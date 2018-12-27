Додано: Сер 16 жов, 2019 11:22

Frant написав: Взагалі-то багаті люди живуть у Швейцарії, на Сейшелах-Мальдивах, на півдні США.

Турція - незрозуміло для кого?

Для пихатих і тупуватих ніщебродів, які споживають найдешевший йогурт, ходять по турецьким "Макдональдсам" і бахваляться фотографіями пиріжків і риби у Фейсбуку? У яких немає жодної яхти????

: Взагалі-то багаті люди живуть у Швейцарії, на Сейшелах-Мальдивах, на півдні США.Турція - незрозуміло для кого?Для пихатих і тупуватих ніщебродів, які споживають найдешевший йогурт, ходять по турецьким "Макдональдсам" і бахваляться фотографіями пиріжків і риби у Фейсбуку? У яких немає жодної яхти????

Помогаю приятелям подсоединять газ в их новой квартире и поскольку подсоединялся к новой сети, потребовалось заново логиниться, увидел текст стоящего в блоке чудотворца - прочитал шедевр ниже:Вы знаете, текст реально понравился:Швейцария, Сейшелы-Мальдивы (так и написано через дефис - бедняга даже не знает, что это два разных острова в разных концах Земного шара) - это гениальный совет форумчанам этой ветки!Все - в Швейцарию!Я - ЗА!P.S. Новинка середины октября: к ненависти к пище вообще добавилась ненависть к Макдональдсу.Тут бедняге не повезло: я много лет не посещал Макдональдс.Хотя теоретически можно посетить: тут такой прикол: только для тех, кто заправляется на одной из сетей АЗС (рекламировать не буду), можно при оплате за бензин купить всего за 2 лиры (8 гривен) акционное Приглашение для посещения Макдональдс - а Приглашении - право получить полный обед (кажется два БигМак меню) на двоих (!!!) со скидкой в 50%.Эх, если бы Франту удалось выпросить у жены 8 гривен - хоть бы раз в жизни покушал...На эту тему ещё прикол: в супермаркете «А101» сейчас такое: если вы скупитесь чем угодно на 30 лир (примерно 125 гривен), тогда прямо на кассе выдают Приглашение посетить крупнейший в Европе аквариум со скидкой в 50%.Вообще билеты туда дорогие - точно не знаю - меня мои турецкие друзья проводят бесплатно - кажется, билетик на 1 чел. стоит 70 лир или 280 гривен, Отдыхающих в отелях Камера «разводят» так: поездка в Аквариум 45€.Ну а пока - граждане форумчане - пакуем чемоданы в Швейцарию - мне реально совет понравился!Кстати, в Цюрихе был я пару раз... чтобы как-то вот так понравилось - так и не скажу.Но раз знающий человек советует - пакуйте чемоданы!Есть прямой рейс SWISS Air!