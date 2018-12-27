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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 474475476477
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:22

Помогаю приятелям подсоединять газ в их новой квартире и поскольку подсоединялся к новой сети, потребовалось заново логиниться, увидел текст стоящего в блоке чудотворца - прочитал шедевр ниже:

  Frant написав:Взагалі-то багаті люди живуть у Швейцарії, на Сейшелах-Мальдивах, на півдні США.
Турція - незрозуміло для кого?
Для пихатих і тупуватих ніщебродів, які споживають найдешевший йогурт, ходять по турецьким "Макдональдсам" і бахваляться фотографіями пиріжків і риби у Фейсбуку? У яких немає жодної яхти????
:

Вы знаете, текст реально понравился:
Швейцария, Сейшелы-Мальдивы (так и написано через дефис - бедняга даже не знает, что это два разных острова в разных концах Земного шара) - это гениальный совет форумчанам этой ветки!
Все - в Швейцарию!
Я - ЗА!

P.S. Новинка середины октября: к ненависти к пище вообще добавилась ненависть к Макдональдсу.
Тут бедняге не повезло: я много лет не посещал Макдональдс.
Хотя теоретически можно посетить: тут такой прикол: только для тех, кто заправляется на одной из сетей АЗС (рекламировать не буду), можно при оплате за бензин купить всего за 2 лиры (8 гривен) акционное Приглашение для посещения Макдональдс - а Приглашении - право получить полный обед (кажется два БигМак меню) на двоих (!!!) со скидкой в 50%.
Эх, если бы Франту удалось выпросить у жены 8 гривен - хоть бы раз в жизни покушал...
На эту тему ещё прикол: в супермаркете «А101» сейчас такое: если вы скупитесь чем угодно на 30 лир (примерно 125 гривен), тогда прямо на кассе выдают Приглашение посетить крупнейший в Европе аквариум со скидкой в 50%.
Вообще билеты туда дорогие - точно не знаю - меня мои турецкие друзья проводят бесплатно - кажется, билетик на 1 чел. стоит 70 лир или 280 гривен, Отдыхающих в отелях Камера «разводят» так: поездка в Аквариум 45€.

Ну а пока - граждане форумчане - пакуем чемоданы в Швейцарию - мне реально совет понравился!
Кстати, в Цюрихе был я пару раз... чтобы как-то вот так понравилось - так и не скажу.
Но раз знающий человек советует - пакуйте чемоданы!
Есть прямой рейс SWISS Air!
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
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  #<1 ... 474475476477
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