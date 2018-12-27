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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 475476477478
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:18

  Кискодер написав:Я щетаю,што в Турции сегодня-завтра рисково Купувати для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість


Я считаю, что Вы очень правильно считаете.
Тут был сегодня совет в Швейцарии брать: беспроигрышный вариант!
А Ваш вариант?
Поделитесь новенькой свежей информацией.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 жов, 2019 15:56, всього редагувалось 1 раз.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:58

  flyman написав:
  akurt написав:Тут бедняге не повезло: я много лет не посещал Макдональдс.
Хотя теоретически можно посетить: тут такой прикол: только для тех, кто заправляется на одной из сетей АЗС (рекламировать не буду), можно при оплате за бензин купить всего за 2 лиры (8 гривен) акционное Приглашение для посещения Макдональдс - а Приглашении - право получить полный обед (кажется два БигМак меню) на двоих (!!!) со скидкой в 50%.

солодке слово халява,
акурт, як ти думаєш, що тут є люди на форумі, які вкладуть від 50КУЕ в Туреччину, яка воює із сусідніми країнами і курдам на своїй території, щоб їсти дешеві йогурти і халявний хавчик із МсДональдса?


У тебя туго с критическим мышлением, что там в Буче радон что-ли пробивается в подвал? :) или недостаток света и витаминов?

Поменяй Турция на Украина, курды на ордло, и так далее. И что получим?
Наши софорумчане вкладывают по 100-200 штук зелени в Киеве. Ничего не боятся.

Ни структурного развала в управлении страной, ни Путина у границы.

Имхо, но стремнее владеть недвижимостью в Киеве, чем в Анталии.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 16:05

  Кискодер написав:Здравствуйте многоуважаемые,при работе с материалами наткнулся на интересное видео по теме


Я так по карте понял, что это тот пляж, куда акурт ходит/ездит купаться.

Ну, вот не знаю, если у тебя есть возможность пойти поплавать, видеть те горы, воздухом чистым дышать. Видеть прекрасное каждый день, работать удаленно.

То понятно, что кроме зависти у того, кто выходит из своего хруща, видит бомжа, разрытую дорогу, или выходит из своего полуподвала и рейковым траспортом с нищим народом едет на работу, ты не получишь.

Так что все закономерно :)
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 16:27

  change_pm написав:Ну, вот не знаю, если у тебя есть возможность пойти поплавать, видеть те горы, воздухом чистым дышать. Видеть прекрасное каждый день, работать удаленно.

вы тоже из ОП? все давно знают сколько бывают на море те, что живет в курортных городах :) наскучит через пару месяцев.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:06

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Понаехал написав:наскучит через пару месяцев
Что может быть прекрасне,чем почитать на берегу под звук прибоя Лазаряна,Блохина,Конашенко.
Кискодер
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:12

  Понаехал написав:
  change_pm написав:Ну, вот не знаю, если у тебя есть возможность пойти поплавать, видеть те горы, воздухом чистым дышать. Видеть прекрасное каждый день, работать удаленно.

вы тоже из ОП? все давно знают сколько бывают на море те, что живет в курортных городах :) наскучит через пару месяцев.


Нафиг нужно, я другим на хлеб зарабатываю.

Я жил возле моря в Омане 2 года, каждые выходные на море, каждый день бассейн в компаунде, иногда, в будний день по настроению после работы с другом заезжали проплыть 2 км.

Вообще, жить возле моря, имхо, класс! Как море может надоесть?

зы. Вы сами каждые выхи на море. Не надоело?
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:33

  change_pm написав:
зы. Вы сами каждые выхи на море. Не надоело?

Не каждые, а 2 раза в месяц. Надоело , но ребёнку нет :) так что вожу. В бассейне был раза 3 за этот год, в джакузи только один раз. Они в комплексе к меня бесплатно. Просто надоели :)
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:39

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  change_pm написав:Нафиг нужно, я другим на хлеб
господа присяжные заседатели (вас трое,у двоих сомнения отпали уже,но наш Техасский друг ещё верит в случайность) это правда.За три дня сауны много интересного найдено по фигуранту- всё в ЛС. Работаем,как велел фигурант и помним: покупаем для себя а не в АРЕНДУ.
КУ :!:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:59

  Понаехал написав:
  change_pm написав:
зы. Вы сами каждые выхи на море. Не надоело?

Не каждые, а 2 раза в месяц. Надоело , но ребёнку нет :) так что вожу. В бассейне был раза 3 за этот год, в джакузи только один раз. Они в комплексе к меня бесплатно. Просто надоели :)


Видимо вы поэтому так и реагируете на море. Many men many minds, как говорят.
Вам оно не нужно, как и бассейн.

А мне бы хотелось вернуться в Оман, или в другую страну Персидского залива. Надеюсь, скоро моя мечта осуществится, и я снова смогу каждый день плавать в бассейне, а на выходных в море.

Получать з.п. такс фри, и складывать ее себе на пенсию :)
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:08

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  change_pm написав:Получать з.п. такс фри, и складывать ее себе на пенсию
Семёныч поможет Вам приобрести для себя,а не в АРЕНДУ, в Анталии без скидки))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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