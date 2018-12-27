Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Найбільш красивими Медичними книжками виявилися книжки працівників однієї з козятинських шкіл. За допомогою книжок буди допущені до роботи особи, які отруїли на днях 20 людей. Загалом на лікарняних ліжках опинились 20 людей, з них 5 дорослих та 15 дітей. Попередньо встановлено, що потерпілі отруїлись продуктами харчування у їдальні школи. Всі співробітники мали дуже красиві Медичні книжки.
ну это из разряда
В ТУРЦИИ 80 ТУРИСТОВ ПОПАЛИ В БОЛЬНИЦУ ИЗ-ЗА ОТРАВЛЕНИЯ
akurt написав:Классную ветку я придумал и веду много лет! Уже не буду вести: МНЕ НЕ ИНТЕРЕСНО. Ниже читайте стоны и вопли вурдалаков.... Брызги слюной и ядом.... потоки гадостей и гноя... Мне все равно. Не интересно. Я не доктор.
ага,аплодисменты! ...слился шо и до пол ляма просмотров ветки не вывезешь?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
akurt написав:что-то с этим делайте. Я менял свое место жительства каждые 8 лет - и убедился, что это верно и правильно. - в 100 (СТА) процентах случаев мои критики ошибались. Мне приписывали, что злодей, пьющий кровь младенцев, что я обманщик, что риэлтор, что наживаюсь на форумчанах, что я алкоголик, что я... да уж 20 всяких ГЛУПЫХ определений.
Что убедило в верности смены места жительства? ИНН код,дата рождения,семья,собака и Хонда,а главное ИМЯ не менялись то,да и с Анталией теперь надо думать... Приписывали хамство и склонность к извращению,так это так.Я вообще такого от тебя не ожидал.Такой прекрасный педагог БЫЛ... Панасенко,например, был мой руководитель диплома. Ау, Упп и механики, согласитесь,форумчане, он - лучший!!! А Сметанина. Женщина оставила просто мега-след на моем сердце и нервах, и ушла на пенсию... В общем, кто не застал Сметанину, тому не понять... Или Мазуренко А.А. Сан Саныч - респект ему))))) Да и Плахотник. Человек с мега-интеллектом и огромным добрым сердцем.. И среди них всех такое...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
akurt написав:Классную ветку я придумал и веду много лет! Уже не буду вести: МНЕ НЕ ИНТЕРЕСНО. Ниже читайте стоны и вопли вурдалаков.... Брызги слюной и ядом.... потоки гадостей и гноя... Мне все равно.
Нахамить всем, предлагать всякие извращения... тут дело не во "все равно". Тут дело в том, что ты стал всемирно известным хамом и вруном, которого раскрыли.