"Михаил Светлов" ту ту©
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 жов, 2019 21:53
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
"Михаил Светлов" ту ту©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Сер 16 жов, 2019 22:57
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Что убедило в верности смены места жительства?
ИНН код,дата рождения,семья,собака и Хонда,а главное ИМЯ не менялись то,да и с Анталией теперь надо думать...
Приписывали хамство и склонность к извращению,так это так.Я вообще такого от тебя не ожидал.Такой прекрасный педагог БЫЛ...
Панасенко,например, был мой руководитель диплома. Ау, Упп и механики, согласитесь,форумчане, он - лучший!!!
А Сметанина. Женщина оставила просто мега-след на моем сердце и нервах, и ушла на пенсию... В общем, кто не застал Сметанину, тому не понять...
Или Мазуренко А.А. Сан Саныч - респект ему)))))
Да и Плахотник. Человек с мега-интеллектом и огромным добрым сердцем.. И среди них всех такое...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Сер 16 жов, 2019 23:22
Додано: Сер 16 жов, 2019 23:24
Нахамить всем, предлагать всякие извращения... тут дело не во "все равно". Тут дело в том, что ты стал всемирно известным хамом и вруном, которого раскрыли.
Додано: Чет 17 жов, 2019 01:15
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Пару раз открыв страницы наугад на этой ветке и наткнувшись на мотивирование покупки в ипенях США домов/квартир под аренду...Господа, имейте ввиду, что кроме цифири с покупкой и цифири с месячным рентом надо учитывать еще ряд цифр, которые сведут на нет всю арихметику - property tax (в каждом штате он разный, в Нью-Джерси максимальный (например, мои знакомые за дом 500+ куе сейчас платят 12 куе в год), где-то нулевой, но мало где), maintenance (иными словами содержание, например, один знакомый сдает квартиру в НЙ, эта статья расходов съедает примерно 45% от рента, но это кооператив и если-бы это было кондо, то цифра была-бы намного меньше, но если-бы какая-то шняга случилась типа ремонта лифта или кровли, то всем сразу пришлось-бы полинять на какую-то космическую сумму ибо расценки в США космические на работу...и кстати, это тоже надо учитывать если покупаешь на рент сарай в глуши, то расценки там хоть и ниже нью-йорксики, но все равно мериканские. Но если рент в НЙ начинается от 1,5 куе за какой-то гадюшник, то в зажопье за 500 бакосв можно снять целый дом ( и на какие шиши его содержать?), который тянет бабла не меньше такого-же, но в НЙ). Менеджмент. Если вы живете поблизости, то можете при выращивании верхних конечностей из нужного места, все или почти все делать самостоятельно. Но это время, а время - это деньги. И жить рядом надо где-то и на что-то. Менеджмент-же в финансово привлекательных локациях съест ну никак не менее 10%, а в зажопье может просто за это не взяться.
И вот после всех предвиденных и непредвиденных расходов, если у вас и образовался профит, то не забудьте поделиться с Дядей Сэмом ибо если он обидится, то кто-то может к нему загреметь на полное содержание надолго.
Ну и вишенка на торт - если у вас ничего не получится с вашей идеей и вы решите закрыть кейс, то вполне может оказаться, что продать в зажопье некому и пока условный дом стоит на продаже, он очень некисло хавает бабло. В конечном счете, вы придете к выводу, что дешевле просто забить на него, а дальше - префоркложе-форкложе-аукцион. И вроде-бы все, свободен. Нет дома - нет проблемы....но не все так просто, может так оказаться, что аукцион не покрыл долги и если не сделать бэнкропси (ценник от 30 куе начинается кое-где), то долги останутся.
Поэтому, мой совет - обсуждайте что угодно. Турция, мальдивы с мальвинами, рыбу и йогурты, но не ипеня США под аренду. Еще дорогие локации можно рассматривать при нескольких условиях:
1. Вы - резидент США. Постоянно проживаете.
2. Вы или сами на этом собаку съели или у вас есть финансовые возможности оплачивать знания других людей. Но тогда надо считать экономику этого дела.
Как-то странно, да? Такой емкий рынок и такой облом. Почему так? А потому, что очень много денег, которые трудно куда-то пристроить под хоть какой-то интерес и масса возможностей выхода на рынок с финансовым банковским плечем. Вот конкуренция и делает свое дело, вгоняя лендлордов в жесткие рамки. Да еще и большие компании, с сотрудниками на ЗП и списанием налогов - ну куда с ними тягаться "бедному крестьянину"?
Поэтому есть один аспект на который стоит расчитывать чтобы заработать - инвестиционная надежда на рост ценника в выбранной локации, и молиться чтобы рент отбивал расходы на владение и налоги. То есть, вкладываешься, рискуешь, головняк...вырос ценник - повезло, упал - ж0па.
Додано: Чет 17 жов, 2019 06:03
Интересное наблюдение. Действительно я пару раз отписывался о тех вариантах, что мне показались интересны. Но я сам в оренде и пока не покупаю. Как я могу агитировать кого-то делать что-то, что сам считаю не своевременным?
Додано: Чет 17 жов, 2019 06:33
Очень хорошо все описано про США.
А такое же про Турцию от akurt по аналогии можно увидеть?
А то несколько лет назад мелькали статьи россиян жалующихся что не могут сдыхаться курортной турецкой недвижимости прикупленной в жирные годы.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 17 жов, 2019 14:29
... а як це все(вищенаписане) розуміти тим, хто тут рідко заходить? (як я, наприклад)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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