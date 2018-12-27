Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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rjkz написав:В принципе, если не очень размашисто, то в НЙ надо где-то 3-4 куе на семью в месяц, из них примерно 1,5-2,5 куе будет рент+счета.
У меня прожиточный минимум на семью их 3х человек в Остине 3.5k. Это без учета страховки на здоровье и жизнь. Из них 1.2k- это рент. 2 машины, по одной плачу лиз 280$, вторая выплачена. Страховка на машины обе 180 в месяц. Еда на 70% органик. Как на ваши суммы выжить в NY я не представляю.
rjkz написав:Я не знаю, сколько зарабатывает преподаватель, но думаю, что не меньше чувака с метлой, а скорей всего больше. Кроме того, это работа на город или государство, а значит и все бенефиты сопутствующие.
В США в школе, конкретно в Остине, 60-70к. При средней ЗП по штату в 45к. У моего баса жена устроилась, когда ей надоело IT. Это без опыта.
1. И что не так? В НЙ без машины вполне можно (и нужно порой) обойтись. Машина - это проблема с трафиком и парковкой и...штрафами. Если жить и работать в одном районе, или жить не в Манхеттене, а работать в Манхеттене, то трейн - лучшее решение. Это в Техасе без машины никуда. Вот теперь и убирайте из суммы расходов лиз, бензин, страховку и обслуживание и добавляйте расходы на общественный транспорт. Продукты в разных районах разные, но 200 баксов на человека в месяц - вполне реальная сумма для питания дома. Конечно, еще вопрос кто чем питается. 2. Ну вот собственно и пример. Единственное что, в разных штатах могут быть совершенно разные зарплаты на одну и ту-же работу, различаться цифра может в разы, поэтому еще раз вопрос - зачем эти ипеня нужны?
Наскільки я розумію, Остін це така собі недо-Долина, ІТ зараз там на під"йомі. Так що не такі то і іпеня.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
З великим інтересом споглядаю, як панове діляться із форумчанами корисними знаннями та досвідом за темою гілки "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ закордонну нерухомість": купа цінних порад для форумчан. Гілку я заснував в квітні 2018. 500 000 переглядів. Супер! Працюйте далі.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
Frant написав:Абсолютно вірно! Навіть в Америці чи країнах Західної Європи асистент чи старший викладач ВУЗУ - не зможуть купити додаткову квартиру в курортному місті, в чужій країні!!! Навіть професор - не зможе!!! Хіба що ректор чи проректор!
Почему? Смочь-то они смогут, а вот вопрос - захотят-ли. Минималка на чек в НЙ сейчас 15 баксов в час. На нее почти никто не работает. А если и работает, то его общество еще и "подкармливает" всякими бенефитами еще на 2-3 куе в месяц. Так, для ориентирования, чувак с веником и совком в нью-йоркском метро бродит по вагонам и станциям за 25+ баксов в час+медстраховка на всю семью+на пенсию через 10 лет (если или возраст подойдет или сам захочет) с пожизненной медстраховкой на него и жену, чувак который хоть что-то делает руками квалифицированное - то-же самое, но с 40+ баксов в час, должность/стаж чуть выше - 50-70 долларов в час. Ребята, которые разъезжают на мусоровозах - 50 баксов в час, сантехник без лицензии - от 40, с лицензией 80. В принципе, если не очень размашисто, то в НЙ надо где-то 3-4 куе на семью в месяц, из них примерно 1,5-2,5 куе будет рент+счета. Я не знаю, сколько зарабатывает преподаватель, но думаю, что не меньше чувака с метлой, а скорей всего больше. Кроме того, это работа на город или государство, а значит и все бенефиты сопутствующие. Я-бы предположил, что это где-то с 40 баксов в час начинается. Итого. 40х22Х8=7040 куе в месяц. Расходы домохозяйства на 3-х человек примерно будут такими - 2-2,5 рент(может быть и намного меньше, если дом не новый и живет давно - в НЙ действует рент-контрол)+комуналь(включая инернет и тв), 600-700- еда и хознужды, 300 (примерно) лиз машины (предположим, что она в семье одна), 150 страховка машины, 100 - мобильная связь на семью (не Верайзен), 100-200 одежда (кому как), 200 бензин, парковка и мосты - как повезет, может 0, а может и дофига (в Манхеттене 22 бакса в час парковка, некоторые мосты платные), 200 скажем на питание вне дома и 100 на общественный транспорт. Итого: порядка 4500. И это не по минимуму. И на 3-х человек с одной зарплатой. Остается примерно 2,5 куе. Если-же считать на 2 зарплаты, скажем жена работает на 30 в час...или даже 25 пусть будет...то 25х8х22=4400. То есть семья каждый месяц имеет остаток около 7 куе. Не голодая и не ограничивая себя особо. Да, надо будет с этого еще потом заплатить налоги. Сколько? Зависит от квалификации бухгалтера, который им будет считать. Теперь, внимание, в задачнике спрашивается: Сколько месяцев надо семье собирать на покупку квартиры в Турции или Болгарии и нахрена им это надо, если за 3-5 штук можно отдохнуть хоть на бермудах хоть на багамах хоть в канкуне так, как не отдохнешь ни в Турции ни тем более в европейском филиале Крыма - Болгарии ? Я открою маленький секрет - американцам с высокой колокольни на все что происходит на другой стороне Земли, они самодостаточны в своей стране. Так что Ваш "нищий профессор" не такой-уж и нищий как оказывается.
В мене однокурсник працює викладачем ВУЗу в Бостоні. Має бруто-ЗП 4000 дол. Дружина - має бруто-ЗП 3500 Дол. Років 10 назад вони купили котедж в кредит на 20 років за 450 000 Дол. Котедж - з фанери і ДСП, з поганою звуко- і тепло ізоляцією. Виплачувати кредит ще 10 років, не менше. Дитина їхня вчиться в платному ВУЗі. Тому вільних коштів у них немає. Живуть від зарплати до зарплати.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців