Додано: Чет 17 жов, 2019 17:54

Frant написав: rjkz написав: Понаехал, если не про Техас, который незаслуженно считают ипенями, а про реальные ипеня, где очень дохлый рынок рилэстейта, то рабочий вариант покупки, в том числе под рент, это покупать вне рынка, искать владельцев, у которых материальные проблемы, а дом жрет бабло, а продать не могут из-за дохлого рынка, и уламывать их на какие-то символические деньги или за переоформление долга на себя. но тут надо знать как не приобрести скрытые долги, которые потом неприятно удивят. После этого, как правило, речь не идет о перепродаже, ибо владелец и сам-бы мог продать, а сдавать в рент или жить - может и быть и имеет смысл. Но надо все считать, проверять и принимать решение или оно того стоит.



ЗЫ: насчет всего остального - я не Вас имел ввиду. , если не про Техас, который незаслуженно считают ипенями, а про реальные ипеня, где очень дохлый рынок рилэстейта, то рабочий вариант покупки, в том числе под рент, это покупать вне рынка, искать владельцев, у которых материальные проблемы, а дом жрет бабло, а продать не могут из-за дохлого рынка, и уламывать их на какие-то символические деньги или за переоформление долга на себя. но тут надо знать как не приобрести скрытые долги, которые потом неприятно удивят. После этого, как правило, речь не идет о перепродаже, ибо владелец и сам-бы мог продать, а сдавать в рент или жить - может и быть и имеет смысл. Но надо все считать, проверять и принимать решение или оно того стоит.ЗЫ: насчет всего остального - я не Вас имел ввиду.



Ситуація тут простіша)))

99% пропозицій тут - це, власне, один варіант.

Однією одіозною персоною пропонується купити курортний новобуд в м. Анталія, і постійно жити. Ситуація тут простіша)))99% пропозицій тут - це, власне, один варіант.Однією одіозною персоною пропонується купити курортний новобуд в м. Анталія, і постійно жити.

А почему там? Почему не в Новой Зеландии? Или Гренландии?Если речь идет о возможности жить на рентный доход с украинской недвиги, то, как вариант, включаем "Орел и Решка" смотрим приглянувшуюся страну с низкой соимостью жизни и высоким уровнем комфорта и вперед. Мир большой и Турция - всего только одна из его стран. А сейчас, когда там разгорается еще больше пожар войны, покупать что-то что в том регионе, что в Украине, которая теперь под перманентной угрозой большой войны, что в ЕС, на который есть вероятность перекинется война (об этом варианте мало кто задумывается, но вероятность есть и не малая) - удел или рисковых или тех, кто это не хочет видеть. Из относительно безопасных стран - Австралия (скорей всего останется нетронутой будущей большой войной), но очень жарко, Канада (огромная страна с красивейшей природой и всего 30+ миллионов населения, прикрыта оборонной мощью США, рынок некоторых локаций хоть и дико перегрет, но из-за политики государства на привлечение новых эмигрантов остывать и не думает. При этом, практически капиталистическая форма социализма), Южная Америка - находится так далеко от эпицентра противостояний, что скорей всего ее не зацепит, при этом большинство стран благосклонно относятся к людям с деньгами и готовы выдать свое гражданство практически на шару.