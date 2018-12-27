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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 17 жов, 2019 16:41
rjkz написав:Понаехал
, если не про Техас, который незаслуженно считают ипенями, а про реальные ипеня, где очень дохлый рынок рилэстейта, то рабочий вариант покупки, в том числе под рент, это покупать вне рынка, искать владельцев, у которых материальные проблемы, а дом жрет бабло, а продать не могут из-за дохлого рынка, и уламывать их на какие-то символические деньги или за переоформление долга на себя.
ЗЫ: насчет всего остального - я не Вас имел ввиду.
Ну я о том же и говорю. Пока не время. Хотя центр Далласа уже начал проседать. В перспективе можно будет смотреть через месяцев 6-12.
Тут сплошная однобокая реклама недвиги в Турции была. Поэтому персонажу акурт, социально ответственные форумчане объяснили, что негоже мозги пудрить.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 16:52
Долярчик написав:
... а як це все(вищенаписане) розуміти тим, хто тут рідко заходить?
Акурта запитайте в ПП.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 17:54
Frant написав: rjkz написав:Понаехал
, если не про Техас, который незаслуженно считают ипенями, а про реальные ипеня, где очень дохлый рынок рилэстейта, то рабочий вариант покупки, в том числе под рент, это покупать вне рынка, искать владельцев, у которых материальные проблемы, а дом жрет бабло, а продать не могут из-за дохлого рынка, и уламывать их на какие-то символические деньги или за переоформление долга на себя. но тут надо знать как не приобрести скрытые долги, которые потом неприятно удивят. После этого, как правило, речь не идет о перепродаже, ибо владелец и сам-бы мог продать, а сдавать в рент или жить - может и быть и имеет смысл. Но надо все считать, проверять и принимать решение или оно того стоит.
ЗЫ: насчет всего остального - я не Вас имел ввиду.
Ситуація тут простіша)))
99% пропозицій тут - це, власне, один варіант.
Однією одіозною персоною пропонується купити курортний новобуд в м. Анталія, і постійно жити.
А почему там? Почему не в Новой Зеландии? Или Гренландии?
Если речь идет о возможности жить на рентный доход с украинской недвиги, то, как вариант, включаем "Орел и Решка" смотрим приглянувшуюся страну с низкой соимостью жизни и высоким уровнем комфорта и вперед. Мир большой и Турция - всего только одна из его стран. А сейчас, когда там разгорается еще больше пожар войны, покупать что-то что в том регионе, что в Украине, которая теперь под перманентной угрозой большой войны, что в ЕС, на который есть вероятность перекинется война (об этом варианте мало кто задумывается, но вероятность есть и не малая) - удел или рисковых или тех, кто это не хочет видеть. Из относительно безопасных стран - Австралия (скорей всего останется нетронутой будущей большой войной), но очень жарко, Канада (огромная страна с красивейшей природой и всего 30+ миллионов населения, прикрыта оборонной мощью США, рынок некоторых локаций хоть и дико перегрет, но из-за политики государства на привлечение новых эмигрантов остывать и не думает. При этом, практически капиталистическая форма социализма
), Южная Америка - находится так далеко от эпицентра противостояний, что скорей всего ее не зацепит, при этом большинство стран благосклонно относятся к людям с деньгами и готовы выдать свое гражданство практически на шару.
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