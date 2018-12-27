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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 477478479480
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:41

  rjkz написав:Понаехал, если не про Техас, который незаслуженно считают ипенями, а про реальные ипеня, где очень дохлый рынок рилэстейта, то рабочий вариант покупки, в том числе под рент, это покупать вне рынка, искать владельцев, у которых материальные проблемы, а дом жрет бабло, а продать не могут из-за дохлого рынка, и уламывать их на какие-то символические деньги или за переоформление долга на себя.

ЗЫ: насчет всего остального - я не Вас имел ввиду.

Ну я о том же и говорю. Пока не время. Хотя центр Далласа уже начал проседать. В перспективе можно будет смотреть через месяцев 6-12.
Тут сплошная однобокая реклама недвиги в Турции была. Поэтому персонажу акурт, социально ответственные форумчане объяснили, что негоже мозги пудрить. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:52

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Долярчик написав:... а як це все(вищенаписане) розуміти тим, хто тут рідко заходить?

Акурта запитайте в ПП.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 17:54

  Frant написав:
  rjkz написав:Понаехал, если не про Техас, который незаслуженно считают ипенями, а про реальные ипеня, где очень дохлый рынок рилэстейта, то рабочий вариант покупки, в том числе под рент, это покупать вне рынка, искать владельцев, у которых материальные проблемы, а дом жрет бабло, а продать не могут из-за дохлого рынка, и уламывать их на какие-то символические деньги или за переоформление долга на себя. но тут надо знать как не приобрести скрытые долги, которые потом неприятно удивят. После этого, как правило, речь не идет о перепродаже, ибо владелец и сам-бы мог продать, а сдавать в рент или жить - может и быть и имеет смысл. Но надо все считать, проверять и принимать решение или оно того стоит.

ЗЫ: насчет всего остального - я не Вас имел ввиду.


Ситуація тут простіша)))
99% пропозицій тут - це, власне, один варіант.
Однією одіозною персоною пропонується купити курортний новобуд в м. Анталія, і постійно жити.


А почему там? Почему не в Новой Зеландии? Или Гренландии?
Если речь идет о возможности жить на рентный доход с украинской недвиги, то, как вариант, включаем "Орел и Решка" смотрим приглянувшуюся страну с низкой соимостью жизни и высоким уровнем комфорта и вперед. Мир большой и Турция - всего только одна из его стран. А сейчас, когда там разгорается еще больше пожар войны, покупать что-то что в том регионе, что в Украине, которая теперь под перманентной угрозой большой войны, что в ЕС, на который есть вероятность перекинется война (об этом варианте мало кто задумывается, но вероятность есть и не малая) - удел или рисковых или тех, кто это не хочет видеть. Из относительно безопасных стран - Австралия (скорей всего останется нетронутой будущей большой войной), но очень жарко, Канада (огромная страна с красивейшей природой и всего 30+ миллионов населения, прикрыта оборонной мощью США, рынок некоторых локаций хоть и дико перегрет, но из-за политики государства на привлечение новых эмигрантов остывать и не думает. При этом, практически капиталистическая форма социализма :mrgreen: ), Южная Америка - находится так далеко от эпицентра противостояний, что скорей всего ее не зацепит, при этом большинство стран благосклонно относятся к людям с деньгами и готовы выдать свое гражданство практически на шару.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:06

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:... а як це все(вищенаписане) розуміти тим, хто тут рідко заходить?

Акурта запитайте в ПП.

... ні, я запитую того, ХТО те написав! - а написав те - Мінзантроп! - от його я і запитую! 8)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:26

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:... а як це все(вищенаписане) розуміти тим, хто тут рідко заходить?

Акурта запитайте в ПП.

... ні, я запитую того, ХТО те написав! - а написав те - Мінзантроп! - от його я і запитую! 8)

Мізантропа запитайте в ПП...і порівняєте відповіді.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:30

- а якщо буде інший розвиток подій?

.... і, взагалі! - якщо, наприклад, я викладу фото, де я з п. Акуртом п'ємо пиво у місті Лева, тоді що?

- але, я ще притримаю цей козир в рукаві..... - нехай ставки зростуть.... :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:33

  Долярчик написав:.... і, взагалі! - якщо, наприклад, я викладу фото, де я з п. Акуртом п'ємо пиво у місті Лева, тоді що?

- але, я ще притримаю цей козир в рукаві..... - нехай ставки зростуть.... :mrgreen: :lol:
никогда не пейте с незнакомыми людьми@
Увидел акурта-звони Баканову))
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 17 жов, 2019 20:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:34

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Квесторе_поверніться написав:Мізантропа запитайте в ПП...і порівняєте відповіді

... читайте мій допис вище :wink:
- а якщо "вбивця" - садівник? :mrgreen:
- а всі то думали, що вбивця кузен кузіни з Жмеринки!? :mrgreen: :lol:

- тоді тут і Агата Крісті тричі сплюне! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:38

Баксик,в интеллектуальной битве я не сражаюсь с безоружными.Людям свойственно ошибаться.Люди как люди@
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