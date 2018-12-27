Я считаю, что Вы очень правильно считаете.
Тут был сегодня совет в Швейцарии брать: беспроигрышный вариант!
А Ваш вариант?
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Додано: Сер 16 жов, 2019 15:18
Я считаю, что Вы очень правильно считаете.
Тут был сегодня совет в Швейцарии брать: беспроигрышный вариант!
А Ваш вариант?
Поделитесь новенькой свежей информацией.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 жов, 2019 15:56, всього редагувалось 1 раз.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
Додано: Сер 16 жов, 2019 15:58
У тебя туго с критическим мышлением, что там в Буче радон что-ли пробивается в подвал? или недостаток света и витаминов?
Поменяй Турция на Украина, курды на ордло, и так далее. И что получим?
Наши софорумчане вкладывают по 100-200 штук зелени в Киеве. Ничего не боятся.
Ни структурного развала в управлении страной, ни Путина у границы.
Имхо, но стремнее владеть недвижимостью в Киеве, чем в Анталии.
Додано: Сер 16 жов, 2019 16:05
Я так по карте понял, что это тот пляж, куда акурт ходит/ездит купаться.
Ну, вот не знаю, если у тебя есть возможность пойти поплавать, видеть те горы, воздухом чистым дышать. Видеть прекрасное каждый день, работать удаленно.
То понятно, что кроме зависти у того, кто выходит из своего хруща, видит бомжа, разрытую дорогу, или выходит из своего полуподвала и рейковым траспортом с нищим народом едет на работу, ты не получишь.
Так что все закономерно
Додано: Сер 16 жов, 2019 16:27
Додано: Сер 16 жов, 2019 17:06
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Сер 16 жов, 2019 18:12
Нафиг нужно, я другим на хлеб зарабатываю.
Я жил возле моря в Омане 2 года, каждые выходные на море, каждый день бассейн в компаунде, иногда, в будний день по настроению после работы с другом заезжали проплыть 2 км.
Вообще, жить возле моря, имхо, класс! Как море может надоесть?
зы. Вы сами каждые выхи на море. Не надоело?
Додано: Сер 16 жов, 2019 18:33
Додано: Сер 16 жов, 2019 18:39
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
господа присяжные заседатели (вас трое,у двоих сомнения отпали уже,но наш Техасский друг ещё верит в случайность) это правда.За три дня сауны много интересного найдено по фигуранту- всё в ЛС. Работаем,как велел фигурант и помним: покупаем для себя а не в АРЕНДУ.
КУ
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Сер 16 жов, 2019 18:59
Видимо вы поэтому так и реагируете на море. Many men many minds, как говорят.
Вам оно не нужно, как и бассейн.
А мне бы хотелось вернуться в Оман, или в другую страну Персидского залива. Надеюсь, скоро моя мечта осуществится, и я снова смогу каждый день плавать в бассейне, а на выходных в море.
Получать з.п. такс фри, и складывать ее себе на пенсию
Додано: Сер 16 жов, 2019 19:08
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Семёныч поможет Вам приобрести для себя,а не в АРЕНДУ, в Анталии без скидки))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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