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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 480481482483
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 06:54

  rjkz написав:
  Понаехал написав:
  rjkz написав:В принципе, если не очень размашисто, то в НЙ надо где-то 3-4 куе на семью в месяц, из них примерно 1,5-2,5 куе будет рент+счета.

У меня прожиточный минимум на семью их 3х человек в Остине 3.5k. Это без учета страховки на здоровье и жизнь. Из них 1.2k- это рент. 2 машины, по одной плачу лиз 280$, вторая выплачена. Страховка на машины обе 180 в месяц.
Еда на 70% органик. Как на ваши суммы выжить в NY я не представляю.
  rjkz написав:Я не знаю, сколько зарабатывает преподаватель, но думаю, что не меньше чувака с метлой, а скорей всего больше. Кроме того, это работа на город или государство, а значит и все бенефиты сопутствующие.

В США в школе, конкретно в Остине, 60-70к. При средней ЗП по штату в 45к.
У моего баса жена устроилась, когда ей надоело IT. Это без опыта.


1. И что не так? В НЙ без машины вполне можно (и нужно порой) обойтись. Машина - это проблема с трафиком и парковкой и...штрафами. Если жить и работать в одном районе, или жить не в Манхеттене, а работать в Манхеттене, то трейн - лучшее решение. Это в Техасе без машины никуда. Вот теперь и убирайте из суммы расходов лиз, бензин, страховку и обслуживание и добавляйте расходы на общественный транспорт. Продукты в разных районах разные, но 200 баксов на человека в месяц - вполне реальная сумма для питания дома. Конечно, еще вопрос кто чем питается.
2. Ну вот собственно и пример. Единственное что, в разных штатах могут быть совершенно разные зарплаты на одну и ту-же работу, различаться цифра может в разы, поэтому еще раз вопрос - зачем эти ипеня нужны?

Наскільки я розумію, Остін це така собі недо-Долина, ІТ зараз там на під"йомі. Так що не такі то і іпеня.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 15:52

  flyman написав:Наскільки я розумію, Остін це така собі недо-Долина, ІТ зараз там на під"йомі. Так що не такі то і іпеня.


Техас в целом и Остин в частности - это совсем не ипеня. Богатейший Штат, огромная экономика. И Ай-Ти не единственный "двигатель экономики".
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 16:12

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt, хватит писать мне в личку- я ж у тебя в игноре. Фейспалм....
Не первый раз об этом говорю. Если не перестанешь- я начну сюда скриншоты выкладывать.
Понаехал
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