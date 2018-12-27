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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:38
Мизантрóп написав: Takona написав:
Пан Акурт, спасибо. Очень интересен ход ваших мыслей, ваши наблюдения. Неоценимый опыт.
Поддержу,интересно изучать
Абсолютно вірно!
Навіть в Америці чи країнах Західної Європи асистент чи старший викладач ВУЗУ - не зможуть купити додаткову квартиру в курортному місті, в чужій країні!!! Навіть професор - не зможе!!! Хіба що ректор чи проректор!
akurt написав:
- мене вкрай сумує ситуація в Україні не з точки зору економіки, а з точки зору мозку людей. Тут біда. Реальна біда. Страшна біда
Де біда????
Український скромний працівник ВУЗу (асистент), "маленький чоловічок", людина з посередніми інтелектуальними та фізичними даними, пан Акурт - зміг!!!
akurt написав:
Помогаю приятелям подсоединять газ в их новой квартире
Можливо, той пан - навіть не асистент ВУЗу, а пересічний газовщик дядя Віктор, з червоним носом і трубним ключем в дірявій кишені брудних штанів. Який допомагає небагатим друзям за чарчину турецької сивухи підключити газову плиту до газової мережі.
Значить, в Україні є чудові соціальні ліфти і можливості для пересічних людей!!!!
Вельми цікаво, як вони працюють! Механізм, як він це зробив.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:07
Frant,ну якщо справа магаричова,чому не зробити? Будь то зал1к або газова труба знайомих.Якщо ти зв1сно фах1вець.Я,наприклад, за стакан с1вухи гори зверну,бо талант пропити не поле перейти.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:18
Мизантрóп написав:
Frant,ну якщо справа магаричова,чому не зробити? Будь то зал1к або газова труба знайомих.Якщо ти зв1сно фах1вець.Я,наприклад, за стакан с1вухи гори зверну,бо талант пропити не поле перейти.
Я починаю розуміти механізм заробітків на квартиру в Антальї.
Вдень чолов,яга працює в залізничному інституті, проводить семінари і практикуми. Бере хабари у студентів.
Після 15-00 підробляє газовщиком по великому місту.
Увечері - збирає пляшки біля сміттєвих контейнерів.
Ну, режим строгої економії. Всі гроші - в кубишку. Одежа - з секонд хенду. Їжа - з села, з власного городу.
Таким чином, за 20 років скромного монашеского життя, можна назбирати кошти на бюджетну квартиру на окраїні Києва чи на турецький новобуд економ-класу.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 18 жов, 2019 14:23, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:25
бачу "іру" вивели на чисту воду
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:54
Frant написав:
Абсолютно вірно!
Навіть в Америці чи країнах Західної Європи асистент чи старший викладач ВУЗУ - не зможуть купити додаткову квартиру в курортному місті, в чужій країні!!! Навіть професор - не зможе!!! Хіба що ректор чи проректор!
Почему?
Смочь-то они смогут, а вот вопрос - захотят-ли.
Минималка на чек в НЙ сейчас 15 баксов в час. На нее почти никто не работает. А если и работает, то его общество еще и "подкармливает" всякими бенефитами еще на 2-3 куе в месяц.
Так, для ориентирования, чувак с веником и совком в нью-йоркском метро бродит по вагонам и станциям за 25+ баксов в час+медстраховка на всю семью+на пенсию через 10 лет (если или возраст подойдет или сам захочет) с пожизненной медстраховкой на него и жену, чувак который хоть что-то делает руками квалифицированное - то-же самое, но с 40+ баксов в час, должность/стаж чуть выше - 50-70 долларов в час. Ребята, которые разъезжают на мусоровозах - 50 баксов в час, сантехник без лицензии - от 40, с лицензией 80.
В принципе, если не очень размашисто, то в НЙ надо где-то 3-4 куе на семью в месяц, из них примерно 1,5-2,5 куе будет рент+счета.
Я не знаю, сколько зарабатывает преподаватель, но думаю, что не меньше чувака с метлой, а скорей всего больше. Кроме того, это работа на город или государство, а значит и все бенефиты сопутствующие. Я-бы предположил, что это где-то с 40 баксов в час начинается. Итого. 40х22Х8=7040 куе в месяц. Расходы домохозяйства на 3-х человек примерно будут такими - 2-2,5 рент(может быть и намного меньше, если дом не новый и живет давно - в НЙ действует рент-контрол)+комуналь(включая инернет и тв), 600-700- еда и хознужды, 300 (примерно) лиз машины (предположим, что она в семье одна), 150 страховка машины, 100 - мобильная связь на семью (не Верайзен), 100-200 одежда (кому как), 200 бензин, парковка и мосты - как повезет, может 0, а может и дофига (в Манхеттене 22 бакса в час парковка, некоторые мосты платные), 200 скажем на питание вне дома и 100 на общественный транспорт. Итого: порядка 4500. И это не по минимуму. И на 3-х человек с одной зарплатой. Остается примерно 2,5 куе. Если-же считать на 2 зарплаты, скажем жена работает на 30 в час...или даже 25 пусть будет...то 25х8х22=4400.
