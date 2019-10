Додано: Нед 20 жов, 2019 12:40

цікаво дєвки пляшуть, в Україні осінь, +20 з гаком, погода супер...

акурт агітує смажитися в місцевостях, де +30 більше половини року...

і забуває про зміни клімату... і про те, що людина яка родилася на Україні почуває найкраще в подібному кліматичному поясі, де є чіткі сезони року: літо, осінь, весна та зима.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/