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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 478479480481
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 06:00

  Мизантрóп написав:
  Frant написав:У яких немає жодної яхти
"Михаил Светлов" ту ту© https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater

То арендний катер, для морських прогулянок.

Звідки візьметься яхта у второсортного викладача провінційного ВУЗу?))) Це ж не риба і не пиріжок з турецької забігайлівки)))



Коли я передивлявся фото несвятої буровської сімейки - згадував Мольєра "Міщанин у дворянстві". Виникло бажання помити руки з милом!
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 18 жов, 2019 07:31, всього редагувалось 5 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 06:07

  Понаехал написав:
  Мизантрóп написав:И среди них всех такое... :roll:

вот такое и укатило в Турцию... я думаю, что это позитивно :)

Однозначно!

Зник з форума хам і неуч номер 1, який лише флудив, самохизувався і самостверджувався. Звернули увагу - він страшний і непривабливий навіть на фото??? Ніяких книжок, монографій, патентів - у цього горе-викладача немає! Хвалько-балабол, сіра посередність.

Думаю, він скоро з'явиться знову, з рекламою турецької курортної нерухомості і пиріжками.

Краще купляти квартиру не в курортному місті, а в столиці. В тому ж Стамбулі. Вона ліквідніша.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 07:52

  Frant написав:
  Мизантрóп написав:
  Frant написав:У яких немає жодної яхти
"Михаил Светлов" ту ту© https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater

То арендний катер, для морських прогулянок.

Звідки візьметься яхта у второсортного викладача провінційного ВУЗу?))) Це ж не риба і не пиріжок з турецької забігайлівки)))



Коли я передивлявся фото несвятої буровської сімейки - згадував Мольєра "Міщанин у дворянстві". Виникло бажання помити руки з милом!
Мы не нашли на сайте ДИИТа в истории ВУЗа,факультетов упоминаний о его фамилии.Есть только в электронной библиотеке на сайте методички и рекомендации к контролькам с его именем,там тираж единичный.Максимум доцент-технарь железнодорожного.Он много писАл тут,что умный,хотел учить.в январе 63 будет.Кондуктор да и только. https://youtu.be/bOXA5T2INMU
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:06

  Мизантрóп написав:Есть только в электронной библиотеке на сайте методички и рекомендации к контролькам с его именем,там тираж единичный.Максимум доцент-технарь железнодорожного.

Упоминания в методичке - необязательно доцент. на 4-5х курсах КПИ меня тоже впечатали несколько раз ибо хорошо расширил тему дипломной работы и выступил на конференции, материалы которой были перепечатаны в методички.
Так что может и студик великовозрастный вообще :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:10

Я думаю как максимум
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:15

  Мизантрóп написав:Я думаю как максимум

Лично меня от науки отвернуло то, что выплатили за публикацию денег всего ровно на ящик пива(который был куплен и выпит с одногрупниками). С тех пор я понимаю, что прикладное - то да, наука- это нет. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:17

  akurt написав:Але я все життя працював дуже важко і дуже наполегливо

Невже? І таким чином асистент провінційного ВУЗу заробив на квартиру в Туреччині???


  Мизантрóп написав:Мы не нашли на сайте ДИИТа в истории ВУЗа,факультетов упоминаний о его фамилии.Есть только в электронной библиотеке на сайте методички и рекомендации к контролькам с его именем,там тираж единичный.Максимум доцент-технарь железнодорожного.Он много писАл тут,что умный,хотел учить.в январе 63 будет.Кондуктор да и только. https://youtu.be/bOXA5T2INMU


Ні, максимум - то старший викладач ВУЗу. Не доцент і не професор - тому що він не має вченого ступеню кандидата наук. Скоріш за все, асистент. Тобто наш херой все життя працював на посаді "мальчік, води!" :mrgreen:

Яким чином він став ріелтором турецького забудовника - ще те питання)))
І активно парить тут анталійську нерухомість, як "найкращу в світі" :mrgreen:

P.S. Я багато років відпрацював в академічній установі і добре знаю ту кухню)))
P.S.S. в деяких ВУЗах є доценти без вченого ступеня . Проте це , скоріше , виняток.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:38

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Народ, вам поговорить не о чем больше? Акурт создал ветку и делится своим опытом и впечатлениями.
Расскажите лучше о своём опыте покупки недвижимости за рубежом для себя.

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Takona
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:45

  Takona написав:Народ, вам поговорить не о чем больше? Акурт создал ветку и делится своим опытом и впечатлениями.
Расскажите лучше о своём опыте покупки недвижимости за рубежом для себя.

Отправлено с моего SM-N9500 через Tapatalk

Могу в кратце рассказать про то почему я не буду покупать недвигу для себя с русскоязычным представителем этой профессии. :) и как «шарящие», даже местные, плавают в основах(эмигранты с Индии приятно удивили в этом плане)
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