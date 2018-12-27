Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Не, ну человек создал ветку, пишет что ему интересно - вай нот? Никто-же никого цепями на галлерах не приковал. Создайте ветку о недвиге в США - с удовольствием присоединюсь, меня это тоже интересует.
Вы редко сюда заходите. Сперва ж не кто этого человека(в последствии выяснилось, что семейная пара утечку ведет) не трогал. Мило общались и т.д. Но потом стало слишком много рекламы, на что ему деликатно намекнули. Без крика, скандалов, обид и т.д., но в ответ получили какой-то жуткий неадекват как на ветке, так и в личку(получал не только я). В виду бездействия модераторов (в последствии стало лучше, но сперва было печально), общественность, уставшая от плевков в свой адрес, утерлась и плюнула в ответ - он "утонул".
По поводу недвиги в США, я скажу честно: 1) Я анализирую в плане домов только: Остин, Даллас, Хьюстон - это только для жизни для себя 2) Из аппартов я посматриваю мелкие студии в Гарлеме и Бронксе, но это вероятная инвестиция. Смотрю редко, только онлайн и маловероятно что решусь. 3) Землицу посматриваю в Корпус Кристи По РФ я смотрю куда вложится: 1) Студия на Парснасе или Девяткино в СПБ в кредит на родственника гражданина РФ 2) Однушка в Махачкале в кредит на родственника гражданина РФ
Я не с кем на этом форуме не пересекусь по этим пунктам.
rjkz написав:Не, ну человек создал ветку, пишет что ему интересно - вай нот? Никто-же никого цепями на галлерах не приковал. Создайте ветку о недвиге в США - с удовольствием присоединюсь, меня это тоже интересует.
Вы редко сюда заходите. Сперва ж не кто этого человека(в последствии выяснилось, что семейная пара утечку ведет) не трогал. Мило общались и т.д. Но потом стало слишком много рекламы, на что ему деликатно намекнули. Без крика, скандалов, обид и т.д., но в ответ получили какой-то жуткий неадекват как на ветке, так и в личку(получал не только я). В виду бездействия модераторов (в последствии стало лучше, но сперва было печально), общественность, уставшая от плевков в свой адрес, утерлась и плюнула в ответ - он "утонул".
По поводу недвиги в США, я скажу честно: 1) Я анализирую в плане домов только: Остин, Даллас, Хьюстон - это только для жизни для себя 2) Из аппартов я посматриваю мелкие студии в Гарлеме и Бронксе, но это вероятная инвестиция. Смотрю редко, только онлайн и маловероятно что решусь. 3) Землицу посматриваю в Корпус Кристи По РФ я смотрю куда вложится: 1) Студия на Парснасе или Девяткино в СПБ в кредит на родственника гражданина РФ 2) Однушка в Махачкале в кредит на родственника гражданина РФ
Я не с кем на этом форуме не пересекусь по этим пунктам.
вот такое и укатило в Турцию... я думаю, что это позитивно
Однозначно!
Зник з форума хам і неуч номер 1, який лише флудив, самохизувався і самостверджувався. Звернули увагу - він страшний і непривабливий навіть на фото??? Ніяких книжок, монографій, патентів - у цього горе-викладача немає! Хвалько-балабол, сіра посередність.
Думаю, він скоро з'явиться знову, з рекламою турецької курортної нерухомості і пиріжками.
Краще купляти квартиру не в курортному місті, а в столиці. В тому ж Стамбулі. Вона ліквідніша.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Звідки візьметься яхта у второсортного викладача провінційного ВУЗу?))) Це ж не риба і не пиріжок з турецької забігайлівки)))
Коли я передивлявся фото несвятої буровської сімейки - згадував Мольєра "Міщанин у дворянстві". Виникло бажання помити руки з милом!
Мы не нашли на сайте ДИИТа в истории ВУЗа,факультетов упоминаний о его фамилии.Есть только в электронной библиотеке на сайте методички и рекомендации к контролькам с его именем,там тираж единичный.Максимум доцент-технарь железнодорожного.Он много писАл тут,что умный,хотел учить.в январе 63 будет.Кондуктор да и только. https://youtu.be/bOXA5T2INMU
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Мизантрóп написав:Есть только в электронной библиотеке на сайте методички и рекомендации к контролькам с его именем,там тираж единичный.Максимум доцент-технарь железнодорожного.
Упоминания в методичке - необязательно доцент. на 4-5х курсах КПИ меня тоже впечатали несколько раз ибо хорошо расширил тему дипломной работы и выступил на конференции, материалы которой были перепечатаны в методички. Так что может и студик великовозрастный вообще