Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А тепер про фінанси: - приятелі мають під здачу в Україні 5 (п"ять) квартир. - середня ціна здачі "двушки", переробленої з "однушки" - 12 000 гривень на місяць. - виручка ЧИСТА зі місяць - 5х12 000=60 000 гривень. - можна мандурвати чи ні? МОЖНА!
Саме так і я планую, тільки квартири здаються у Польщі, зараз маю тільки 5. Ще за 2 проплатив тільки 30% вартості. Чистими в середньому кожна дає 500 дол. Мета-15 квартир під здачу, щоб грошей вистачало не тільки на Туреччину Тобто ще працювати і працювати.
Подарунок від мене: Türk dilində Ukrayna-Azərbaycan arifmetikası Українсько-азербайджанська арифметика по-турецьки або як громадяни Азербайджану заробляють гроші в Туреччині, поки українці сваряться між собою
(текст буде завтра, щойно повернувся з зустрічі з друзями з Азербайджану)
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
А тепер про фінанси: - приятелі мають під здачу в Україні 5 (п"ять) квартир. - середня ціна здачі "двушки", переробленої з "однушки" - 12 000 гривень на місяць. - виручка ЧИСТА зі місяць - 5х12 000=60 000 гривень. - можна мандурвати чи ні? МОЖНА!
Саме так і я планую, тільки квартири здаються у Польщі, зараз маю тільки 5. Ще за 2 проплатив тільки 30% вартості. Чистими в середньому кожна дає 500 дол. Мета-15 квартир під здачу, щоб грошей вистачало не тільки на Туреччину Тобто ще працювати і працювати.
це скільки тре грошей вбухати?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
США увеличат на 50% тарифы на сталь из Турции Президент США Дональд Трамп принял решение увеличить тарифы на сталь для Турции на 50%, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник администрации. Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Тарифы на сталь будут увеличены обратно до 50%. И Соединенные Штаты также немедленно прекратят переговоры под руководством госсекретаря Уилбура Росса, который посетил Турцию в прошлом месяце, в отношении торговой сделки на $100 млрд", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома во время телефонного брифинга для журналистов.
Ранее Трамп подписал исполнительный указ, вводящий санкции в отношении министерства обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Анкара, главы МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.
"Учитывая нынешнюю экономическую слабость Турции, сегодняшние действия являются глубоко серьезными и направлены на то, чтобы сосредоточить внимание Турции на серьезности ситуации на северо-востоке Сирии. Но мы по-прежнему привержены достижению урегулирования ситуации путем переговоров, и именно поэтому президент поручил высокопоставленной делегации, как можно скорее, отбыть в Анкару, чтобы посмотреть, что мы можем - если мы сможем достичь соглашения", - добавил представитель Белого дома.
Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
akurt написав:Знову відмічаю, шо ця гілка закінчує тиждень на позитиві: дійсно була і аналітика і роздуми про закордонну нерухомість.
Цілком вірно! Нам всім вельми сподобалось! Особливо - "аналітика" і "глибина" роздумів! купа таблиць, діаграм і графіків, створених кваліфікованими математиками! Вам треба більше оптимізму і менше скарг! Пишіть ще!!! Чекаємо від вашого благочинного сімейства нових звитяг, нових підходів до анталійських квартир!!
До речі - навіщо купляти курортну нерухомість, якщо сезон 6 міс/рік? Чи не простіше орендувати? Що з яхтою - вже купили? P.S. Не ображайтесь))) Ви нас вельми розвеселили в ці вихідні))) Продовжуйте, просимо на арену! В світло прожекторів!
Акурт, є питання: Сhange_pm - ваш колега по продажу турецької нерухомості чи ваш клон? Вельми хвалить турецькі новобуди. Інвестуємо в нерухомість закордоном Чого доброго, забере ваші %%. З чого жити будете???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
flyman написав:США увеличат на 50% тарифы на сталь из Турции
Небольшое замечание: никакой президент США не может увеличить ТАРИФЫ на сталь из Турции. Рекомендую изучить простые учебники по экономике для студентов и узнать, что ТАРИФЫ (франц. tarif - от араб. та риф - объяснение, определение), система ставок, по которым взимается плата за услуги. Наиболее распространены: тарифы транспортные, связи, коммунальные; тарифы таможенные - за провоз товаров через государственную границу. Для справки: производство стали в Турции в 2018 году снизилось аж на 0,6 процента и составило 37,3 миллиона тонн. Экспорт стали увеличился за 2018 год на 49 (СОРОК ДЕВЯТЬ) процентов за счет экспорта стали в страны Евросоюза. https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/ ... 03943.html Для справки: Виробництво сталі в Україні впало до мінімуму за 20 років і склало у 2017 році аж 15,8 мільона тон. https://www.epravda.com.ua/news/2017/10/18/630207/ Поэтому ваша информация неизвестно о чем тут говорит тем, кто излучает рынок недвижимости щза рубежом и непонятно зачем вообще тут размещена.
А с другой стороны - это же просто замечательно! Заучит, сталь будет поставляться в Украину и ее будет больше и больше! Больше и больше! Больше стали! Больше Мартеновских печей! Больше заводов по производству ракет СС-18 и СС-20!
САМАЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ В АНТАЛИИ
Если вы живете в своей квартире в Анталии, где сегодня ночью прошел дождь (почему-то в Анталии если и идет дождь - то только ночью), а днем постоянно +34 (не шучу) и вода в Средиземном море +27 (не шучу), у Вас будет постоянно много друзей. Где вы их разместите на жительство?
(текст далее удален автором, кто не успел прочитать - я не виноват)
Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 жов, 2019 11:03, всього редагувалось 1 раз.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
Взагалі-то багаті люди живуть у Швейцарії, на Сейшелах-Мальдивах, на півдні США. Турція - незрозуміло для кого? Для пихатих і тупуватих ніщебродів, які споживають найдешевший йогурт, ходять по турецьким "Макдональдсам" і бахваляться фотографіями пиріжків і риби у Фейсбуку? У яких немає жодної яхти????
akurt написав:(текст далее удален автором, кто не успел прочитать - я не виноват)
Ми всі гірко плачемо і просимо: "Акурте, прости нас, многогрішних! Пиши ще, і побільше флуду!"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців