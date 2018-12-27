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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 19 жов, 2019 06:54
rjkz написав: Понаехал написав: rjkz написав:
В принципе, если не очень размашисто, то в НЙ надо где-то 3-4 куе на семью в месяц, из них примерно 1,5-2,5 куе будет рент+счета.
У меня прожиточный минимум на семью их 3х человек в Остине 3.5k. Это без учета страховки на здоровье и жизнь. Из них 1.2k- это рент. 2 машины, по одной плачу лиз 280$, вторая выплачена. Страховка на машины обе 180 в месяц.
Еда на 70% органик. Как на ваши суммы выжить в NY я не представляю.
rjkz написав:
Я не знаю, сколько зарабатывает преподаватель, но думаю, что не меньше чувака с метлой, а скорей всего больше. Кроме того, это работа на город или государство, а значит и все бенефиты сопутствующие.
В США в школе, конкретно в Остине, 60-70к. При средней ЗП по штату в 45к.
У моего баса жена устроилась, когда ей надоело IT. Это без опыта.
1. И что не так? В НЙ без машины вполне можно (и нужно порой) обойтись. Машина - это проблема с трафиком и парковкой и...штрафами. Если жить и работать в одном районе, или жить не в Манхеттене, а работать в Манхеттене, то трейн - лучшее решение. Это в Техасе без машины никуда. Вот теперь и убирайте из суммы расходов лиз, бензин, страховку и обслуживание и добавляйте расходы на общественный транспорт. Продукты в разных районах разные, но 200 баксов на человека в месяц - вполне реальная сумма для питания дома. Конечно, еще вопрос кто чем питается.
2. Ну вот собственно и пример. Единственное что, в разных штатах могут быть совершенно разные зарплаты на одну и ту-же работу, различаться цифра может в разы, поэтому еще раз вопрос - зачем эти ипеня нужны?
Наскільки я розумію, Остін це така собі недо-Долина, ІТ зараз там на під"йомі. Так що не такі то і іпеня.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Суб 19 жов, 2019 15:52
flyman написав:
Наскільки я розумію, Остін це така собі недо-Долина, ІТ зараз там на під"йомі. Так що не такі то і іпеня.
Техас в целом и Остин в частности - это совсем не ипеня. Богатейший Штат, огромная экономика. И Ай-Ти не единственный "двигатель экономики".
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rjkz
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Додано: Суб 19 жов, 2019 16:12
akurt, хватит писать мне в личку- я ж у тебя в игноре. Фейспалм....
Не первый раз об этом говорю. Если не перестанешь- я начну сюда скриншоты выкладывать.
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Понаехал
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Додано: Нед 20 жов, 2019 08:17
rjkz написав:
Frant написав:
Абсолютно вірно!
Навіть в Америці чи країнах Західної Європи асистент чи старший викладач ВУЗУ - не зможуть купити додаткову квартиру в курортному місті, в чужій країні!!! Навіть професор - не зможе!!! Хіба що ректор чи проректор!
Почему?
Смочь-то они смогут, а вот вопрос - захотят-ли.
Минималка на чек в НЙ сейчас 15 баксов в час. На нее почти никто не работает. А если и работает, то его общество еще и "подкармливает" всякими бенефитами еще на 2-3 куе в месяц.
Так, для ориентирования, чувак с веником и совком в нью-йоркском метро бродит по вагонам и станциям за 25+ баксов в час+медстраховка на всю семью+на пенсию через 10 лет (если или возраст подойдет или сам захочет) с пожизненной медстраховкой на него и жену, чувак который хоть что-то делает руками квалифицированное - то-же самое, но с 40+ баксов в час, должность/стаж чуть выше - 50-70 долларов в час. Ребята, которые разъезжают на мусоровозах - 50 баксов в час, сантехник без лицензии - от 40, с лицензией 80.
В принципе, если не очень размашисто, то в НЙ надо где-то 3-4 куе на семью в месяц, из них примерно 1,5-2,5 куе будет рент+счета.
Я не знаю, сколько зарабатывает преподаватель, но думаю, что не меньше чувака с метлой, а скорей всего больше. Кроме того, это работа на город или государство, а значит и все бенефиты сопутствующие. Я-бы предположил, что это где-то с 40 баксов в час начинается. Итого. 40х22Х8=7040 куе в месяц. Расходы домохозяйства на 3-х человек примерно будут такими - 2-2,5 рент(может быть и намного меньше, если дом не новый и живет давно - в НЙ действует рент-контрол)+комуналь(включая инернет и тв), 600-700- еда и хознужды, 300 (примерно) лиз машины (предположим, что она в семье одна), 150 страховка машины, 100 - мобильная связь на семью (не Верайзен), 100-200 одежда (кому как), 200 бензин, парковка и мосты - как повезет, может 0, а может и дофига (в Манхеттене 22 бакса в час парковка, некоторые мосты платные), 200 скажем на питание вне дома и 100 на общественный транспорт. Итого: порядка 4500. И это не по минимуму. И на 3-х человек с одной зарплатой. Остается примерно 2,5 куе. Если-же считать на 2 зарплаты, скажем жена работает на 30 в час...или даже 25 пусть будет...то 25х8х22=4400.
