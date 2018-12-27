Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Знані фахівці із купівлі нерухомості громадянами України за кордоном опанували цю гілку та ЦІЛОДОБОВО щедро діляться корисним досвідом із купівлі нерухомості в Іспанії, Великій Британії, Монголії, Франції та В"єтнамі.
Цікаво, що жоден з них НІКОЛИ і НІЧОГО не купував за кордоном.
На сьогодні найбільш корисною порадою вважаю численні повідомлення єдного пана про плани/досвід для українців купувати НА ПІДСТАВНУ ОСОБУ - громадянина РФ - затишну 1-к квартиру в Махачкалі (Республіка Дагестан у складі РФ, це звідти наїжджають до України вбивці наших українських хлопців, що гинуть щоденно). Тут знімаю капелюха, точніше бейсболку.
З цікавістю дивлюся, як купа "фахівців" відверто надсміхається над учасникамиФінансового форуму України. Неділя. Чергування фахівців на гілці почалося... Аж кров з зубів тече...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 жов, 2019 08:59, всього редагувалось 2 разів.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
...мужики, може вже досить одне і теж НЕ по темі, смітити?
п. с. ... пане Акурт, гляньте одним оком на мою гілку - там потрібна думка професійного інвестора!
- і чи вона(думка), співпадає з моєю, що-до, виключно, івестування(для здачі в оренду)... Дякую!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
цікаво дєвки пляшуть, в Україні осінь, +20 з гаком, погода супер... акурт агітує смажитися в місцевостях, де +30 більше половини року... і забуває про зміни клімату... і про те, що людина яка родилася на Україні почуває найкраще в подібному кліматичному поясі, де є чіткі сезони року: літо, осінь, весна та зима.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:цікаво дєвки пляшуть, в Україні осінь, +20 з гаком, погода супер... акурт агітує смажитися в місцевостях, де +30 більше половини року... і забуває про зміни клімату... і про те, що людина яка родилася на Україні почуває найкраще в подібному кліматичному поясі, де є чіткі сезони року: літо, осінь, весна та зима.
Можна зрозумiти.Мали дачу в Криму,де маки цвiли,але 2014,прийшлось тiкати на захiд,потiм до моря вже турецького.Життя коротке,а мрiя жити у моря залишилась.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
flyman написав:цікаво дєвки пляшуть, в Україні осінь, +20 з гаком, погода супер... акурт агітує смажитися в місцевостях, де +30 більше половини року... і забуває про зміни клімату... і про те, що людина яка родилася на Україні почуває найкраще в подібному кліматичному поясі, де є чіткі сезони року: літо, осінь, весна та зима.
Можна зрозумiти.Мали дачу в Криму,де маки цвiли,але 2014,прийшлось тiкати на захiд,потiм до моря вже турецького.Життя коротке,а мрiя жити у моря залишилась.
Це московитсько-сибірська мрія. У них вельми холодно, теплих морів немає. Зду-ру накупляли нерухомості на Кипрі і в Турції, зараз не можуть продати за адекватними цінами.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Долярчик написав:...мужики, може вже досить одне і теж НЕ по темі, смітити?
п. с. ... пане Акурт, гляньте одним оком на мою гілку - там потрібна думка професійного інвестора!
- і чи вона(думка), співпадає з моєю, що-до, виключно, івестування(для здачі в оренду)... Дякую!
Пан Долярчик! Не можу зазирнути на Львівську гілку бо це порушить той спектакль, що я підсунув хФінансовим хВахівцям. Всі форумчани - крім "Понаехал", "Франт" та "Мизантроп" - знають, що я мешкаю у Львові і знаю там кожну вулицю і кожний дім. Маю деяке відношення до Суховолі, Малечковичей та Конопниці. Саме там мав земельну ділянку - в Рясне-Руське та квартиру, яка здавалася подобово. Все те я продав. Залишивши собі у Львові тільки "двушку". Панове розігрували 365 днів в році карту "гнилої риби" та "гидомирного йогурта". Потім - 275 днів - "тему ріелтора" - жадібного та кривавого. Потім - 185 днів обсмоктували "дєвочку із Адигеї". Тепер вже майже 2 тижня обсмоктують "мальчіка із Дніпра". То як же я можу зіпсувати всю гру? Я здалеку посміхаюсь та потираю долоні...
В Анталії +29, море +27, але сьогодні в морі не плавав - весь день по горах та античних містах Римської імперії. Повернувся о 17-00 "без задніх ніг" - мої сподівання виправдилися: панове ретельно тримають гілку в ТОПі Фінансового форуму України. Щиро їм вдячний! Треба чимось нагородити... Все ж таки - весь день - цікава інформація про купівлю нерухомості в Угорщині та в Словаччині. Читачі можуть для себе багато цінного перейняти.
P.S. Пан Долярчик - не ображайтеся - зайду почитаю пізніше - хочеться викурити на балконі цигарку Вінстон Слімс сірий після 7-годинного походу в гори та бокалу холодного сухого врожаю 2015... Я з друзями із Києва, Запоріжжя і Дніпра. Останніх не витягнув у гори - весь день - до 15-00 - були на пляжі... Погода чудова! Не бійтеся гарної погоди: до 5 грудня - всі дні - буде не менше +25. Цікаву інформацію розказали друзі з Дніпра, що приїхали до мене в гості на автівці - їхали через Варну і узбережжя: в Болгарії пусто... Ну я так вище і писав багато разів: країна вимерла... ніц ніхто і ніде... Ви ще хочете купувати затишну квартирку в Болгарії? Особисто я - не раджу...
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)