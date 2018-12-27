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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 474475476477>
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 19:36

  akurt написав:


А тепер про фінанси:
- приятелі мають під здачу в Україні 5 (п"ять) квартир.
- середня ціна здачі "двушки", переробленої з "однушки" - 12 000 гривень на місяць.
- виручка ЧИСТА зі місяць - 5х12 000=60 000 гривень.
- можна мандурвати чи ні?
МОЖНА!



Саме так і я планую, тільки квартири здаються у Польщі, зараз маю тільки 5.
Ще за 2 проплатив тільки 30% вартості.
Чистими в середньому кожна дає 500 дол.
Мета-15 квартир під здачу, щоб грошей вистачало не тільки на Туреччину :)
Тобто ще працювати і працювати.
sinus
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 21:31

Приємно, що люди в неділю ввечері - на позитиві!

Подарунок від мене:
Türk dilində Ukrayna-Azərbaycan arifmetikası
Українсько-азербайджанська арифметика по-турецьки або як громадяни Азербайджану заробляють гроші в Туреччині, поки українці сваряться між собою

(текст буде завтра, щойно повернувся з зустрічі з друзями з Азербайджану)
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 22:18

Знову відмічаю, шо ця гілка закінчує тиждень на позитиві: дійсно була і аналітика і роздуми про закордонну нерухомість.
Хотілося б, щоби хтось не зіпсував нам цю чудову неділю...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 14 жов, 2019 07:04, всього редагувалось 4 разів.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 22:27

  sinus написав:
  akurt написав:


А тепер про фінанси:
- приятелі мають під здачу в Україні 5 (п"ять) квартир.
- середня ціна здачі "двушки", переробленої з "однушки" - 12 000 гривень на місяць.
- виручка ЧИСТА зі місяць - 5х12 000=60 000 гривень.
- можна мандурвати чи ні?
МОЖНА!



Саме так і я планую, тільки квартири здаються у Польщі, зараз маю тільки 5.
Ще за 2 проплатив тільки 30% вартості.
Чистими в середньому кожна дає 500 дол.
Мета-15 квартир під здачу, щоб грошей вистачало не тільки на Туреччину :)
Тобто ще працювати і працювати.

це скільки тре грошей вбухати?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 22:34

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Посмотрел фото- решил заехать в рыбный и тоже рыбы купить. Фото с ценами прилагаю
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:39

не спокійно щось там в акурта

viewtopic.php?p=4771406#p4771406
  zzzzzz написав:
США увеличат на 50% тарифы на сталь из Турции
Президент США Дональд Трамп принял решение увеличить тарифы на сталь для Турции на 50%, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник администрации.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Тарифы на сталь будут увеличены обратно до 50%. И Соединенные Штаты также немедленно прекратят переговоры под руководством госсекретаря Уилбура Росса, который посетил Турцию в прошлом месяце, в отношении торговой сделки на $100 млрд", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома во время телефонного брифинга для журналистов.

Ранее Трамп подписал исполнительный указ, вводящий санкции в отношении министерства обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Анкара, главы МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

"Учитывая нынешнюю экономическую слабость Турции, сегодняшние действия являются глубоко серьезными и направлены на то, чтобы сосредоточить внимание Турции на серьезности ситуации на северо-востоке Сирии. Но мы по-прежнему привержены достижению урегулирования ситуации путем переговоров, и именно поэтому президент поручил высокопоставленной делегации, как можно скорее, отбыть в Анкару, чтобы посмотреть, что мы можем - если мы сможем достичь соглашения", - добавил представитель Белого дома.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:41

Страшна образа у любителів пончиків))))))

  akurt написав:Знову відмічаю, шо ця гілка закінчує тиждень на позитиві: дійсно була і аналітика і роздуми про закордонну нерухомість.

Цілком вірно!
Нам всім вельми сподобалось! Особливо - "аналітика" і "глибина" роздумів! купа таблиць, діаграм і графіків, створених кваліфікованими математиками!
Вам треба більше оптимізму і менше скарг!
Пишіть ще!!!
Чекаємо від вашого благочинного сімейства нових звитяг, нових підходів до анталійських квартир!!

До речі - навіщо купляти курортну нерухомість, якщо сезон 6 міс/рік? Чи не простіше орендувати? Що з яхтою - вже купили?
P.S. Не ображайтесь))) :mrgreen: Ви нас вельми розвеселили в ці вихідні))) Продовжуйте, просимо на арену! В світло прожекторів!

Акурт, є питання: Сhange_pm - ваш колега по продажу турецької нерухомості чи ваш клон? Вельми хвалить турецькі новобуди.
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Чого доброго, забере ваші %%. З чого жити будете???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 07:32

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Продублирую своё сообщение тут:

By area, sales of new homes in Shanghai plummeted 86 percent to 5,000 square metres, while the capital saw a 92 percent plunge to 2,000 sq metre, according to data from Centaline Property.

https://www.scmp.com/business/article/3032030/golden-week-property-sales-plunge-major-chinese-cities-amid-slowing
А в Турции конечно все хорошо. :)
Вот только президент одной сверхдержавы в придачу обещал кой-че сделать с Турцией....
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 07:54

  flyman написав:США увеличат на 50% тарифы на сталь из Турции


Небольшое замечание: никакой президент США не может увеличить ТАРИФЫ на сталь из Турции.
Рекомендую изучить простые учебники по экономике для студентов и узнать, что ТАРИФЫ (франц. tarif - от араб. та риф - объяснение, определение), система ставок, по которым взимается плата за услуги. Наиболее распространены: тарифы транспортные, связи, коммунальные; тарифы таможенные - за провоз товаров через государственную границу.
Для справки: производство стали в Турции в 2018 году снизилось аж на 0,6 процента и составило 37,3 миллиона тонн.
Экспорт стали увеличился за 2018 год на 49 (СОРОК ДЕВЯТЬ) процентов за счет экспорта стали в страны Евросоюза.
https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/ ... 03943.html
Для справки:
Виробництво сталі в Україні впало до мінімуму за 20 років і склало у 2017 році аж 15,8 мільона тон.
https://www.epravda.com.ua/news/2017/10/18/630207/
Поэтому ваша информация неизвестно о чем тут говорит тем, кто излучает рынок недвижимости щза рубежом и непонятно зачем вообще тут размещена.

А с другой стороны - это же просто замечательно!
Заучит, сталь будет поставляться в Украину и ее будет больше и больше! Больше и больше!
Больше стали!
Больше Мартеновских печей!
Больше заводов по производству ракет СС-18 и СС-20!

САМАЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ В АНТАЛИИ

Если вы живете в своей квартире в Анталии, где сегодня ночью прошел дождь (почему-то в Анталии если и идет дождь - то только ночью), а днем постоянно +34 (не шучу) и вода в Средиземном море +27 (не шучу), у Вас будет постоянно много друзей.
Где вы их разместите на жительство?

(текст далее удален автором, кто не успел прочитать - я не виноват)
Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 жов, 2019 11:03, всього редагувалось 1 раз.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:00

Взагалі-то багаті люди живуть у Швейцарії, на Сейшелах-Мальдивах, на півдні США.
Турція - незрозуміло для кого?
Для пихатих і тупуватих ніщебродів, які споживають найдешевший йогурт, ходять по турецьким "Макдональдсам" і бахваляться фотографіями пиріжків і риби у Фейсбуку? У яких немає жодної яхти????

  akurt написав:(текст далее удален автором, кто не успел прочитать - я не виноват)

Ми всі гірко плачемо і просимо: "Акурте, прости нас, многогрішних! :mrgreen: Пиши ще, і побільше флуду!" :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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