То есть семья каждый месяц имеет остаток около 7 куе. Не голодая и не ограничивая себя особо. Да, надо будет с этого еще потом заплатить налоги. Сколько? Зависит от квалификации бухгалтера, который им будет считать.
Теперь, внимание, в задачнике спрашивается: Сколько месяцев надо семье собирать на покупку квартиры в Турции или Болгарии и нахрена им это надо, если за 3-5 штук можно отдохнуть хоть на бермудах хоть на багамах хоть в канкуне так, как не отдохнешь ни в Турции ни тем более в европейском филиале Крыма - Болгарии
? Я открою маленький секрет - американцам с высокой колокольни на все что происходит на другой стороне Земли, они самодостаточны в своей стране.
Так что Ваш "нищий профессор" не такой-уж и нищий как оказывается.
В мене однокурсник працює викладачем ВУЗу в Бостоні. Має бруто-ЗП 4000 дол. Дружина - має бруто-ЗП 3500 Дол. Років 10 назад вони купили котедж в кредит на 20 років за 450 000 Дол. Котедж - з фанери і ДСП, з поганою звуко- і тепло ізоляцією. Виплачувати кредит ще 10 років, не менше. Дитина їхня вчиться в платному ВУЗі. Тому вільних коштів у них немає. Живуть від зарплати до зарплати.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Нед 20 жов, 2019 12:40
цікаво дєвки пляшуть, в Україні осінь, +20 з гаком, погода супер...
акурт агітує смажитися в місцевостях, де +30 більше половини року...
і забуває про зміни клімату... і про те, що людина яка родилася на Україні почуває найкраще в подібному кліматичному поясі, де є чіткі сезони року: літо, осінь, весна та зима.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Нед 20 жов, 2019 13:25
flyman написав:
цікаво дєвки пляшуть, в Україні осінь, +20 з гаком, погода супер...
акурт агітує смажитися в місцевостях, де +30 більше половини року...
і забуває про зміни клімату... і про те, що людина яка родилася на Україні почуває найкраще в подібному кліматичному поясі, де є чіткі сезони року: літо, осінь, весна та зима.
Можна зрозумiти.Мали дачу в Криму,де маки цвiли,але 2014,прийшлось тiкати на захiд,потiм до моря вже турецького.Життя коротке,а мрiя жити у моря залишилась.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Мизантрóп
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Додано: Нед 20 жов, 2019 13:59
Мизантрóп написав: flyman написав:
цікаво дєвки пляшуть, в Україні осінь, +20 з гаком, погода супер...
акурт агітує смажитися в місцевостях, де +30 більше половини року...
і забуває про зміни клімату... і про те, що людина яка родилася на Україні почуває найкраще в подібному кліматичному поясі, де є чіткі сезони року: літо, осінь, весна та зима.
Можна зрозумiти.Мали дачу в Криму,де маки цвiли,але 2014,прийшлось тiкати на захiд,потiм до моря вже турецького.Життя коротке,а мрiя жити у моря залишилась
.
Це московитсько-сибірська мрія. У них вельми холодно, теплих морів немає.
Зду-ру накупляли нерухомості на Кипрі і в Турції, зараз не можуть продати за адекватними цінами.
Курортна нерухомість біля моря - вельми специфічна штука.
P.S. Б,юсь об заклад, що тваринка найближчим часом стане знову постити фото турецьких пиріжків, риби і дешевого йогурту!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Нед 20 жов, 2019 20:26
Frant написав:
найближчим часом стане знову постити фото турецьких пиріжків, риби і дешевого йогурту!
дык "свекла-буряк" по 4,95 и редьку завезли.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Мизантрóп
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Додано: Нед 20 жов, 2019 20:28
Мизантрóп написав: Frant написав:
найближчим часом стане знову постити фото турецьких пиріжків, риби і дешевого йогурту!
дык "свекла-буряк" по 4,95 и редьку завезли.
Оно обещало вроде перестать писать на этой ветке.... неужели оно опять вернулось?
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Понаехал
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Додано: Нед 20 жов, 2019 20:33
Понаехал я за него)) свежак от его коллег.Говорят там лучше осенью.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Мизантрóп
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