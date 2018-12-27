RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 481482483484
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 08:23

  Мизантрóп написав:Отлично,зачёт.Свободен.Вагабунд


Газовщик-"участник фінансового форуму" - шукає роботу. Розплатитись з ним можна рибою чи пиріжками.
Тільки в Анталії ніхто з форумчан не живе))) і купляти нерухомість - не планує. Біда))

П.С. Звідки у асистента провінційного ВУЗу стільки пихи, апломбу, гонору, самохизування, нарцисизму ???

Неначе Віктор Семенович особисто сконструював багаторазову ракету чи винайшов паровоз на термоядерній тязі! Маленький сірий чоловічок, звичайна посередність.

Звідки беруться такі моральні уро-ди?
Востаннє редагувалось Frant в Нед 20 жов, 2019 09:35, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20561
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1149 раз.
Подякували: 2128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 08:40

Зображення

Знані фахівці із купівлі нерухомості громадянами України за кордоном опанували цю гілку та ЦІЛОДОБОВО щедро діляться корисним досвідом із купівлі нерухомості в Іспанії, Великій Британії, Монголії, Франції та В"єтнамі.

Цікаво, що жоден з них НІКОЛИ і НІЧОГО не купував за кордоном.

На сьогодні найбільш корисною порадою вважаю численні повідомлення єдного пана про плани/досвід для українців купувати НА ПІДСТАВНУ ОСОБУ - громадянина РФ - затишну 1-к квартиру в Махачкалі (Республіка Дагестан у складі РФ, це звідти наїжджають до України вбивці наших українських хлопців, що гинуть щоденно).
Тут знімаю капелюха, точніше бейсболку.

З цікавістю дивлюся, як купа "фахівців" відверто надсміхається над учасниками Фінансового форуму України.
Неділя. Чергування фахівців на гілці почалося...
Аж кров з зубів тече...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 жов, 2019 08:59, всього редагувалось 2 разів.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3732
З нами з: 12.02.09
Подякував: 768 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 08:55

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Куплено в Ростове у многих
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3056
З нами з: 03.12.14
Подякував: 341 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 11:39

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

...мужики, може вже досить одне і теж НЕ по темі, смітити?

п. с.
... пане Акурт, гляньте одним оком на мою гілку - там потрібна думка професійного інвестора!

- і чи вона(думка), співпадає з моєю, що-до, виключно, івестування(для здачі в оренду)...
Дякую!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7089
З нами з: 19.10.15
Подякував: 473 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 12:40

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

цікаво дєвки пляшуть, в Україні осінь, +20 з гаком, погода супер...
акурт агітує смажитися в місцевостях, де +30 більше половини року...
і забуває про зміни клімату... і про те, що людина яка родилася на Україні почуває найкраще в подібному кліматичному поясі, де є чіткі сезони року: літо, осінь, весна та зима.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16539
З нами з: 09.03.14
Подякував: 971 раз.
Подякували: 1003 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 13:25

  flyman написав:цікаво дєвки пляшуть, в Україні осінь, +20 з гаком, погода супер...
акурт агітує смажитися в місцевостях, де +30 більше половини року...
і забуває про зміни клімату... і про те, що людина яка родилася на Україні почуває найкраще в подібному кліматичному поясі, де є чіткі сезони року: літо, осінь, весна та зима.

Можна зрозумiти.Мали дачу в Криму,де маки цвiли,але 2014,прийшлось тiкати на захiд,потiм до моря вже турецького.Життя коротке,а мрiя жити у моря залишилась.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3056
З нами з: 03.12.14
Подякував: 341 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 13:59

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:цікаво дєвки пляшуть, в Україні осінь, +20 з гаком, погода супер...
акурт агітує смажитися в місцевостях, де +30 більше половини року...
і забуває про зміни клімату... і про те, що людина яка родилася на Україні почуває найкраще в подібному кліматичному поясі, де є чіткі сезони року: літо, осінь, весна та зима.

Можна зрозумiти.Мали дачу в Криму,де маки цвiли,але 2014,прийшлось тiкати на захiд,потiм до моря вже турецького.Життя коротке,а мрiя жити у моря залишилась.


Це московитсько-сибірська мрія. У них вельми холодно, теплих морів немає.
Зду-ру накупляли нерухомості на Кипрі і в Турції, зараз не можуть продати за адекватними цінами.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20561
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1149 раз.
Подякували: 2128 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 481482483484
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 421, 422, 423
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4220 383557
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 жов, 2019 14:16
Coder
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 19, 20, 21
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
205 24302
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 жов, 2019 21:55
change_pm
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
46 7671
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 жов, 2019 10:30
RealtyExpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77665)
20.10.2019 15:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.