Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Будь-які повідомлення топік-стартера на цій гілці видаляються МИТТЄВО. Навіть видалено повідомлення про те, що гілка набрала 500 000 переглядів. То крамола така: топік-стратер зафіксував факт 500 000 переглядів. ВИДАЛЕНО. Залишається вам - читач - орієнтуватися в питаннях нерухомості тільки на знаних фахівців в цьому питанні. Дають вам цінні поради про нерухомість цілодобово!
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt написав: что akurtа заблокировали, ибо он исключительно всегда пишет правду.
Понаехал написав:Оно обещало вроде перестать писать на этой ветке.... неужели оно опять вернулось?
Вже! Акурт завжди пише "правду"!!!
Frant написав:P.S. Б,юсь об заклад, що тваринка найближчим часом стане знову постити фото турецьких пиріжків, риби і дешевого йогурту!
akurt написав:дав орієнтири прогнозу інвестицій та вартості утриманя нерухомості.
Вже повернувся, як я передбачував. Винахідник паровоза на термоядерному паливі - вже ниє, скаржиться і дає орієнтири прогнозу появи сонячного світла в темному лісі серед глупої ночі))). У асистента провінційного залізничного ВУЗу - манія величі! Чекаємо далі)))
Мизантрóп написав:свежак от его коллег.Говорят там лучше осенью.
Взагалі-то жити постійно на півдні - шкідливо для здоров,я. Надлишок сонячної радіації - не подарунок для організма. Тому й попит на південну курортну нерухомість - невисокий,і циклічний за сутті.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 20 жов, 2019 22:29, всього редагувалось 5 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Ну ось бачите - пан Frant МИТТЄВО вам доповів, як він купив нерухомість в Австрії. Дав поради юридичного характеру, висвітлив цифри, дав орієнтири прогнозу інвестицій та вартості утриманя нерухомості. Підтримує імідж Фінансового форуму України! Мо-ло-дець!
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
Frant написав:Взагалі-то жити постійно на півдні - шкідливо для здоров,я. Надлишок сонячної радіації - не подарунок для організма. Тому й попит на південну курортну нерухомість - невисокий,і циклічний за сутті.
Я бы уточнил вообще утверждение в плане групп риска. Пример первый: финны , когда наладилась экономика, начали массово отдыхать на югах. Как результат - резкий скачок заболеваемости. Срочно разработана была программа государственная по развитию туризма у себя на родине. Пример второй: когда шло освоение Сибири и в целом севера, приехавшие крестьяне почти не приживалось, но во втором- третьем поколении дела шли лучше именно у тех кто там родился. Ещё лучше приживались дети солдатов и местных женщин из коренных народов. Соответсвенно , гены и место рождение(адаптация организма) - ключевые моменты, которые следует учитывать при эмиграции. Акурт это умалчивает или умышленно врет про это.
akurt написав:Ну ось бачите - пан Frant МИТТЄВО вам доповів, як він купив нерухомість в Австрії. Дав поради юридичного характеру, висвітлив цифри, дав орієнтири прогнозу інвестицій та вартості утриманя нерухомості. Підтримує імідж Фінансового форуму України! Мо-ло-дець!
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Приємно відмітити, що гілці не дає вмирати та її підтримує знаний фахівець з дівчат з Адигеї, купівлі нерухомості із штату Техас - одночасно міцний інвестор в нерухомість Василькова під Києвом, панельки на краю Києва, інвестор в земельні ділянки в Кропивницькому, в квартири за МКАД, та в Махачкалі. П"ять балів! Працюйте плідно далі на Фінансовому форумі України!
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)