Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:54

Frant написав: Абсолютно вірно!

Навіть в Америці чи країнах Західної Європи асистент чи старший викладач ВУЗУ - не зможуть купити додаткову квартиру в курортному місті, в чужій країні!!! Навіть професор - не зможе!!! Хіба що ректор чи проректор! Абсолютно вірно!Навіть в Америці чи країнах Західної Європи асистент чи старший викладач ВУЗУ - не зможуть купити додаткову квартиру в курортному місті, в чужій країні!!! Навіть професор - не зможе!!! Хіба що ректор чи проректор!

Почему?Смочь-то они смогут, а вот вопрос - захотят-ли.Минималка на чек в НЙ сейчас 15 баксов в час. На нее почти никто не работает. А если и работает, то его общество еще и "подкармливает" всякими бенефитами еще на 2-3 куе в месяц.Так, для ориентирования, чувак с веником и совком в нью-йоркском метро бродит по вагонам и станциям за 25+ баксов в час+медстраховка на всю семью+на пенсию через 10 лет (если или возраст подойдет или сам захочет) с пожизненной медстраховкой на него и жену, чувак который хоть что-то делает руками квалифицированное - то-же самое, но с 40+ баксов в час, должность/стаж чуть выше - 50-70 долларов в час. Ребята, которые разъезжают на мусоровозах - 50 баксов в час, сантехник без лицензии - от 40, с лицензией 80.В принципе, если не очень размашисто, то в НЙ надо где-то 3-4 куе на семью в месяц, из них примерно 1,5-2,5 куе будет рент+счета.Я не знаю, сколько зарабатывает преподаватель, но думаю, что не меньше чувака с метлой, а скорей всего больше. Кроме того, это работа на город или государство, а значит и все бенефиты сопутствующие. Я-бы предположил, что это где-то с 40 баксов в час начинается. Итого. 40х22Х8=7040 куе в месяц. Расходы домохозяйства на 3-х человек примерно будут такими - 2-2,5 рент(может быть и намного меньше, если дом не новый и живет давно - в НЙ действует рент-контрол)+комуналь(включая инернет и тв), 600-700- еда и хознужды, 300 (примерно) лиз машины (предположим, что она в семье одна), 150 страховка машины, 100 - мобильная связь на семью (не Верайзен), 100-200 одежда (кому как), 200 бензин, парковка и мосты - как повезет, может 0, а может и дофига (в Манхеттене 22 бакса в час парковка, некоторые мосты платные), 200 скажем на питание вне дома и 100 на общественный транспорт. Итого: порядка 4500. И это не по минимуму. И на 3-х человек с одной зарплатой. Остается примерно 2,5 куе. Если-же считать на 2 зарплаты, скажем жена работает на 30 в час...или даже 25 пусть будет...то 25х8х22=4400.То есть семья каждый месяц имеет остаток около 7 куе. Не голодая и не ограничивая себя особо. Да, надо будет с этого еще потом заплатить налоги. Сколько? Зависит от квалификации бухгалтера, который им будет считать.Теперь, внимание, в задачнике спрашивается: Сколько месяцев надо семье собирать на покупку квартиры в Турции или Болгарии и нахрена им это надо, если за 3-5 штук можно отдохнуть хоть на бермудах хоть на багамах хоть в канкуне так, как не отдохнешь ни в Турции ни тем более в европейском филиале Крыма - Болгарии? Я открою маленький секрет - американцам с высокой колокольни на все что происходит на другой стороне Земли, они самодостаточны в своей стране.Так что Ваш "нищий профессор" не такой-уж и нищий как оказывается.