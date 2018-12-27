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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 476477478479
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 21:44

  ol_zy написав:
  akurt написав:Найбільш красивими Медичними книжками виявилися книжки працівників однієї з козятинських шкіл. За допомогою книжок буди допущені до роботи особи, які отруїли на днях 20 людей. Загалом на лікарняних ліжках опинились 20 людей, з них 5 дорослих та 15 дітей.
Попередньо встановлено, що потерпілі отруїлись продуктами харчування у їдальні школи.
Всі співробітники мали дуже красиві Медичні книжки.

ну это из разряда
В ТУРЦИИ 80 ТУРИСТОВ ПОПАЛИ В БОЛЬНИЦУ ИЗ-ЗА ОТРАВЛЕНИЯ

https://www.5.ua/ru/myr/v-turtsyy-80-turystov-popaly-v-bolnytsu-yz-za-otravlenyia-197702.html
Мы же не про отравления говорили, а о допуске Кости с Гепатитом С к работе с продуктами, вопрос был в том сможет ли "Костя" в Турции работать с продуктами.

Олег,пример из жизни,тесно связанный с фигурантом : Костя из Феодосии работает с "эко продуктами",еще умудряется пересекать границу https://www.facebook.com/konstantin.burov.1982 параллельно в фасебуке Управляет Страницей "Наш Бизнес" https://www.facebook.com/AVERA.net/ близко с https://advego.com/ :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 21:53

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:У яких немає жодної яхти
"Михаил Светлов" ту ту© https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 22:04

akurt с легким паром! Ябида не пиши мне в ЛС свои фантазии,они тоже идут в дело.
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я жду публичных извинений перед V2 и Понаехал.
пс: странный тип в ЛС пишет дай адрес,я дать хочу,а они меня в игнор :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 22:22

Інтересно, хто сьогодні зі флудерів стане на чергуваня на гілці?
Це ж якісь виварки гною, гидоти та багна підготували для читача?
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Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 жов, 2019 23:47, всього редагувалось 7 разів.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 22:27

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Классную ветку я придумал и веду много лет!
Уже не буду вести: МНЕ НЕ ИНТЕРЕСНО.
Ниже читайте стоны и вопли вурдалаков.... Брызги слюной и ядом.... потоки гадостей и гноя...
Мне все равно.
Не интересно. Я не доктор.

ага,аплодисменты!
...слился
шо и до пол ляма просмотров ветки не вывезешь?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 22:57

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:что-то с этим делайте. Я менял свое место жительства каждые 8 лет - и убедился, что это верно и правильно.
- в 100 (СТА) процентах случаев мои критики ошибались. Мне приписывали, что злодей, пьющий кровь младенцев, что я обманщик, что риэлтор, что наживаюсь на форумчанах, что я алкоголик, что я... да уж 20 всяких ГЛУПЫХ определений.

Что убедило в верности смены места жительства?
ИНН код,дата рождения,семья,собака и Хонда,а главное ИМЯ не менялись то,да и с Анталией теперь надо думать...
Приписывали хамство и склонность к извращению,так это так.Я вообще такого от тебя не ожидал.Такой прекрасный педагог БЫЛ...
Панасенко,например, был мой руководитель диплома. Ау, Упп и механики, согласитесь,форумчане, он - лучший!!!
А Сметанина. Женщина оставила просто мега-след на моем сердце и нервах, и ушла на пенсию... В общем, кто не застал Сметанину, тому не понять...
Или Мазуренко А.А. Сан Саныч - респект ему)))))
Да и Плахотник. Человек с мега-интеллектом и огромным добрым сердцем.. И среди них всех такое... :roll:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 23:22

  Мизантрóп написав:И среди них всех такое... :roll:

вот такое и укатило в Турцию... я думаю, что это позитивно :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 23:24

  akurt написав:Классную ветку я придумал и веду много лет!
Уже не буду вести: МНЕ НЕ ИНТЕРЕСНО.
Ниже читайте стоны и вопли вурдалаков.... Брызги слюной и ядом.... потоки гадостей и гноя...
Мне все равно.

Нахамить всем, предлагать всякие извращения... тут дело не во "все равно". Тут дело в том, что ты стал всемирно известным хамом и вруном, которого раскрыли. :mrgreen:
Понаехал
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