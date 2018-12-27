Додано: Нед 20 жов, 2019 17:18

Долярчик написав: ...мужики, може вже досить одне і теж НЕ по темі, смітити?



п. с.

... пане Акурт, гляньте одним оком на мою гілку - там потрібна думка професійного інвестора!



- і чи вона(думка), співпадає з моєю, що-до, виключно, івестування(для здачі в оренду)...

Дякую! ...мужики, може вже досить одне і теж НЕ по темі, смітити?п. с.... пане Акурт, гляньте одним оком на мою гілку - там потрібна думка професійного інвестора!- і чи вона(думка), співпадає з моєю, що-до, виключно, івестування(для здачі в оренду)...Дякую!

Не бійтеся гарної погоди:

Ви ще хочете купувати затишну квартирку в Болгарії? Особисто я - не раджу...

ПанНе можу зазирнути на Львівську гілку бо цеВсі форумчани - крім "Понаехал", "Франт" та "Мизантроп" - знають, що я мешкаю у Львові і знаю там кожну вулицю і кожний дім. Маю деяке відношення до Суховолі, Малечковичей та Конопниці.Саме там мав земельну ділянку - в Рясне-Руське та квартиру, яка здавалася подобово.Все те я продав. Залишивши собі у Львові тільки "двушку".Панове розігрували 365 днів в році карту "гнилої риби" та "гидомирного йогурта".Потім - 275 днів - "тему ріелтора" - жадібного та кривавого.Потім - 185 днів обсмоктували "дєвочку із Адигеї".Тепер вже майже 2 тижня обсмоктують "мальчіка із Дніпра".То як же я можу зіпсувати всю гру?В Анталії +29, море +27, але сьогодні в морі не плавав - весь день по горах та античних містах Римської імперії. Повернувся о 17-00 "без задніх ніг" - мої сподівання виправдилися: панове ретельно тримають гілку в ТОПі Фінансового форуму України.Треба чимось нагородити... Все ж таки - весь день - цікава інформація про купівлю нерухомості в Угорщині та в Словаччині. Читачі можуть для себе багато цінного перейняти.Пан Долярчик - не ображайтеся - зайду почитаю пізніше - хочеться викурити на балконі цигарку Вінстон Слімс сірий після 7-годинного походу в гори та бокалу холодного сухого врожаю 2015... Я з друзями із Києва, Запоріжжя і Дніпра. Останніх не витягнув у гори - весь день - до 15-00 - були на пляжі... Погода чудова!до 5 грудня - всі дні - буде не менше +25.Цікаву інформацію розказали друзі з Дніпра, що приїхали до мене в гості на автівці - їхали через Варну і узбережжя: в Болгарії пусто... Ну я так вище і писав багато разів: країна вимерла... ніц ніхто і ніде...