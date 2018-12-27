Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
вот такое и укатило в Турцию... я думаю, что это позитивно
Однозначно!
Зник з форума хам і неуч номер 1, який лише флудив, самохизувався і самостверджувався. Звернули увагу - він страшний і непривабливий навіть на фото??? Ніяких книжок, монографій, патентів - у цього горе-викладача немає! Хвалько-балабол, сіра посередність.
Думаю, він скоро з'явиться знову, з рекламою турецької курортної нерухомості і пиріжками.
Краще купляти квартиру не в курортному місті, а в столиці. В тому ж Стамбулі. Вона ліквідніша.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Звідки візьметься яхта у второсортного викладача провінційного ВУЗу?))) Це ж не риба і не пиріжок з турецької забігайлівки)))
Коли я передивлявся фото несвятої буровської сімейки - згадував Мольєра "Міщанин у дворянстві". Виникло бажання помити руки з милом!
Мы не нашли на сайте ДИИТа в истории ВУЗа,факультетов упоминаний о его фамилии.Есть только в электронной библиотеке на сайте методички и рекомендации к контролькам с его именем,там тираж единичный.Максимум доцент-технарь железнодорожного.Он много писАл тут,что умный,хотел учить.в январе 63 будет.Кондуктор да и только. https://youtu.be/bOXA5T2INMU
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп написав:Есть только в электронной библиотеке на сайте методички и рекомендации к контролькам с его именем,там тираж единичный.Максимум доцент-технарь железнодорожного.
Упоминания в методичке - необязательно доцент. на 4-5х курсах КПИ меня тоже впечатали несколько раз ибо хорошо расширил тему дипломной работы и выступил на конференции, материалы которой были перепечатаны в методички. Так что может и студик великовозрастный вообще
akurt написав:Але я все життя працював дуже важко і дуже наполегливо
Невже? І таким чином асистент провінційного ВУЗу заробив на квартиру в Туреччині???
Мизантрóп написав:Мы не нашли на сайте ДИИТа в истории ВУЗа,факультетов упоминаний о его фамилии.Есть только в электронной библиотеке на сайте методички и рекомендации к контролькам с его именем,там тираж единичный.Максимум доцент-технарь железнодорожного.Он много писАл тут,что умный,хотел учить.в январе 63 будет.Кондуктор да и только. https://youtu.be/bOXA5T2INMU
Ні, максимум - то старший викладач ВУЗу. Не доцент і не професор - тому що він не має вченого ступеню кандидата наук. Скоріш за все, асистент. Тобто наш херой все життя працював на посаді "мальчік, води!"
Яким чином він став ріелтором турецького забудовника - ще те питання))) І активно парить тут анталійську нерухомість, як "найкращу в світі"
P.S. Я багато років відпрацював в академічній установі і добре знаю ту кухню))) P.S.S. в деяких ВУЗах є доценти без вченого ступеня . Проте це , скоріше , виняток.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Takona написав:Народ, вам поговорить не о чем больше? Акурт создал ветку и делится своим опытом и впечатлениями. Расскажите лучше о своём опыте покупки недвижимости за рубежом для себя.
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Могу в кратце рассказать про то почему я не буду покупать недвигу для себя с русскоязычным представителем этой профессии. и как «шарящие», даже местные, плавают в основах(эмигранты с Индии приятно удивили в этом плане) ПС В США риелтор не только помогает в выборе, но часто подсказывает как лучше профинансироватся. Точнее не как лучше, а пути и что стоит брать а что нет от застройщика , когда в стройку влазишь