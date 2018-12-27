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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:38
Мизантрóп написав: Takona написав:
Пан Акурт, спасибо. Очень интересен ход ваших мыслей, ваши наблюдения. Неоценимый опыт.
Поддержу,интересно изучать
Абсолютно вірно!
Навіть в Америці чи країнах Західної Європи асистент чи старший викладач ВУЗУ - не зможуть купити додаткову квартиру в курортному місті, в чужій країні!!! Навіть професор - не зможе!!! Хіба що ректор чи проректор!
akurt написав:
- мене вкрай сумує ситуація в Україні не з точки зору економіки, а з точки зору мозку людей. Тут біда. Реальна біда. Страшна біда
Де біда????
Український скромний працівник ВУЗу (асистент), "маленький чоловічок", людина з посередніми інтелектуальними та фізичними даними, пан Акурт - зміг!!!
akurt написав:
Помогаю приятелям подсоединять газ в их новой квартире
Можливо, той пан - навіть не асистент ВУЗу, а пересічний газовщик дядя Віктор, з червоним носом і трубним ключем в дірявій кишені брудних штанів. Який допомагає небагатим друзям за чарчину турецької сивухи підключити газову плиту до газової мережі.
Значить, в Україні є чудові соціальні ліфти і можливості для пересічних людей!!!!
Вельми цікаво, як вони працюють! Механізм, як він це зробив.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:07
Frant,ну якщо справа магаричова,чому не зробити? Будь то зал1к або газова труба знайомих.Якщо ти зв1сно фах1вець.Я,наприклад, за стакан с1вухи гори зверну,бо талант пропити не поле перейти.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:18
Мизантрóп написав:
Frant,ну якщо справа магаричова,чому не зробити? Будь то зал1к або газова труба знайомих.Якщо ти зв1сно фах1вець.Я,наприклад, за стакан с1вухи гори зверну,бо талант пропити не поле перейти.
Я починаю розуміти механізм заробітків на квартиру в Антальї.
Вдень чолов,яга працює в залізничному інституті, проводить семінари і практикуми. Бере хабари у студентів.
Після 15-00 підробляє газовщиком по великому місту.
Увечері - збирає пляшки біля сміттєвих контейнерів.
Ну, режим строгої економії. Всі гроші - в кубишку. Одежа - з секонд хенду. Їжа - з села, з власного городу.
Таким чином, за 20 років скромного монашеского життя, можна назбирати кошти на бюджетну квартиру на окраїні Києва чи на турецький новобуд економ-класу.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 18 жов, 2019 14:23, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:25
бачу "іру" вивели на чисту воду
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