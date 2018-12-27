Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:В принципе, если не очень размашисто, то в НЙ надо где-то 3-4 куе на семью в месяц, из них примерно 1,5-2,5 куе будет рент+счета.
У меня прожиточный минимум на семью их 3х человек в Остине 3.5k. Это без учета страховки на здоровье и жизнь. Из них 1.2k- это рент. 2 машины, по одной плачу лиз 280$, вторая выплачена. Страховка на машины обе 180 в месяц. Еда на 70% органик. Как на ваши суммы выжить в NY я не представляю.
rjkz написав:Я не знаю, сколько зарабатывает преподаватель, но думаю, что не меньше чувака с метлой, а скорей всего больше. Кроме того, это работа на город или государство, а значит и все бенефиты сопутствующие.
В США в школе, конкретно в Остине, 60-70к. При средней ЗП по штату в 45к. У моего баса жена устроилась, когда ей надоело IT. Это без опыта.
1. И что не так? В НЙ без машины вполне можно (и нужно порой) обойтись. Машина - это проблема с трафиком и парковкой и...штрафами. Если жить и работать в одном районе, или жить не в Манхеттене, а работать в Манхеттене, то трейн - лучшее решение. Это в Техасе без машины никуда. Вот теперь и убирайте из суммы расходов лиз, бензин, страховку и обслуживание и добавляйте расходы на общественный транспорт. Продукты в разных районах разные, но 200 баксов на человека в месяц - вполне реальная сумма для питания дома. Конечно, еще вопрос кто чем питается. 2. Ну вот собственно и пример. Единственное что, в разных штатах могут быть совершенно разные зарплаты на одну и ту-же работу, различаться цифра может в разы, поэтому еще раз вопрос - зачем эти ипеня нужны?
Наскільки я розумію, Остін це така собі недо-Долина, ІТ зараз там на під"йомі. Так що не такі то і іпеня.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Frant написав:Абсолютно вірно! Навіть в Америці чи країнах Західної Європи асистент чи старший викладач ВУЗУ - не зможуть купити додаткову квартиру в курортному місті, в чужій країні!!! Навіть професор - не зможе!!! Хіба що ректор чи проректор!
Почему? Смочь-то они смогут, а вот вопрос - захотят-ли. Минималка на чек в НЙ сейчас 15 баксов в час. На нее почти никто не работает. А если и работает, то его общество еще и "подкармливает" всякими бенефитами еще на 2-3 куе в месяц. Так, для ориентирования, чувак с веником и совком в нью-йоркском метро бродит по вагонам и станциям за 25+ баксов в час+медстраховка на всю семью+на пенсию через 10 лет (если или возраст подойдет или сам захочет) с пожизненной медстраховкой на него и жену, чувак который хоть что-то делает руками квалифицированное - то-же самое, но с 40+ баксов в час, должность/стаж чуть выше - 50-70 долларов в час. Ребята, которые разъезжают на мусоровозах - 50 баксов в час, сантехник без лицензии - от 40, с лицензией 80. В принципе, если не очень размашисто, то в НЙ надо где-то 3-4 куе на семью в месяц, из них примерно 1,5-2,5 куе будет рент+счета. Я не знаю, сколько зарабатывает преподаватель, но думаю, что не меньше чувака с метлой, а скорей всего больше. Кроме того, это работа на город или государство, а значит и все бенефиты сопутствующие. Я-бы предположил, что это где-то с 40 баксов в час начинается. Итого. 40х22Х8=7040 куе в месяц. Расходы домохозяйства на 3-х человек примерно будут такими - 2-2,5 рент(может быть и намного меньше, если дом не новый и живет давно - в НЙ действует рент-контрол)+комуналь(включая инернет и тв), 600-700- еда и хознужды, 300 (примерно) лиз машины (предположим, что она в семье одна), 150 страховка машины, 100 - мобильная связь на семью (не Верайзен), 100-200 одежда (кому как), 200 бензин, парковка и мосты - как повезет, может 0, а может и дофига (в Манхеттене 22 бакса в час парковка, некоторые мосты платные), 200 скажем на питание вне дома и 100 на общественный транспорт. Итого: порядка 4500. И это не по минимуму. И на 3-х человек с одной зарплатой. Остается примерно 2,5 куе. Если-же считать на 2 зарплаты, скажем жена работает на 30 в час...или даже 25 пусть будет...то 25х8х22=4400. То есть семья каждый месяц имеет остаток около 7 куе. Не голодая и не ограничивая себя особо. Да, надо будет с этого еще потом заплатить налоги. Сколько? Зависит от квалификации бухгалтера, который им будет считать. Теперь, внимание, в задачнике спрашивается: Сколько месяцев надо семье собирать на покупку квартиры в Турции или Болгарии и нахрена им это надо, если за 3-5 штук можно отдохнуть хоть на бермудах хоть на багамах хоть в канкуне так, как не отдохнешь ни в Турции ни тем более в европейском филиале Крыма - Болгарии ? Я открою маленький секрет - американцам с высокой колокольни на все что происходит на другой стороне Земли, они самодостаточны в своей стране. Так что Ваш "нищий профессор" не такой-уж и нищий как оказывается.
