Додано: Сер 16 жов, 2019 13:06

Умови життя в напівпідвалі Києва дійсно не дозволяють відвідувати і Акваріум - найбільший в Європі - і НЕ плутати Сейшели-Мальдіви з островом "Зміїний".

А все просто.

Краще взяти картоплю на опті - там дешевше - по 15 гривень кіло як мішками брати, ніж в кіоску поблизу будинка по 20.

Картоплею можна наїстися та не бути голодним та злим.



х х х



ПРО НЕРУХОМІСТЬ

Повернувся із квартири друзів - приїжджав "Сервіс" запуску двоконтурного котла.

Сервіс працює добре:

- котел двоконтурний поставив забудовник.

- чоловік із Сервісу спочатку перевірив наявність газу, потім зробив електричні під"єднання до котла, потім зробив запуск газу, потім включив гарячу воду на кухню та в душові - перевірив. Потім запустив систему опалення. Перевірив. Потім провів інструктаж, як користуватися. Потім оформив Гарантійний талон. Приклеїв табличку із "аварійними" номерами телефонів...

Грошей не брав ніяких і ні за що.



Я змінив "лічинку" замка дверей в квартирі (так домолялися із друзями - 2 ключі є в них, один запасний - в мене.)

Воду перекрив, електрику відключів, газ перекрив, жалюзі опустив, вікна на балконі пеервірив (був дощ вночі - крапля води не попала) холодильнк відкрив, пральну машину вікрив дверцята - нехай теперь володарі квартири далі самі займаються. Коли прибудуть в свою квартиру в Анталії.

Мати друзів - то добре - українці тут всі одне одного підстраховують та поважають , тому пан Frant так і смикається тут в конвульсіях: ні друзів, ні роботи, ні харчів...

Тільки Адигея...

Вдало ми його "розвели" - як кошеня...

Нехай бавиться...

Аби не ліз в Швейцарію... Свят-свят-свят...

Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 жов, 2019 13:09, всього редагувалось 1 раз.

"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)