Додано: Нед 20 жов, 2019 11:39

...мужики, може вже досить одне і теж НЕ по темі, смітити?



п. с.

... пане Акурт, гляньте одним оком на мою гілку - там потрібна думка професійного інвестора!



- і чи вона(думка), співпадає з моєю, що-до, виключно, івестування(для здачі в оренду)...

Дякую!