В мене однокурсник працює викладачем ВУЗу в Бостоні. Має бруто-ЗП 4000 дол. Дружина - має бруто-ЗП 3500 Дол. Років 10 назад вони купили котедж в кредит на 20 років за 450 000 Дол. Котедж - з фанери і ДСП, з поганою звуко- і тепло ізоляцією. Виплачувати кредит ще 10 років, не менше. Дитина їхня вчиться в платному ВУЗі. Тому вільних коштів у них немає. Живуть від зарплати до зарплати.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
цікаво дєвки пляшуть, в Україні осінь, +20 з гаком, погода супер... акурт агітує смажитися в місцевостях, де +30 більше половини року... і забуває про зміни клімату... і про те, що людина яка родилася на Україні почуває найкраще в подібному кліматичному поясі, де є чіткі сезони року: літо, осінь, весна та зима.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Frant написав:Взагалі-то жити постійно на півдні - шкідливо для здоров,я. Надлишок сонячної радіації - не подарунок для організма. Тому й попит на південну курортну нерухомість - невисокий,і циклічний за сутті.
Я бы уточнил вообще утверждение в плане групп риска. Пример первый: финны , когда наладилась экономика, начали массово отдыхать на югах. Как результат - резкий скачок заболеваемости. Срочно разработана была программа государственная по развитию туризма у себя на родине. Пример второй: когда шло освоение Сибири и в целом севера, приехавшие крестьяне почти не приживалось, но во втором- третьем поколении дела шли лучше именно у тех кто там родился. Ещё лучше приживались дети солдатов и местных женщин из коренных народов. Соответсвенно , гены и место рождение(адаптация организма) - ключевые моменты, которые следует учитывать при эмиграции. Акурт это умалчивает или умышленно врет про это.
Frant написав:Абсолютно вірно! Навіть в Америці чи країнах Західної Європи асистент чи старший викладач ВУЗУ - не зможуть купити додаткову квартиру в курортному місті, в чужій країні!!! Навіть професор - не зможе!!! Хіба що ректор чи проректор!
Почему? Смочь-то они смогут, а вот вопрос - захотят-ли. Минималка на чек в НЙ сейчас 15 баксов в час. На нее почти никто не работает. А если и работает, то его общество еще и "подкармливает" всякими бенефитами еще на 2-3 куе в месяц. Так, для ориентирования, чувак с веником и совком в нью-йоркском метро бродит по вагонам и станциям за 25+ баксов в час+медстраховка на всю семью+на пенсию через 10 лет (если или возраст подойдет или сам захочет) с пожизненной медстраховкой на него и жену, чувак который хоть что-то делает руками квалифицированное - то-же самое, но с 40+ баксов в час, должность/стаж чуть выше - 50-70 долларов в час. Ребята, которые разъезжают на мусоровозах - 50 баксов в час, сантехник без лицензии - от 40, с лицензией 80. В принципе, если не очень размашисто, то в НЙ надо где-то 3-4 куе на семью в месяц, из них примерно 1,5-2,5 куе будет рент+счета. Я не знаю, сколько зарабатывает преподаватель, но думаю, что не меньше чувака с метлой, а скорей всего больше. Кроме того, это работа на город или государство, а значит и все бенефиты сопутствующие. Я-бы предположил, что это где-то с 40 баксов в час начинается. Итого. 40х22Х8=7040 куе в месяц. Расходы домохозяйства на 3-х человек примерно будут такими - 2-2,5 рент(может быть и намного меньше, если дом не новый и живет давно - в НЙ действует рент-контрол)+комуналь(включая инернет и тв), 600-700- еда и хознужды, 300 (примерно) лиз машины (предположим, что она в семье одна), 150 страховка машины, 100 - мобильная связь на семью (не Верайзен), 100-200 одежда (кому как), 200 бензин, парковка и мосты - как повезет, может 0, а может и дофига (в Манхеттене 22 бакса в час парковка, некоторые мосты платные), 200 скажем на питание вне дома и 100 на общественный транспорт. Итого: порядка 4500. И это не по минимуму. И на 3-х человек с одной зарплатой. Остается примерно 2,5 куе. Если-же считать на 2 зарплаты, скажем жена работает на 30 в час...или даже 25 пусть будет...то 25х8х22=4400. То есть семья каждый месяц имеет остаток около 7 куе. Не голодая и не ограничивая себя особо. Да, надо будет с этого еще потом заплатить налоги. Сколько? Зависит от квалификации бухгалтера, который им будет считать. Теперь, внимание, в задачнике спрашивается: Сколько месяцев надо семье собирать на покупку квартиры в Турции или Болгарии и нахрена им это надо, если за 3-5 штук можно отдохнуть хоть на бермудах хоть на багамах хоть в канкуне так, как не отдохнешь ни в Турции ни тем более в европейском филиале Крыма - Болгарии ? Я открою маленький секрет - американцам с высокой колокольни на все что происходит на другой стороне Земли, они самодостаточны в своей стране. Так что Ваш "нищий профессор" не такой-уж и нищий как оказывается.
