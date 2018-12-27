Додано: Сер 16 жов, 2019 07:54

flyman написав: США увеличат на 50% тарифы на сталь из Турции

США увеличат на 50% тарифы на сталь из Турции

лично встречался с 3-ми (ТРЕМЯ) форумчанами прямо с этой ветки - даже не с этого форума, а с этой ветки.

экскурсия это не для гостя, а для принимающего гостей.

flyman написав: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4771406#p4771406

zzzzzz написав: США увеличат на 50% тарифы на [b]сталь из Турции[/b]

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4771406#p4771406

Это же просто замечательно!Заучит, сталь будет поставляться в Украину и ее будет больше и больше! Больше и больше!Больше стали!Больше Мартеновских печей!Больше заводов по производству ракет СС-18 и СС-20!Если вы живете в своей квартире в Анталии, где сегодня ночью прошел дождь (почему-то в Анталии если и идет дождь - то только ночю), а днем постоянно(не шучу) и вода в Средиземном море +27 (не шучу), у Вас будет постоянно много друзей.Часть вы поселите у себя в квартире, не забывая, что "Хороший гость - только три дня гость" (правда у меня обычно живут по неделе и чуть больше).Для дугой части снимите отель - рекомендую отель, который я снял для своих гостей - Hotel Villa Granada - почти у самого пляжа Коньяалты и всего загривен шикарный номер на двоих с завтраком на 9 (!!!) ночей!.Поселив гостей - вы будете думать о культурной программе - например, только за последние пару месяцев проектТак вот - думаешь:- повезти на экскурсию в Караван-Сарай - гостиницу для каравана 13-го века, сохранившуюся в первозданном виде и где смотритель усадит нас на мягкие подушки и напоит ароматным турецким чаем?- повезти к входу в древнеримский город Термессос - подъем по римской дороге в горы 1500 м и потом - настоящее чудо - амфитеатр на вершине горы?- повезти за 10 км от Анталии в начало чудного каньона, где есть кафе в начале каньона с видом на расстоянии 10 км на Анталию и где нам подадут сперва кофе по-турецки, а потом - прямо с печи - турецкую пиццу "Пиде"? А потом - не поверите - усадят на качели с огромной длины тросами - раскачают - и вы пролетите прямо над бездной?Нет, все проще.Самая интереснаяДостаточно сказать ему:и завести в обычный продуктовый супермаркет "...Человеки ходят с отвисшей челюстью, потом ходят по супермаркету и шепчут:- невероятно - курица - 36 гривен кг... И какая красивая...- Сыр - 40 гривен кг и какой аппетитный...- Сосиски? 23 гривны пачка в 0,5 кг? А можно купить? Это продается?- А масло? Это сливочное масло? И 40 гривен пачка в 250 граммов? И его можно есть?- Вишневое варенье? Настоящее? И стоит почти литровая банка 28 гривен?Реальный шок вызвало обычное ведро.Ну как обычное.Пластмассовое.- Это что еще такое - 8 лир? Это за что?- Это за все ведро.- Но там же 2 килограмма йогурта?- Ну да, вот ведро йогурта и содержимое ведра - стоит 8 лир или 32 гривны...- Это за ведро йогурта в ДВА кг?- Это за ведро йогурта с содержание йогурта в 2 кг...- А вот это что - оливковое масло? И что банка в 2 литра? И что - 160 гривен??? Банка в 2 литра??? 160 гривен?????- А молоко - жирность 3,4 %? Сколько-сколько? 12 гривен пачка? Надо купить... Но у меня нет турецких лир...- Я вам куплю, не вопрос: жирное или полужирное?- Нормальное...- Ну я уже купил...Человек садится в мое авто, и говорит: "А можно я открою пачку молока прямо сейчас и попробую?"- Можно.- Боже, это настоящее молоко....- А хлеб, это что без разрыхлителей, когда видишь хлеб - но откусил - это не хлеб?- Откусывайте, это хлеб. Он из пшеницы, а не из разрыхлителей...- Нас всех обманывают...- В турецких магазинах никто и никого не обманывает...- Нас дома всех обманывают....Хи-хи.18 октября - в пятницу - в районе Коньяалты Анталии открывается магазин по торговле свиным мясом и салом.Ну вот, а вы боялись, что сала вам не хватит...