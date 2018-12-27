flyman написав:
США увеличат на 50% тарифы на сталь из Турции
Это же просто замечательно!
Заучит, сталь будет поставляться в Украину и ее будет больше и больше! Больше и больше!
Больше стали!
Больше Мартеновских печей!
Больше заводов по производству ракет СС-18 и СС-20!САМАЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ В АНТАЛИИ
Если вы живете в своей квартире в Анталии, где сегодня ночью прошел дождь (почему-то в Анталии если и идет дождь - то только ночю), а днем постоянно +34
(не шучу) и вода в Средиземном море +27 (не шучу), у Вас будет постоянно много друзей.
Часть вы поселите у себя в квартире, не забывая, что "Хороший гость - только три дня гость" (правда у меня обычно живут по неделе и чуть больше)
.
Для дугой части снимите отель - рекомендую отель, который я снял для своих гостей - Hotel Villa Granada
- почти у самого пляжа Коньяалты и всего за 5 386
гривен шикарный номер на двоих с завтраком на 9 (!!!) ночей!.
Поселив гостей - вы будете думать о культурной программе - например, только за последние пару месяцев проект akurt лично встречался с 3-ми (ТРЕМЯ) форумчанами прямо с этой ветки - даже не с этого форума, а с этой ветки.
Так вот - думаешь:
- повезти на экскурсию в Караван-Сарай - гостиницу для каравана 13-го века, сохранившуюся в первозданном виде и где смотритель усадит нас на мягкие подушки и напоит ароматным турецким чаем?
- повезти к входу в древнеримский город Термессос - подъем по римской дороге в горы 1500 м и потом - настоящее чудо - амфитеатр на вершине горы?
- повезти за 10 км от Анталии в начало чудного каньона, где есть кафе в начале каньона с видом на расстоянии 10 км на Анталию и где нам подадут сперва кофе по-турецки, а потом - прямо с печи - турецкую пиццу "Пиде"? А потом - не поверите - усадят на качели с огромной длины тросами - раскачают - и вы пролетите прямо над бездной?
Нет, все проще.
Самая интересная экскурсия это не для гостя, а для принимающего гостей.
Достаточно сказать ему:
flyman написав:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4771406#p4771406
zzzzzz написав:
США увеличат на 50% тарифы на [b]сталь из Турции[/b]
и завести в обычный продуктовый супермаркет "А101"
...
Человеки ходят с отвисшей челюстью, потом ходят по супермаркету и шепчут:
- невероятно - курица - 36 гривен кг... И какая красивая...
- Сыр - 40 гривен кг и какой аппетитный...
- Сосиски? 23 гривны пачка в 0,5 кг? А можно купить? Это продается?
- А масло? Это сливочное масло? И 40 гривен пачка в 250 граммов? И его можно есть?
- Вишневое варенье? Настоящее? И стоит почти литровая банка 28 гривен?
Реальный шок вызвало обычное ведро.
Ну как обычное.
Пластмассовое.
- Это что еще такое - 8 лир? Это за что?
- Это за все ведро.
- Но там же 2 килограмма йогурта?
- Ну да, вот ведро йогурта и содержимое ведра - стоит 8 лир или 32 гривны...
- Это за ведро йогурта в ДВА кг?
- Это за ведро йогурта с содержание йогурта в 2 кг...
- А вот это что - оливковое масло? И что банка в 2 литра? И что - 160 гривен??? Банка в 2 литра??? 160 гривен?????
- А молоко - жирность 3,4 %? Сколько-сколько? 12 гривен пачка? Надо купить... Но у меня нет турецких лир...
- Я вам куплю, не вопрос: жирное или полужирное?
- Нормальное...
- Ну я уже купил...
Человек садится в мое авто, и говорит: "А можно я открою пачку молока прямо сейчас и попробую?
"
- Можно.
- Боже, это настоящее молоко....
- А хлеб, это что без разрыхлителей, когда видишь хлеб - но откусил - это не хлеб?
- Откусывайте, это хлеб. Он из пшеницы, а не из разрыхлителей...
- Нас всех обманывают...
- В турецких магазинах никто и никого не обманывает...
- Нас дома всех обманывают....
Хи-хи.
18 октября - в пятницу - в районе Коньяалты Анталии открывается магазин по торговле свиным мясом и салом.
Ну вот, а вы боялись, что сала вам не хватит...
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)