасну" долю

  change_pm написав:Мне кажется
- значить, треба молитись! :mrgreen: або йти до лікаря. :oops:
Щоб тваринки не страждали, слід заборонити їм викладати тут фото риби, пиріжків, іржавої арматури, йогурта, турецького кислого вина. :mrgreen:

  flyman написав:Шкода що я пропустив цей празнік жизні з акаунтом фейсбука
То був найприкольніший момент існування цієї гілки))) регіт стояв такий, що аж в Туреччині, в Анталії - було чутно))) Я отримав величезне задоволення)))

  akurt написав:Знову відмічаю, шо ця гілка закінчує тиждень на позитиві: дійсно була і аналітика і роздуми про закордонну нерухомість.
Хотілося б, щоби хтось не зіпсував нам цю чудову неділю...

Неділя була просто чудовою!
Дякую сімейці Акуртів!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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