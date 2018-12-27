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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 03:27
rjkz написав:
Не, ну человек создал ветку, пишет что ему интересно - вай нот?
Никто-же никого цепями на галлерах не приковал.
Создайте ветку о недвиге в США - с удовольствием присоединюсь, меня это тоже интересует.
Вы редко сюда заходите. Сперва ж не кто этого человека(в последствии выяснилось, что семейная пара утечку ведет) не трогал. Мило общались и т.д. Но потом стало слишком много рекламы, на что ему деликатно намекнули. Без крика, скандалов, обид и т.д., но в ответ получили какой-то жуткий неадекват как на ветке, так и в личку(получал не только я). В виду бездействия модераторов (в последствии стало лучше, но сперва было печально), общественность, уставшая от плевков в свой адрес, утерлась и плюнула в ответ - он "утонул".
По поводу недвиги в США, я скажу честно:
1) Я анализирую в плане домов только: Остин, Даллас, Хьюстон - это только для жизни для себя
2) Из аппартов я посматриваю мелкие студии в Гарлеме и Бронксе, но это вероятная инвестиция. Смотрю редко, только онлайн и маловероятно что решусь.
3) Землицу посматриваю в Корпус Кристи
По РФ я смотрю куда вложится:
1) Студия на Парснасе или Девяткино в СПБ в кредит на родственника гражданина РФ
2) Однушка в Махачкале в кредит на родственника гражданина РФ
Я не с кем на этом форуме не пересекусь по этим пунктам.
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Понаехал
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 05:54
Понаехал написав: rjkz написав:
Не, ну человек создал ветку, пишет что ему интересно - вай нот?
Никто-же никого цепями на галлерах не приковал.
Создайте ветку о недвиге в США - с удовольствием присоединюсь, меня это тоже интересует.
Вы редко сюда заходите. Сперва ж не кто этого человека(в последствии выяснилось, что семейная пара утечку ведет) не трогал. Мило общались и т.д. Но потом стало слишком много рекламы, на что ему деликатно намекнули. Без крика, скандалов, обид и т.д., но в ответ получили какой-то жуткий неадекват как на ветке, так и в личку(получал не только я). В виду бездействия модераторов (в последствии стало лучше, но сперва было печально), общественность, уставшая от плевков в свой адрес, утерлась и плюнула в ответ - он "утонул".
По поводу недвиги в США, я скажу честно:
1) Я анализирую в плане домов только: Остин, Даллас, Хьюстон - это только для жизни для себя
2) Из аппартов я посматриваю мелкие студии в Гарлеме и Бронксе, но это вероятная инвестиция. Смотрю редко, только онлайн и маловероятно что решусь.
3) Землицу посматриваю в Корпус Кристи
По РФ я смотрю куда вложится:
1) Студия на Парснасе или Девяткино в СПБ в кредит на родственника гражданина РФ
2) Однушка в Махачкале в кредит на родственника гражданина РФ
Я не с кем на этом форуме не пересекусь по этим пунктам.
Ответил в ЛС.
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rjkz
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 06:00
То арендний катер, для морських прогулянок.
Звідки візьметься яхта у второсортного викладача провінційного ВУЗу?))) Це ж не риба і не пиріжок з турецької забігайлівки)))
Коли я передивлявся фото несвятої буровської сімейки - згадував Мольєра "Міщанин у дворянстві".
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 18 жов, 2019 06:26, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 06:07
Однозначно!
Зник з форума хам і неуч номер 1, який лише флудив, самохизувався і самостверджувався. Звернули увагу - він страшний і непривабливий навіть на фото??? Ніяких книжок, монографій, патентів - у цього горе-викладача немає! Хвалько-балабол, сіра посередність.
Думаю, він скоро з'явиться знову, з рекламою турецької курортної нерухомості і пиріжками.
Краще купляти квартиру не на курортному місті, а в столиці. В тому ж Стамбулі. Вона ліквідніша.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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