Додано: Чет 17 жов, 2019 01:15

Пару раз открыв страницы наугад на этой ветке и наткнувшись на мотивирование покупки в ипенях США домов/квартир под аренду...Господа, имейте ввиду, что кроме цифири с покупкой и цифири с месячным рентом надо учитывать еще ряд цифр, которые сведут на нет всю арихметику - property tax (в каждом штате он разный, в Нью-Джерси максимальный (например, мои знакомые за дом 500+ куе сейчас платят 12 куе в год), где-то нулевой, но мало где), maintenance (иными словами содержание, например, один знакомый сдает квартиру в НЙ, эта статья расходов съедает примерно 45% от рента, но это кооператив и если-бы это было кондо, то цифра была-бы намного меньше, но если-бы какая-то шняга случилась типа ремонта лифта или кровли, то всем сразу пришлось-бы полинять на какую-то космическую сумму ибо расценки в США космические на работу...и кстати, это тоже надо учитывать если покупаешь на рент сарай в глуши, то расценки там хоть и ниже нью-йорксики, но все равно мериканские. Но если рент в НЙ начинается от 1,5 куе за какой-то гадюшник, то в зажопье за 500 бакосв можно снять целый дом ( и на какие шиши его содержать?), который тянет бабла не меньше такого-же, но в НЙ). Менеджмент. Если вы живете поблизости, то можете при выращивании верхних конечностей из нужного места, все или почти все делать самостоятельно. Но это время, а время - это деньги. И жить рядом надо где-то и на что-то. Менеджмент-же в финансово привлекательных локациях съест ну никак не менее 10%, а в зажопье может просто за это не взяться.

И вот после всех предвиденных и непредвиденных расходов, если у вас и образовался профит, то не забудьте поделиться с Дядей Сэмом ибо если он обидится, то кто-то может к нему загреметь на полное содержание надолго.

Ну и вишенка на торт - если у вас ничего не получится с вашей идеей и вы решите закрыть кейс, то вполне может оказаться, что продать в зажопье некому и пока условный дом стоит на продаже, он очень некисло хавает бабло. В конечном счете, вы придете к выводу, что дешевле просто забить на него, а дальше - префоркложе-форкложе-аукцион. И вроде-бы все, свободен. Нет дома - нет проблемы....но не все так просто, может так оказаться, что аукцион не покрыл долги и если не сделать бэнкропси (ценник от 30 куе начинается кое-где), то долги останутся.

Поэтому, мой совет - обсуждайте что угодно. Турция, мальдивы с мальвинами, рыбу и йогурты, но не ипеня США под аренду. Еще дорогие локации можно рассматривать при нескольких условиях:



1. Вы - резидент США. Постоянно проживаете.

2. Вы или сами на этом собаку съели или у вас есть финансовые возможности оплачивать знания других людей. Но тогда надо считать экономику этого дела.



Как-то странно, да? Такой емкий рынок и такой облом. Почему так? А потому, что очень много денег, которые трудно куда-то пристроить под хоть какой-то интерес и масса возможностей выхода на рынок с финансовым банковским плечем. Вот конкуренция и делает свое дело, вгоняя лендлордов в жесткие рамки. Да еще и большие компании, с сотрудниками на ЗП и списанием налогов - ну куда с ними тягаться "бедному крестьянину"?

Поэтому есть один аспект на который стоит расчитывать чтобы заработать - инвестиционная надежда на рост ценника в выбранной локации, и молиться чтобы рент отбивал расходы на владение и налоги. То есть, вкладываешься, рискуешь, головняк...вырос ценник - повезло, упал - ж0па.