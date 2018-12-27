Додано: Вів 22 жов, 2019 10:01

ЧТО НЕЛЬЗЯ ПОКУПАТЬ В АНТАЛИИ



Вчера сделали интересный эксперимент.

Это на тему того, что akurt - злобный жадный риэлтор.

В гостях приятели из Украины - приехали на авто и мы сделали после того, как провели день на пляже и пообедали в кафе - такой неприличный эксперимент.

Типа вот инвесторы - хотят купить квартиру и вот есть риэлтор - дама - россиянка, живущая уже 12 лет здесь.

Я давно писал: если встретили риэлтора с РФ - бежать и не разговаривать.

Итак, типа инвесторы и вот настоящий российский риэлтор.

Тема: квартира "1+1" и типа очень дешево - 40 000 долларов просят.

Мне интересно было посмотреть на работу риэлтора. И вообще, что такое "вторичный рынок" в Анталии (никогда не интересовался ранее).

Типа как и что втирает "наивным и доверчивым" риэлтор.



Мы сели в мое евро и поехали - я не знал куда - она показывала дорогу и приехали в самый ДЕШЕВЫЙ микрорайон Анталии - правда на самом юге - микрорайон Sarisu (желтая вода в переводе).

Тут я "про себя" первый раз мысленно произнес: "Ой!" (ибо знал, что там очистные сооружения всей Анталии).

Первая фраза риэлторши была:

- Ой, Сарысу - так развивается, так все строится, все такое красивое (Молодец! Подумал я - начинает втирать классно!)...

(частично правда - сам с удивлением увидел три новых дома - неплохих на вид. Но я знал, что в Сарысу покупать нельзя).

Далее мы подъехали к дому - и я - не будучи строителем - сразу определил, что дому лет 10, а то и 15 - по меркам Украины как бы и новый. Но от таких домов надо держаться подальше.

Далее работой риэлтора можно только восторгаться.

Вход в дом перегораживал огромный пес, лежащий поперек.

- Вот видите, как хорошо: живут добрые люди и накормили собачку, она отдыхает... (Молодец! Подумал я - начинает втирать классно!)...

Собаку аккуратно обошли и зашли в подъезд, который к моему удивлению не закрывался на кодовый замок.

Подъезд как бы и "ничего" был - все в приличной как бы плитке. Но видно было, что подъезд не убирается - у меня убирают - влажная уборка вплоть до дверных ручек - через день.

Двери меня убили (но я конечно, молчал, так как спектакль есть спектакль): эдакие типа китайские металлические коричневые.

Зашли в квартиру. Она НЕ подготовлена к продаже: не убрано, много лишних вещей.

Риэлтор - молодец:

- Вот видите, квартира жилая и ухоженная. Давайте посмотрим спальню.



В спальне стояла в самом деле приличная мебель спальни, риэлтор сразу начала показывать матрац на кровати. Матрац неплохой. Для активного секса пойдет (подумал я).

В целом спальня приличная и по размеру, и по мебели (продается с мебелью).

Коридор как бы и неплохой. Меня смутили стены - выкрашены в какой-то по названию приятный, но в квартире неприятный - персиковый цвет (вспомнил свои идеально белые стены или в квартирах моих приятелей - что-то типа ненавязчивого кремового).

Было ощущение, что единственная подготовка квартиры к продаже - это перекрасили в глупый цвет стены. Но как бы стало "чистенько". Из плюсов - высокие реально потолки - думаю, 2,80 метра.



Санузел - "а ля Леонид Брежнев" - какой то кафель, какой-то унитаз, какая-то душевая кабина... Но вот ощущение, что квартира-однушка на Науковій у Львові - где мой приятель по моему совету купил "однушку" в панельке под сдачу за 26 000 долларов и успешно сдает в эти дни за 6 000 гривен в месяц, имея 11% годовых по валюте.



Салон ("студия" по-нашему) большой, ничего не скажешь. Балкон неплохой. Мебель - угловой диван и как бы даже приличный обеденный стол. Диван правда, какой-то грустный, хотя и не старый. Но я бы на нем не сидел - кто-то попами терся не один год.

Мебель кухонная - на 4 с минусом, посудомойка и двухкамерный холодильник. Люстры сняты.

Вид из окна не участок, выделенный муниципалитетом под парк - парка еще нет - но хорошо, что глаз не упирается в соседние балконы...



Два кондиционера - не новые явно. Похоже на LG 10-ти летней давности.

Риэлтор заявила, что площадь 65 квадратов - думаю, пять точно прибавила.



Самое главное, отчего стало ясно, почему хозяин продает. Меня-то не проведешь:

- Какой айдат? (квартплата)

- 40 лир месяц (стоп, что-то не так, у меня в доме 100, у приятеля - 130...)

"Инвестор" подиграл

- Это 160 гривен в месяц? Классно...

Риэлтор:

- Но вот если жильцы примут решение запустить плавательный бассейн - то будет выше...

(СТОП! КАК ЭТО "ЗАПУСТИТЬ БАССЕЙН"? Он что, не работает или его нет???)

Риэлтор:

- Большинство жителей дома - 27 квартир - турки и им не нужен бассейн. Лишние расходы...

(СТОП! БОЛЬШИНСТВО ЖИТЕЛЕЙ - ТУРКИ??? Стоять! Турки - они разные. В моем доме половина жильцов - турки - состоятельные приличные люди, имеющие еще как и я квартиру в Стамбуле, там занимаются бизнесом или проводят летние месяцы на берегу Босфора - а тут, что "беднота"???)



Идем смотреть бассейн.

Территория дома - неухоженная, довольно большая. Бассейн - большой - пустой и видно, что пару лет уже не эксплуатировался. Риэлтор сразу нашлась:

- Все оборудование рабочее, все насосы в порядке, как только все проголосуют, чтобы запустить - сразу запустят!

(хи-хи, подумал я, конечно, "запустят"... Хи-хи).

"Инвестор" (хи-хи):

- Сколько лет дому?

Риэлтор:

- Да я и не знаю, новый, лет 6, наверное...



"Инвестор" (Хи-хи):

- Ну и какая цена на продажу?

Риэлтор (глядя на как бы "кислые" лица инвестора и его жены):

- Продавец просит 40.

- Долларов?

- Долларов...

- Тысяч?

- Тысяч...

- Хорошо, квартира неплохая, мы подумаем...



А мне сразу стало понятно, почему владелец квартиры, купив когда-то и поверив словам риэлтора, хочет "свалить": дом старый, в самом дешевом микрорайоне Анталии, населен видимо на 96,29% бедными турками, бассейн не работает и работать не будет...



Вот такое, ребята покупать нельзя, даже если цена менее 40 000 долларов... за готовую "двушку" и даже с мебелью...

"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)