В мене однокурсник працює викладачем ВУЗу в Бостоні. Має бруто-ЗП 4000 дол. Дружина - має бруто-ЗП 3500 Дол. Років 10 назад вони купили котедж в кредит на 20 років за 450 000 Дол. Котедж - з фанери і ДСП, з поганою звуко- і тепло ізоляцією. Виплачувати кредит ще 10 років, не менше. Дитина їхня вчиться в платному ВУЗі. Тому вільних коштів у них немає. Живуть від зарплати до зарплати.
1. Есть хреновые работы в любом месте. Одни люди с хреновых работ уходят (и даже переезжают в другой город или штат), а другие сидят до пенсии. Я писал про медсестру из НЙ, зп на ее позиции сейчас начинается от 90 куе в год. Но она переехала и на новом месте какое-то время работала на 3500 в месяц. Потом просто ушла и стала заниматься детьми. Перезжали из-за работы мужа. На этой-же работе в нЙ онабы сейчас зарабатывала 110 тысяч в год, а другом штате 3500 в месяц. А в соседнем городе это было-бы в полтора раза больше, но ей было неудобно из-за детей. Поэтому, то что он там работает, не означает, что он не может найти работу более высокооплачиваемую. Скорей всего сидит ради бенефитов или пенсии. 2. Смотря в каком ВУЗе учится ребенок. Может это что-то из "Лиги Плюща". Тогда я только рад за них, что у них "от зарплаты до зарплаты". А если это какой-то никому не нужный сити-калледж, то ребенок, если у него это первое послешкольное образование, может попросить помощь фатса или взять лон, который будет отдавать после трудоустройства хоть до пенсии по 10-20 баксов в месяц. 3. 10 лет назад? В 2009? Или до 2008? Хотя американский рынок недвижимости не так упал как весь остальной мир тогда и уже давно и восстановился и перерос ценник до 2008 года, но была масса вариантов перекредитоваться. У меня знакомые под Нью-Йорком когда-то дом взяли, платят около 3 куе в месяц банку. 4. ДСП в домостроительстве в США не применяют - страховые компании будут очень против. Фанера и ОСБ применяются. Но это совсем другие материалы. Если-бы у Вашего друга дом был-бы из кирпича и бетона, то стоил-бы под миллион. А со стоимости дома платится налог на недвигу. То есть, он бы нес доп затраты всю жизнь. 5. "От зарплаты до зарплаты" в США живут очень многие. Много денег приходит и есть много соблазнов куда потратить, но кто-то на 3 куе умудряется в НЙ прожить и иметь и питание и медицину и даже какую-никакую машину и оплачивать рент, а у кого-то не хватает 10 куе на месяц. Ваш-же друг "бедствует" всей семьей на 7,5 куе в месяц, выплачивая дом, уча ребенка в ВУЗе, списывая налоги на мортгидж, судя по всему имея госстраховку на медицину и некислую пенсию после выхода. Дом будет выплачен и пенсия будет в районе 3-4 куе на семью + страховка. И сравните с его перспективами у нас.
... а де вчорашнє відео? - цікаво було дивитись ту місцину саме на відео про яку розказував часто п. Акурт... - і похід у супермаркет цікаво дивитись майже "на живо".... ... і вулиці.... - класні будинки/гарні - мені сподобалась та місцина/райончик/місто/країна!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:... а де вчорашнє відео? - цікаво було дивитись ту місцину саме на відео про яку розказував часто п. Акурт... - і похід у супермаркет цікаво дивитись майже "на живо".... ... і вулиці.... - класні будинки/гарні - мені сподобалась та місцина/райончик/місто/країна!
Відео для долярчиків і акуртів - ось тут! Дуже добре передає особливості турецького менталітету. Рекомендую уважно передивитись з початку і до кінця. Є ще бажаючі купляти нерухомість в Туреччині?