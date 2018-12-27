Додано: Нед 13 жов, 2019 21:31

Приємно, що люди в неділю ввечері - на позитиві!



Подарунок від мене:

Türk dilində Ukrayna-Azərbaycan arifmetikası

Українсько-азербайджанська арифметика по-турецьки або як громадяни Азербайджану заробляють гроші в Туреччині, поки українці сваряться між собою



(текст буде завтра, щойно повернувся з зустрічі з друзями з Азербайджану)

"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)