То есть семья каждый месяц имеет остаток около 7 куе. Не голодая и не ограничивая себя особо. Да, надо будет с этого еще потом заплатить налоги. Сколько? Зависит от квалификации бухгалтера, который им будет считать.
Теперь, внимание, в задачнике спрашивается: Сколько месяцев надо семье собирать на покупку квартиры в Турции или Болгарии и нахрена им это надо, если за 3-5 штук можно отдохнуть хоть на бермудах хоть на багамах хоть в канкуне так, как не отдохнешь ни в Турции ни тем более в европейском филиале Крыма - Болгарии
? Я открою маленький секрет - американцам с высокой колокольни на все что происходит на другой стороне Земли, они самодостаточны в своей стране.
Так что Ваш "нищий профессор" не такой-уж и нищий как оказывается.
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rjkz
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2
Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:46
rjkz написав:
В принципе, если не очень размашисто, то в НЙ надо где-то 3-4 куе на семью в месяц, из них примерно 1,5-2,5 куе будет рент+счета.
У меня прожиточный минимум на семью их 3х человек в Остине 3.5k. Это без учета страховки на здоровье и жизнь. Из них 1.2k- это рент. 2 машины, по одной плачу лиз 280$, вторая выплачена. Страховка на машины обе 180 в месяц.
Еда на 70% органик. Как на ваши суммы выжить в NY я не представляю.
rjkz написав:
Я не знаю, сколько зарабатывает преподаватель, но думаю, что не меньше чувака с метлой, а скорей всего больше. Кроме того, это работа на город или государство, а значит и все бенефиты сопутствующие.
В США в школе, конкретно в Остине, 60-70к. При средней ЗП по штату в 45к.
У моего баса жена устроилась, когда ей надоело IT. Это без опыта.
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Понаехал
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:44
Понаехал написав: rjkz написав:
В принципе, если не очень размашисто, то в НЙ надо где-то 3-4 куе на семью в месяц, из них примерно 1,5-2,5 куе будет рент+счета.
У меня прожиточный минимум на семью их 3х человек в Остине 3.5k. Это без учета страховки на здоровье и жизнь. Из них 1.2k- это рент. 2 машины, по одной плачу лиз 280$, вторая выплачена. Страховка на машины обе 180 в месяц.
Еда на 70% органик. Как на ваши суммы выжить в NY я не представляю.
rjkz написав:
Я не знаю, сколько зарабатывает преподаватель, но думаю, что не меньше чувака с метлой, а скорей всего больше. Кроме того, это работа на город или государство, а значит и все бенефиты сопутствующие.
В США в школе, конкретно в Остине, 60-70к. При средней ЗП по штату в 45к.
У моего баса жена устроилась, когда ей надоело IT. Это без опыта.
1. И что не так? В НЙ без машины вполне можно (и нужно порой) обойтись. Машина - это проблема с трафиком и парковкой и...штрафами. Если жить и работать в одном районе, или жить не в Манхеттене, а работать в Манхеттене, то трейн - лучшее решение. Это в Техасе без машины никуда. Вот теперь и убирайте из суммы расходов лиз, бензин, страховку и обслуживание и добавляйте расходы на общественный транспорт. Продукты в разных районах разные, но 200 баксов на человека в месяц - вполне реальная сумма для питания дома. Конечно, еще вопрос кто чем питается.
2. Ну вот собственно и пример. Единственное что, в разных штатах могут быть совершенно разные зарплаты на одну и ту-же работу, различаться цифра может в разы, поэтому еще раз вопрос - зачем эти ипеня нужны?
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rjkz
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:05
jump написав: Frant написав:
Поради - безплатні і всім - дає лише солодка тупувата парочка, Viktor and Lusi)))
Про кого це Ви?
я щось пропустив?:-)
Теж пропустив щось цікаве ...
Був би вдячний, якби відкрили таємницю
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V2
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:58
V2 написав: jump написав: Frant написав:
Поради - безплатні і всім - дає лише солодка тупувата парочка, Viktor and Lusi)))
Про кого це Ви?
я щось пропустив?:-)
Теж пропустив щось цікаве ...
Був би вдячний, якби відкрили таємницю
Семёныча с женой раскрыли. Как и почему рекламу недвижимости они вели, как и где преподовали(вплоть до отзывов студентов). Они психанули, обозвали всех и исчезли.
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Понаехал
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