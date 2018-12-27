Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Газовщик-"участник фінансового форуму" - шукає роботу. Розплатитись з ним можна рибою чи пиріжками. Тільки в Анталії ніхто з форумчан не живе))) і купляти нерухомість - не планує. Біда))
П.С. стільки пихи, апломбу, гонору, самохизування, нарцисизму у асистента провінційного ВУЗу! Неначе Віктор Семенович особисто сконструював багаторазову ракету чи винайшов паровоз на термоядерній тязі!
Звідки беруться такі моральні уро-ди?
Востаннє редагувалось Frant в Нед 20 жов, 2019 08:46, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Знані фахівці із купівлі нерухомості громадянами України за кордоном опанували цю гілку та ЦІЛОДОБОВО щедро діляться корисним досвідом із купівлі нерухомості в Іспанії, Великій Британії, Монголії, Франції та В"єтнамі.
Цікаво, що жоден з них НІКОЛИ і НІЧОГО не купував за кордоном.
На сьогодні найбільш корисною порадою вважаю пораду українцям купувати затишну 1-к квартиру в Махачкалі (Республіка Дагестан у складі РФ, це звідти наїжджають до України вбивці наших українських хлопців, що гинуть щоденно). Тут знімаю капелюха, точніше бейсболку. П"ять балів! З цікавістю дивлюся, як купа фахівців відверто надсміхається над учасниками Фінансового форуму України.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)