Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Знані фахівці із купівлі нерухомості громадянами України за кордоном опанували цю гілку та ЦІЛОДОБОВО щедро діляться корисним досвідом із купівлі нерухомості в Іспанії, Великій Британії, Монголії, Франції та В"єтнамі.
Цікаво, що жоден з них НІКОЛИ і НІЧОГО не купував за кордоном.
На сьогодні найбільш корисною порадою вважаю численні повідомлення єдного пана про плани/досвід для українців купувати НА ПІДСТАВНУ ОСОБУ - громадянина РФ - затишну 1-к квартиру в Махачкалі (Республіка Дагестан у складі РФ, це звідти наїжджають до України вбивці наших українських хлопців, що гинуть щоденно). Тут знімаю капелюха, точніше бейсболку.
З цікавістю дивлюся, як купа "фахівців" відверто надсміхається над учасникамиФінансового форуму України. Неділя. Чергування фахівців на гілці почалося... Аж кров з зубів тече...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 жов, 2019 08:59, всього редагувалось 2 разів.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)