|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 16 жов, 2019 11:22
Помогаю приятелям подсоединять газ в их новой квартире и поскольку подсоединялся к новой сети, потребовалось заново логиниться, увидел текст стоящего в блоке чудотворца - прочитал шедевр ниже:
Frant написав:
Взагалі-то багаті люди живуть у Швейцарії, на Сейшелах-Мальдивах, на півдні США.
Турція - незрозуміло для кого?
Для пихатих і тупуватих ніщебродів, які споживають найдешевший йогурт, ходять по турецьким "Макдональдсам" і бахваляться фотографіями пиріжків і риби у Фейсбуку? У яких немає жодної яхти????
:
Вы знаете, текст реально понравился:
Швейцария, Сейшелы-Мальдивы (так и написано через дефис - бедняга даже не знает, что это два разных острова в разных концах Земного шара) - это гениальный совет форумчанам этой ветки!
Все - в Швейцарию!
Я - ЗА!
P.S. Новинка середины октября: к ненависти к пище вообще добавилась ненависть к Макдональдсу.
Тут бедняге не повезло: я много лет не посещал Макдональдс.
Хотя теоретически можно посетить: тут такой прикол: только для тех, кто заправляется на одной из сетей АЗС (рекламировать не буду), можно при оплате за бензин купить всего за 2 лиры (8 гривен) акционное Приглашение для посещения Макдональдс - а Приглашении - право получить полный обед (кажется два БигМак меню) на двоих (!!!) со скидкой в 50%.
Эх, если бы Франту удалось выпросить у жены 8 гривен - хоть бы раз в жизни покушал...
На эту тему ещё прикол: в супермаркете «А101» сейчас такое: если вы скупитесь чем угодно на 30 лир (примерно 125 гривен), тогда прямо на кассе выдают Приглашение посетить крупнейший в Европе аквариум со скидкой в 50%.
Вообще билеты туда дорогие - точно не знаю - меня мои турецкие друзья проводят бесплатно - кажется, билетик на 1 чел. стоит 70 лир или 280 гривен, Отдыхающих в отелях Камера «разводят» так: поездка в Аквариум 45€.
Ну а пока - граждане форумчане - пакуем чемоданы в Швейцарию - мне реально совет понравился!
Кстати, в Цюрихе был я пару раз... чтобы как-то вот так понравилось - так и не скажу.
Но раз знающий человек советует - пакуйте чемоданы!
Есть прямой рейс SWISS Air!
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 3729
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 763 раз.
- Подякували: 533 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 жов, 2019 12:12
Взагалі-то багаті люди живуть у Швейцарії, на Сейшелах-Мальдивах-Канарах, на півдні США.
Турція - незрозуміло для кого?
Для пихатих і тупуватих ніщебродів, які споживають найдешевший йогурт, ходять по турецьким "Макдональдсам" і бахваляться фотографіями пиріжків і риби у Фейсбуку? У яких немає жодної яхти????
akurt написав:
(текст далее удален автором, кто не успел прочитать - я не виноват)
Ми всі гірко плачемо і просимо: "Акурте, прости нас, многогрішних!"
Пиши ще, і побільше флуду! Advego.com заплатить за копірайт)))
akurt написав:
Швейцария, Сейшелы-Мальдивы (так и написано через дефис - бедняга даже не знает, что это два разных острова в разных концах Земного шара) - это гениальный совет форумчанам
этой ветки!
Солодка парочка настільки тупа, що вдвох не здатні розрізнити констатацію факта і пораду
.
Поради - безплатні і всім - дає лише солодка тупувата парочка, Viktor and Lusi)))І всі поради зводяться до одного: купити нерухомість в Анталії і їсти там найдешевший йогурт, кислий шмурдяк і пиріжки в забігайлівках.
Чи знають вони, чому люди не тр... на вулицях?
Там теж дохрєна порадників)))
akurt написав:
Кстати, в Цюрихе был я пару раз... чтобы как-то вот так понравилось - так и не скажу.
Надто чисто і дорого для туркоманів???
akurt написав:
Вообще билеты туда дорогие - точно не знаю - меня мои турецкие друзья проводят бесплатно
Любителі шарових розваг???? Шара і дешева риба згублять їх)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 20549
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1148 раз.
- Подякували: 2128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 жов, 2019 13:06
Умови життя в напівпідвалі Києва дійсно не дозволяють відвідувати і Акваріум - найбільший в Європі - і НЕ плутати Сейшели-Мальдіви з островом "Зміїний".
А все просто.
Краще взяти картоплю на опті - там дешевше - по 15 гривень кіло як мішками брати, ніж в кіоску поблизу будинка по 20.
Картоплею можна наїстися та не бути голодним та злим.
х х х
ПРО НЕРУХОМІСТЬ
Повернувся із квартири друзів - приїжджав "Сервіс" запуску двоконтурного котла.
Сервіс працює добре:
- котел двоконтурний поставив забудовник.
- чоловік із Сервісу спочатку перевірив наявність газу, потім зробив електричні під"єднання до котла, потім зробив запуск газу, потім включив гарячу воду на кухню та в душові - перевірив. Потім запустив систему опалення. Перевірив. Потім провів інструктаж, як користуватися. Потім оформив Гарантійний талон. Приклеїв табличку із "аварійними" номерами телефонів...
Грошей не брав ніяких і ні за що.
Я змінив "лічинку" замка дверей в квартирі (так домолялися із друзями - 2 ключі є в них, один запасний - в мене.)
Воду перекрив, електрику відключів, газ перекрив, жалюзі опустив, вікна на балконі пеервірив (був дощ вночі - крапля води не попала) холодильнк відкрив, пральну машину вікрив дверцята - нехай теперь володарі квартири далі самі займаються. Коли прибудуть в свою квартиру в Анталії.
Мати друзів - то добре - українці тут всі одне одного підстраховують та поважають, тому пан Frant так і смикається тут в конвульсіях: ні друзів, ні роботи, ні харчів...
Тільки Адигея...
Вдало ми його "розвели" - як кошеня...
Нехай бавиться...
Аби не ліз в Швейцарію... Свят-свят-свят...
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 16 жов, 2019 13:09, всього редагувалось 1 раз.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 3729
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 763 раз.
- Подякували: 533 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 жов, 2019 13:07
akurt написав:
А с другой стороны - это же просто замечательно!
Заучит, сталь будет поставляться в Украину и ее будет больше и больше! Больше и больше!
Больше стали!
Больше Мартеновских печей!
Больше заводов по производству ракет СС-18 и СС-20!
пора викликати санітарів
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 16500
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 969 раз.
- Подякували: 997 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 16 жов, 2019 13:11
flyman написав: akurt написав:
А с другой стороны - это же просто замечательно!
Заучит, сталь будет поставляться в Украину и ее будет больше и больше! Больше и больше!
Больше стали!
Больше Мартеновских печей!
Больше заводов по производству ракет СС-18 и СС-20!
пора викликати санітарів
akurt написав:
Краще взяти картоплю на опті - там дешевше - по 15 гривень кіло як мішками брати, ніж в кіоску поблизу будинка по 20.
Картоплею можна наїстися та не бути голодним та злим.
Чувак реально недоїдає. І в дитинстві голодний був.Тому він так любить фото дешевих пиріжків, риби, йогурту.
Прошу модератора - стирати подібні фото. Інакше сюди збіжаться бомжі з усього Києва, пускати слину на фото харчів)))
Швейцарія, туркоману, бачте, не сподобалась))))
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 16 жов, 2019 13:12, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 20549
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1148 раз.
- Подякували: 2128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 жов, 2019 13:12
akurt написав:
Тут бедняге не повезло: я много лет не посещал Макдональдс.
Хотя теоретически можно посетить: тут такой прикол: только для тех, кто заправляется на одной из сетей АЗС (рекламировать не буду), можно при оплате за бензин купить всего за 2 лиры (8 гривен) акционное Приглашение для посещения Макдональдс - а Приглашении - право получить полный обед (кажется два БигМак меню) на двоих (!!!) со скидкой в 50%.
солодке слово халява,
акурт, як ти думаєш, що тут є люди на форумі, які вкладуть від 50КУЕ в Туреччину, яка воює із сусідніми країнами і курдам на своїй території, щоб їсти дешеві йогурти і халявний хавчик із МсДональдса?
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 16 жов, 2019 13:13, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 16500
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 969 раз.
- Подякували: 997 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 16 жов, 2019 13:12
Дійсно так: навіщо ви тут розмістили ціле простирадло про Трампа та про сталь?
Тут форум сталеварів та металургів?
То за темою форуму?
Напишіть щось про власне місто, район, про квартиру, як заробили, куди саме вклали 50К грошей, що порадите іншим?
Чекаємо.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 3729
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 763 раз.
- Подякували: 533 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 жов, 2019 13:13
akurt написав:
Дійсно так: навіщо ви тут розмістили ціле простирадло про Трампа та про сталь?Тут форум сталеварів та металургів?
То за темою форуму?
Напишіть щось про власне місто, район, про квартиру, як заробили, що порадите
іншим?
Чекаємо.
Балабол, тут форум про іноземну нерухомість.
А не про Дніпро, не про Львів. І не про турецькі дешеві пирожки.
Йолопе, поради будеш давати своїй дружині чи своїй бабусі. Коли вони тебе попросять .
В якому ПТУ ти викладав? І що саме? Історію КПРС?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 20549
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1148 раз.
- Подякували: 2128 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4196
|381401
|
|
|195
|23253
|
Вів 15 жов, 2019 21:47
sinus
|
|45
|7404
|
|