Додано: Сер 16 жов, 2019 09:37

Люди дуже не бідні, але їм так подобається.

Інформація стосується НЕРУХОМОСТІ: як можна попасти в Анталію, якщо у вас тут є квартира, з Дніпра, на власному авто.

Анонс матеріалу:Вчора з Дніпра в Анталію виїхали мої приятелі - лендлорди - чоловік та жінка. Авто - позашляховик.Цікаві мандрівники: їздять зажди дуже швидко (тьху-тьху-тьху) влітку провели 1 місяць у мандрах: Польщя, Німеччина, Данія, Швеція, Норвегія.Будете сміятися - жодного разу не ночували в готелі: розкладують сидіння в авто, матрац або намет поруч з авто.Ну ось подобається, і все...Цього разу хочуть побити рекорд: 2 300 км від Дніпра до Анталії без ночівлі в готелях.На зв"язок виходять дуже рідко, роумінг, чоловік за кермом, жінка - штурман! Хвилююся навіть.Дав поради щодо проїзду платними дорогами Румунії та Болгарії.Для проїзду у напрямку Анталії по дорогах Румунії (3 ойро) треба заздалегідь купити "він"єтку" тут:Для проїзду дорогами Болгарії (8 ойро - дорожче, хоча дороги жахливі):Після Стамбулу краще їхати не в бік міста "Бурса", як вказує навігатор, а ось так: