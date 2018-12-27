Я считаю, что Вы очень правильно считаете.
Тут был сегодня совет в Швейцарии брать: беспроигрышный вариант!
А Ваш вариант?
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Додано: Сер 16 жов, 2019 15:18
Я считаю, что Вы очень правильно считаете.
Тут был сегодня совет в Швейцарии брать: беспроигрышный вариант!
А Ваш вариант?
Поделитесь новенькой свежей информацией.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 жов, 2019 15:56, всього редагувалось 1 раз.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
Додано: Сер 16 жов, 2019 15:58
У тебя туго с критическим мышлением, что там в Буче радон что-ли пробивается в подвал? или недостаток света и витаминов?
Поменяй Турция на Украина, курды на ордло, и так далее. И что получим?
Наши софорумчане вкладывают по 100-200 штук зелени в Киеве. Ничего не боятся.
Ни структурного развала в управлении страной, ни Путина у границы.
Имхо, но стремнее владеть недвижимостью в Киеве, чем в Анталии.
Додано: Сер 16 жов, 2019 16:05
Я так по карте понял, что это тот пляж, куда акурт ходит/ездит купаться.
Ну, вот не знаю, если у тебя есть возможность пойти поплавать, видеть те горы, воздухом чистым дышать. Видеть прекрасное каждый день, работать удаленно.
То понятно, что кроме зависти у того, кто выходит из своего хруща, видит бомжа, разрытую дорогу, или выходит из своего полуподвала и рейковым траспортом с нищим народом едет на работу, ты не получишь.
Так что все закономерно
Додано: Сер 16 жов, 2019 16:27
Додано: Сер 16 жов, 2019 17:06
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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