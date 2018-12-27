Вы редко сюда заходите. Сперва ж не кто этого человека(в последствии выяснилось, что семейная пара утечку ведет) не трогал. Мило общались и т.д. Но потом стало слишком много рекламы, на что ему деликатно намекнули. Без крика, скандалов, обид и т.д., но в ответ получили какой-то жуткий неадекват как на ветке, так и в личку(получал не только я). В виду бездействия модераторов (в последствии стало лучше, но сперва было печально), общественность, уставшая от плевков в свой адрес, утерлась и плюнула в ответ - он "утонул".
По поводу недвиги в США, я скажу честно:
1) Я анализирую в плане домов только: Остин, Даллас, Хьюстон - это только для жизни для себя
2) Из аппартов я посматриваю мелкие студии в Гарлеме и Бронксе, но это вероятная инвестиция. Смотрю редко, только онлайн и маловероятно что решусь.
3) Землицу посматриваю в Корпус Кристи
Я не с кем на этом форуме не пересекусь именно по этим 3м пунктам.