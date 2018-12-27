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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 474475476477
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:37

Анонс матеріалу:

"ЕХ, ПОКАТАЮ!"

Вчора з Дніпра в Анталію виїхали мої приятелі - лендлорди - чоловік та жінка. Авто - позашляховик.
Цікаві мандрівники: їздять зажди дуже швидко (тьху-тьху-тьху) влітку провели 1 місяць у мандрах: Польщя, Німеччина, Данія, Швеція, Норвегія.
Будете сміятися - жодного разу не ночували в готелі: розкладують сидіння в авто, матрац або намет поруч з авто. Люди дуже не бідні, але їм так подобається. Ну ось подобається, і все...
Цього разу хочуть побити рекорд: 2 300 км від Дніпра до Анталії без ночівлі в готелях.
На зв"язок виходять дуже рідко, роумінг, чоловік за кермом, жінка - штурман! Хвилююся навіть.
Дав поради щодо проїзду платними дорогами Румунії та Болгарії.
Для проїзду у напрямку Анталії по дорогах Румунії (3 ойро) треба заздалегідь купити "він"єтку" тут:
https://www.roviniete.ro/ru
Для проїзду дорогами Болгарії (8 ойро - дорожче, хоча дороги жахливі):
https://web.bgtoll.bg
Після Стамбулу краще їхати не в бік міста "Бурса", як вказує навігатор, а ось так:
Зображення

Інформація стосується НЕРУХОМОСТІ: як можна попасти в Анталію, якщо у вас тут є квартира, з Дніпра, на власному авто.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
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