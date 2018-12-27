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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 481482483484
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 08:23

  Мизантрóп написав:Отлично,зачёт.Свободен.Вагабунд


Газовщик-"участник фінансового форуму" - шукає роботу. Розплатитись з ним можна рибою чи пиріжками.
Тільки в Анталії ніхто з форумчан не живе))) і купляти нерухомість - не планує. Біда))

П.С. стільки пихи, апломбу, гонору, самохизування, нарцисизму у асистента провінційного ВУЗу!
Неначе Віктор Семенович особисто сконструював багаторазову ракету чи винайшов паровоз на термоядерній тязі!

Звідки беруться такі моральні уро-ди?
Востаннє редагувалось Frant в Нед 20 жов, 2019 08:46, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 08:40

Зображення

Знані фахівці із купівлі нерухомості громадянами України за кордоном опанували цю гілку та ЦІЛОДОБОВО щедро діляться корисним досвідом із купівлі нерухомості в Іспанії, Великій Британії, Монголії, Франції та В"єтнамі.

Цікаво, що жоден з них НІКОЛИ і НІЧОГО не купував за кордоном.

На сьогодні найбільш корисною порадою вважаю пораду українцям купувати затишну 1-к квартиру в Махачкалі (Республіка Дагестан у складі РФ, це звідти наїжджають до України вбивці наших українських хлопців, що гинуть щоденно).
Тут знімаю капелюха, точніше бейсболку.
П"ять балів! З цікавістю дивлюся, як купа фахівців відверто надсміхається над учасниками Фінансового форуму України.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
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