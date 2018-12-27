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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 475476477478
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:18

  Кискодер написав:Я щетаю,што в Турции сегодня-завтра рисково Купувати для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість


Я считаю, что Вы очень правильно считаете.
Тут был сегодня совет в Швейцарии брать: беспроигрышный вариант!
А Ваш вариант?
Поделитесь новенькой свежей информацией.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 жов, 2019 15:56, всього редагувалось 1 раз.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:58

  flyman написав:
  akurt написав:Тут бедняге не повезло: я много лет не посещал Макдональдс.
Хотя теоретически можно посетить: тут такой прикол: только для тех, кто заправляется на одной из сетей АЗС (рекламировать не буду), можно при оплате за бензин купить всего за 2 лиры (8 гривен) акционное Приглашение для посещения Макдональдс - а Приглашении - право получить полный обед (кажется два БигМак меню) на двоих (!!!) со скидкой в 50%.

солодке слово халява,
акурт, як ти думаєш, що тут є люди на форумі, які вкладуть від 50КУЕ в Туреччину, яка воює із сусідніми країнами і курдам на своїй території, щоб їсти дешеві йогурти і халявний хавчик із МсДональдса?


У тебя туго с критическим мышлением, что там в Буче радон что-ли пробивается в подвал? :) или недостаток света и витаминов?

Поменяй Турция на Украина, курды на ордло, и так далее. И что получим?
Наши софорумчане вкладывают по 100-200 штук зелени в Киеве. Ничего не боятся.

Ни структурного развала в управлении страной, ни Путина у границы.

Имхо, но стремнее владеть недвижимостью в Киеве, чем в Анталии.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 16:05

  Кискодер написав:Здравствуйте многоуважаемые,при работе с материалами наткнулся на интересное видео по теме


Я так по карте понял, что это тот пляж, куда акурт ходит/ездит купаться.

Ну, вот не знаю, если у тебя есть возможность пойти поплавать, видеть те горы, воздухом чистым дышать. Видеть прекрасное каждый день, работать удаленно.

То понятно, что кроме зависти у того, кто выходит из своего хруща, видит бомжа, разрытую дорогу, или выходит из своего полуподвала и рейковым траспортом с нищим народом едет на работу, ты не получишь.

Так что все закономерно :)
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  #<1 ... 475476477478
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