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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 474475476477>
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 19:36

  akurt написав:


А тепер про фінанси:
- приятелі мають під здачу в Україні 5 (п"ять) квартир.
- середня ціна здачі "двушки", переробленої з "однушки" - 12 000 гривень на місяць.
- виручка ЧИСТА зі місяць - 5х12 000=60 000 гривень.
- можна мандурвати чи ні?
МОЖНА!



Саме так і я планую, тільки квартири здаються у Польщі, зараз маю тільки 5.
Ще за 2 проплатив тільки 30% вартості.
Чистими в середньому кожна дає 500 дол.
Мета-15 квартир під здачу, щоб грошей вистачало не тільки на Туреччину :)
Тобто ще працювати і працювати.
sinus
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 21:31

Приємно, що люди в неділю ввечері - на позитиві!

Подарунок від мене:
Türk dilində Ukrayna-Azərbaycan arifmetikası
Українсько-азербайджанська арифметика по-турецьки або як громадяни Азербайджану заробляють гроші в Туреччині, поки українці сваряться між собою

(текст буде завтра, щойно повернувся з зустрічі з друзями з Азербайджану)
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 22:18

Знову відмічаю, шо ця гілка закінчує тиждень на позитиві: дійсно була і аналітика і роздуми про закордонну нерухомість.
Хотілося б, щоби хтось не зіпсував нам цю чудову неділю...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 14 жов, 2019 07:04, всього редагувалось 4 разів.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 22:27

  sinus написав:
  akurt написав:


А тепер про фінанси:
- приятелі мають під здачу в Україні 5 (п"ять) квартир.
- середня ціна здачі "двушки", переробленої з "однушки" - 12 000 гривень на місяць.
- виручка ЧИСТА зі місяць - 5х12 000=60 000 гривень.
- можна мандурвати чи ні?
МОЖНА!



Саме так і я планую, тільки квартири здаються у Польщі, зараз маю тільки 5.
Ще за 2 проплатив тільки 30% вартості.
Чистими в середньому кожна дає 500 дол.
Мета-15 квартир під здачу, щоб грошей вистачало не тільки на Туреччину :)
Тобто ще працювати і працювати.

це скільки тре грошей вбухати?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 22:34

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Посмотрел фото- решил заехать в рыбный и тоже рыбы купить. Фото с ценами прилагаю
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:39

не спокійно щось там в акурта

viewtopic.php?p=4771406#p4771406
  zzzzzz написав:
США увеличат на 50% тарифы на сталь из Турции
Президент США Дональд Трамп принял решение увеличить тарифы на сталь для Турции на 50%, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник администрации.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Тарифы на сталь будут увеличены обратно до 50%. И Соединенные Штаты также немедленно прекратят переговоры под руководством госсекретаря Уилбура Росса, который посетил Турцию в прошлом месяце, в отношении торговой сделки на $100 млрд", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома во время телефонного брифинга для журналистов.

Ранее Трамп подписал исполнительный указ, вводящий санкции в отношении министерства обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Анкара, главы МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

"Учитывая нынешнюю экономическую слабость Турции, сегодняшние действия являются глубоко серьезными и направлены на то, чтобы сосредоточить внимание Турции на серьезности ситуации на северо-востоке Сирии. Но мы по-прежнему привержены достижению урегулирования ситуации путем переговоров, и именно поэтому президент поручил высокопоставленной делегации, как можно скорее, отбыть в Анкару, чтобы посмотреть, что мы можем - если мы сможем достичь соглашения", - добавил представитель Белого дома.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:41

Страшна образа у любителів пончиків))))))

  akurt написав:Знову відмічаю, шо ця гілка закінчує тиждень на позитиві: дійсно була і аналітика і роздуми про закордонну нерухомість.

Цілком вірно!
Нам всім вельми сподобалось! Особливо - "аналітика" і "глибина" роздумів! купа таблиць, діаграм і графіків, створених кваліфікованими математиками!
Вам треба більше оптимізму і менше скарг!
Пишіть ще!!!
Чекаємо від вашого благочинного сімейства нових звитяг, нових підходів до анталійських квартир!!

До речі - навіщо купляти курортну нерухомість, якщо сезон 6 міс/рік? Чи не простіше орендувати? Що з яхтою - вже купили?
P.S. Не ображайтесь))) :mrgreen: Ви нас вельми розвеселили в ці вихідні))) Продовжуйте, просимо на арену! В світло прожекторів!

Акурт, є питання: Сhange_pm - ваш колега по продажу турецької нерухомості чи ваш клон? Вельми хвалить турецькі новобуди.
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Чого доброго, забере ваші %%. З чого жити будете???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 07:32

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Продублирую своё сообщение тут:

By area, sales of new homes in Shanghai plummeted 86 percent to 5,000 square metres, while the capital saw a 92 percent plunge to 2,000 sq metre, according to data from Centaline Property.

https://www.scmp.com/business/article/3032030/golden-week-property-sales-plunge-major-chinese-cities-amid-slowing
А в Турции конечно все хорошо. :)
Вот только президент одной сверхдержавы в придачу обещал кой-че сделать с Турцией....
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 07:54

  flyman написав:США увеличат на 50% тарифы на сталь из Турции


Это же просто замечательно!
Заучит, сталь будет поставляться в Украину и ее будет больше и больше! Больше и больше!
Больше стали!
Больше Мартеновских печей!
Больше заводов по производству ракет СС-18 и СС-20!

САМАЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ В АНТАЛИИ

Если вы живете в своей квартире в Анталии, где сегодня ночью прошел дождь (почему-то в Анталии если и идет дождь - то только ночю), а днем постоянно +34 (не шучу) и вода в Средиземном море +27 (не шучу), у Вас будет постоянно много друзей.

Часть вы поселите у себя в квартире, не забывая, что "Хороший гость - только три дня гость" (правда у меня обычно живут по неделе и чуть больше).
Для дугой части снимите отель - рекомендую отель, который я снял для своих гостей - Hotel Villa Granada - почти у самого пляжа Коньяалты и всего за 5 386 гривен шикарный номер на двоих с завтраком на 9 (!!!) ночей!.
Поселив гостей - вы будете думать о культурной программе - например, только за последние пару месяцев проект akurt лично встречался с 3-ми (ТРЕМЯ) форумчанами прямо с этой ветки - даже не с этого форума, а с этой ветки.
Так вот - думаешь:
- повезти на экскурсию в Караван-Сарай - гостиницу для каравана 13-го века, сохранившуюся в первозданном виде и где смотритель усадит нас на мягкие подушки и напоит ароматным турецким чаем?
- повезти к входу в древнеримский город Термессос - подъем по римской дороге в горы 1500 м и потом - настоящее чудо - амфитеатр на вершине горы?
- повезти за 10 км от Анталии в начало чудного каньона, где есть кафе в начале каньона с видом на расстоянии 10 км на Анталию и где нам подадут сперва кофе по-турецки, а потом - прямо с печи - турецкую пиццу "Пиде"? А потом - не поверите - усадят на качели с огромной длины тросами - раскачают - и вы пролетите прямо над бездной?

Нет, все проще.
Самая интересная экскурсия это не для гостя, а для принимающего гостей.
Достаточно сказать ему:
  flyman написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4771406#p4771406
  zzzzzz написав:
США увеличат на 50% тарифы на [b]сталь из Турции[/b]

и завести в обычный продуктовый супермаркет "А101"...
Человеки ходят с отвисшей челюстью, потом ходят по супермаркету и шепчут:
- невероятно - курица - 36 гривен кг... И какая красивая...
- Сыр - 40 гривен кг и какой аппетитный...
- Сосиски? 23 гривны пачка в 0,5 кг? А можно купить? Это продается?
- А масло? Это сливочное масло? И 40 гривен пачка в 250 граммов? И его можно есть?
- Вишневое варенье? Настоящее? И стоит почти литровая банка 28 гривен?

Реальный шок вызвало обычное ведро.
Ну как обычное.
Пластмассовое.
- Это что еще такое - 8 лир? Это за что?
- Это за все ведро.
- Но там же 2 килограмма йогурта?
- Ну да, вот ведро йогурта и содержимое ведра - стоит 8 лир или 32 гривны...
- Это за ведро йогурта в ДВА кг?
- Это за ведро йогурта с содержание йогурта в 2 кг...

- А вот это что - оливковое масло? И что банка в 2 литра? И что - 160 гривен??? Банка в 2 литра??? 160 гривен?????
- А молоко - жирность 3,4 %? Сколько-сколько? 12 гривен пачка? Надо купить... Но у меня нет турецких лир...
- Я вам куплю, не вопрос: жирное или полужирное?
- Нормальное...
- Ну я уже купил...

Человек садится в мое авто, и говорит: "А можно я открою пачку молока прямо сейчас и попробую?"
- Можно.
- Боже, это настоящее молоко....
- А хлеб, это что без разрыхлителей, когда видишь хлеб - но откусил - это не хлеб?
- Откусывайте, это хлеб. Он из пшеницы, а не из разрыхлителей...
- Нас всех обманывают...
- В турецких магазинах никто и никого не обманывает...
- Нас дома всех обманывают....

Хи-хи.
18 октября - в пятницу - в районе Коньяалты Анталии открывается магазин по торговле свиным мясом и салом.
Ну вот, а вы боялись, что сала вам не хватит...
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 08:07

Анонс материала:

"ОЧЕВИДНОЕ - НЕВЕРОЯТНОЕ"

(Репортаж о совсем новом доме в 300-х метрах от моего дома. Достаточно удачное расположение: на тихой не проездной улице. Вот, казалось бы, все вокруг знаешь - и вдруг - за супермаркетом "А101" - обращаешь внимание на огромный - во все лицевую стену - биллборд "ПРОДАЖА КВАРТИР "1+1", "2+1", "3+1". Глазам не веришь: новенький дом? Откуда? Как его я раньше не заметил? Когда успели? Подъезжаю: новенький с иголочки 5-ти этажный дом, все новое, с кондиционерами, с плательным бассейном, с садом, с парковкой... Ну надо же... А я думал, что все в округе знаю...)
Зображення
Репортаж будет, если флудеры опять на загадят ветку.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 жов, 2019 08:17, всього редагувалось 3 разів.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
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