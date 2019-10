Додано: Суб 19 жов, 2019 06:54

rjkz написав: Понаехал написав: rjkz написав: В принципе, если не очень размашисто, то в НЙ надо где-то 3-4 куе на семью в месяц, из них примерно 1,5-2,5 куе будет рент+счета.

У меня прожиточный минимум на семью их 3х человек в Остине 3.5k. Это без учета страховки на здоровье и жизнь. Из них 1.2k- это рент. 2 машины, по одной плачу лиз 280$, вторая выплачена. Страховка на машины обе 180 в месяц.

Еда на 70% органик. Как на ваши суммы выжить в NY я не представляю.

rjkz написав: Я не знаю, сколько зарабатывает преподаватель, но думаю, что не меньше чувака с метлой, а скорей всего больше. Кроме того, это работа на город или государство, а значит и все бенефиты сопутствующие.

В США в школе, конкретно в Остине, 60-70к. При средней ЗП по штату в 45к.

1. И что не так? В НЙ без машины вполне можно (и нужно порой) обойтись. Машина - это проблема с трафиком и парковкой и...штрафами. Если жить и работать в одном районе, или жить не в Манхеттене, а работать в Манхеттене, то трейн - лучшее решение. Это в Техасе без машины никуда. Вот теперь и убирайте из суммы расходов лиз, бензин, страховку и обслуживание и добавляйте расходы на общественный транспорт. Продукты в разных районах разные, но 200 баксов на человека в месяц - вполне реальная сумма для питания дома. Конечно, еще вопрос кто чем питается.

Наскільки я розумію, Остін це така собі недо-Долина, ІТ зараз там на під"йомі. Так що не такі то і іпеня.

