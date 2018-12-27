Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Найбільш красивими Медичними книжками виявилися книжки працівників однієї з козятинських шкіл. За допомогою книжок буди допущені до роботи особи, які отруїли на днях 20 людей. Загалом на лікарняних ліжках опинились 20 людей, з них 5 дорослих та 15 дітей. Попередньо встановлено, що потерпілі отруїлись продуктами харчування у їдальні школи. Всі співробітники мали дуже красиві Медичні книжки.
ну это из разряда
В ТУРЦИИ 80 ТУРИСТОВ ПОПАЛИ В БОЛЬНИЦУ ИЗ-ЗА ОТРАВЛЕНИЯ
Классную ветку я придумал и веду много лет! Что главное: - я заставил вас думать головой, а не попом. - я заставил вас понять, что в жизни что-то можно пеменять.
Что меня радует: - многие черпали на ветке важную полезную информацию: я размещал материалы о том, что ВАЖНО для каждого.
Что меня печалит: - ребята, у многих все плохо в этой жизни, это явно видно, что-то с этим делайте. Я менял свое место жительства каждые 8 лет - и убедился, что это верно и правильно. - в 100 (СТА) процентах случаев мои критики ошибались. Мне приписывали, что злодей, пьющий кровь младенцев, что я обманщик, что риэлтор, что наживаюсь на форумчанах, что я алкоголик, что я... да уж 20 всяких ГЛУПЫХ определений. Почему-то вместо темы форума сосредоточились на изучении размеров моей ноги, цвета моих трусов, запаха носков, того, какие сигареты я покупаю, что ем и как сплю. Цирк. Часто читал и крутил пальцем у виска. ЧЕСТНО ПРИЗНАЮСЬ: НИКОГДА НЕ ДУМАЛ, ЧТО ВОКРУГ СТОЛЬКО ИДИОТОВ. В 100% случаев - все мимо. Ребята, так нельзя ошибаться в людях; удивляюсь, как многих держат еще на работе: реальные пустышки, нули. Работодателям следует делать выводы: среди подчиненных - реальные нули. Как бы не улыбались. - не хотят учиться. Никак и ничему. Почитайте первые главы романа Джека Лондона "Мартин Иден" - там классные слова есть типа того, что "вот физически я лучше парней слева и справа, но мозги мои пустые". И Мартин Иден принимает решение учиться. УЧИТЕСЬ! Почитайте. И ниже можете писать хоть миллион гадостей - мне все равно. Не поменяете что-то в своей жизни - так и будет жить в дерьме. Это не страшно, но страшно, что и дети ваши будут жить в дерьме.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)