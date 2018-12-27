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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 481482483484
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 08:23

  Мизантрóп написав:Отлично,зачёт.Свободен.Вагабунд


Газовщик-"участник фінансового форуму" - шукає роботу. Розплатитись з ним можна рибою чи пиріжками.
Тільки в Анталії ніхто з форумчан не живе))) і купляти нерухомість - не планує. Біда))

П.С. Звідки у асистента провінційного ВУЗу стільки пихи, апломбу, гонору, самохизування, нарцисизму ???

Неначе Віктор Семенович особисто сконструював багаторазову міжпланетну ракету чи винайшов паровоз на термоядерній тязі! Маленький сірий чоловічок, звичайна посередність.

Звідки беруться такі моральні уро-ди?
Востаннє редагувалось Frant в Нед 20 жов, 2019 14:54, всього редагувалось 5 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 08:40

Зображення

Знані фахівці із купівлі нерухомості громадянами України за кордоном опанували цю гілку та ЦІЛОДОБОВО щедро діляться корисним досвідом із купівлі нерухомості в Іспанії, Великій Британії, Монголії, Франції та В"єтнамі.

Цікаво, що жоден з них НІКОЛИ і НІЧОГО не купував за кордоном.

На сьогодні найбільш корисною порадою вважаю численні повідомлення єдного пана про плани/досвід для українців купувати НА ПІДСТАВНУ ОСОБУ - громадянина РФ - затишну 1-к квартиру в Махачкалі (Республіка Дагестан у складі РФ, це звідти наїжджають до України вбивці наших українських хлопців, що гинуть щоденно).
Тут знімаю капелюха, точніше бейсболку.

З цікавістю дивлюся, як купа "фахівців" відверто надсміхається над учасниками Фінансового форуму України.
Неділя. Чергування фахівців на гілці почалося...
Аж кров з зубів тече...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 жов, 2019 08:59, всього редагувалось 2 разів.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 08:55

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Куплено в Ростове у многих
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 11:39

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

...мужики, може вже досить одне і теж НЕ по темі, смітити?

п. с.
... пане Акурт, гляньте одним оком на мою гілку - там потрібна думка професійного інвестора!

- і чи вона(думка), співпадає з моєю, що-до, виключно, івестування(для здачі в оренду)...
Дякую!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 12:40

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

цікаво дєвки пляшуть, в Україні осінь, +20 з гаком, погода супер...
акурт агітує смажитися в місцевостях, де +30 більше половини року...
і забуває про зміни клімату... і про те, що людина яка родилася на Україні почуває найкраще в подібному кліматичному поясі, де є чіткі сезони року: літо, осінь, весна та зима.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 13:25

  flyman написав:цікаво дєвки пляшуть, в Україні осінь, +20 з гаком, погода супер...
акурт агітує смажитися в місцевостях, де +30 більше половини року...
і забуває про зміни клімату... і про те, що людина яка родилася на Україні почуває найкраще в подібному кліматичному поясі, де є чіткі сезони року: літо, осінь, весна та зима.

Можна зрозумiти.Мали дачу в Криму,де маки цвiли,але 2014,прийшлось тiкати на захiд,потiм до моря вже турецького.Життя коротке,а мрiя жити у моря залишилась.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 13:59

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:цікаво дєвки пляшуть, в Україні осінь, +20 з гаком, погода супер...
акурт агітує смажитися в місцевостях, де +30 більше половини року...
і забуває про зміни клімату... і про те, що людина яка родилася на Україні почуває найкраще в подібному кліматичному поясі, де є чіткі сезони року: літо, осінь, весна та зима.

Можна зрозумiти.Мали дачу в Криму,де маки цвiли,але 2014,прийшлось тiкати на захiд,потiм до моря вже турецького.Життя коротке,а мрiя жити у моря залишилась.


Це московитсько-сибірська мрія. У них вельми холодно, теплих морів немає.
Зду-ру накупляли нерухомості на Кипрі і в Турції, зараз не можуть продати за адекватними цінами.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 17:18

  Долярчик написав:...мужики, може вже досить одне і теж НЕ по темі, смітити?

п. с.
... пане Акурт, гляньте одним оком на мою гілку - там потрібна думка професійного інвестора!

- і чи вона(думка), співпадає з моєю, що-до, виключно, івестування(для здачі в оренду)...
Дякую!


Пан Долярчик!
Не можу зазирнути на Львівську гілку бо це порушить той спектакль, що я підсунув хФінансовим хВахівцям.
Всі форумчани - крім "Понаехал", "Франт" та "Мизантроп" - знають, що я мешкаю у Львові і знаю там кожну вулицю і кожний дім. Маю деяке відношення до Суховолі, Малечковичей та Конопниці.
Саме там мав земельну ділянку - в Рясне-Руське та квартиру, яка здавалася подобово.
Все те я продав. Залишивши собі у Львові тільки "двушку".
Панове розігрували 365 днів в році карту "гнилої риби" та "гидомирного йогурта".
Потім - 275 днів - "тему ріелтора" - жадібного та кривавого.
Потім - 185 днів обсмоктували "дєвочку із Адигеї".
Тепер вже майже 2 тижня обсмоктують "мальчіка із Дніпра".
То як же я можу зіпсувати всю гру?
Я здалеку посміхаюсь та потираю долоні...

В Анталії +29, море +27, але сьогодні в морі не плавав - весь день по горах та античних містах Римської імперії. Повернувся о 17-00 "без задніх ніг" - мої сподівання виправдилися: панове ретельно тримають гілку в ТОПі Фінансового форуму України.
Щиро їм вдячний!
Треба чимось нагородити... Все ж таки - весь день - цікава інформація про купівлю нерухомості в Угорщині та в Словаччині. Читачі можуть для себе багато цінного перейняти.

P.S. Пан Долярчик - не ображайтеся - зайду почитаю пізніше - хочеться викурити на балконі цигарку Вінстон Слімс сірий після 7-годинного походу в гори та бокалу холодного сухого врожаю 2015... Я з друзями із Києва, Запоріжжя і Дніпра. Останніх не витягнув у гори - весь день - до 15-00 - були на пляжі... Погода чудова! Не бійтеся гарної погоди: до 5 грудня - всі дні - буде не менше +25.
Цікаву інформацію розказали друзі з Дніпра, що приїхали до мене в гості на автівці - їхали через Варну і узбережжя: в Болгарії пусто... Ну я так вище і писав багато разів: країна вимерла... ніц ніхто і ніде...
Ви ще хочете купувати затишну квартирку в Болгарії? Особисто я - не раджу...
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
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