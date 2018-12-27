"ЕХ, ПОКАТАЮ!"
Вчора з Дніпра в Анталію виїхали мої приятелі - лендлорди - чоловік та жінка. Авто - позашляховик.
Цікаві мандрівники: їздять зажди дуже швидко (тьху-тьху-тьху) влітку провели 1 місяць у мандрах: Польщя, Німеччина, Данія, Швеція, Норвегія.
Будете сміятися - жодного разу не ночували в готелі: розкладують сидіння в авто, матрац або намет поруч з авто. Люди дуже не бідні, але їм так подобається. Ну ось подобається, і все...
Цього разу хочуть побити рекорд: 2 300 км від Дніпра до Анталії без ночівлі в готелях.
На зв"язок виходять дуже рідко, роумінг, чоловік за кермом, жінка - штурман! Хвилююся навіть.
Дав поради щодо проїзду платними дорогами Румунії та Болгарії.
Для проїзду у напрямку Анталії по дорогах Румунії (3 ойро) треба заздалегідь купити "він"єтку" тут:
Для проїзду дорогами Болгарії (8 ойро - дорожче, хоча дороги жахливі):
Після Стамбулу краще їхати не в бік міста "Бурса", як вказує навігатор, а ось так:
Інформація стосується НЕРУХОМОСТІ: як можна попасти в Анталію, якщо у вас тут є квартира, з Дніпра, на власному авто.