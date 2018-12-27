ЧТО НЕЛЬЗЯ ПОКУПАТЬ В АНТАЛИИ
Вчера сделали интересный эксперимент.
Это на тему того, что akurt - злобный жадный риэлтор.
В гостях приятели из Украины - приехали на авто и мы сделали после того, как провели день на пляже и пообедали в кафе - такой неприличный эксперимент.
Типа вот инвесторы - хотят купить квартиру и вот есть риэлтор - дама - россиянка, живущая уже 12 лет здесь.
Я давно писал: если встретили риэлтора с РФ - бежать и не разговаривать.
Итак, типа инвесторы и вот настоящий российский риэлтор.
Тема: квартира "1+1" и типа очень дешево - 40 000 долларов просят.
Мне интересно было посмотреть на работу риэлтора. И вообще, что такое "вторичный рынок" в Анталии (никогда не интересовался ранее).
Типа как и что втирает "наивным и доверчивым" риэлтор.
Мы сели в мое евро и поехали - я не знал куда - она показывала дорогу и приехали в самый ДЕШЕВЫЙ микрорайон Анталии - правда на самом юге - микрорайон Sarisu (желтая вода в переводе).
Тут я "про себя" первый раз мысленно произнес: "Ой!" (ибо знал, что там очистные сооружения всей Анталии).
Первая фраза риэлторши была:
- Ой, Сарысу - так развивается, так все строится, все такое красивое (Молодец! Подумал я - начинает втирать классно!)...
(частично правда - сам с удивлением увидел три новых дома - неплохих на вид. Но я знал, что в Сарысу покупать нельзя).
Далее мы подъехали к дому - и я - не будучи строителем - сразу определил, что дому лет 10, а то и 15 - по меркам Украины как бы и новый. Но от таких домов надо держаться подальше.
Далее работой риэлтора можно только восторгаться.
Вход в дом перегораживал огромный пес, лежащий поперек.
- Вот видите, как хорошо: живут добрые люди и накормили собачку, она отдыхает... (Молодец! Подумал я - начинает втирать классно!)...
Собаку аккуратно обошли и зашли в подъезд, который к моему удивлению не закрывался на кодовый замок.
Подъезд как бы и "ничего" был - все в приличной как бы плитке. Но видно было, что подъезд не убирается - у меня убирают - влажная уборка вплоть до дверных ручек - через день.
Двери меня убили (но я конечно, молчал, так как спектакль есть спектакль): эдакие типа китайские металлические коричневые.
Зашли в квартиру. Она НЕ подготовлена к продаже: не убрано, много лишних вещей.
Риэлтор - молодец:
- Вот видите, квартира жилая и ухоженная. Давайте посмотрим спальню.
В спальне стояла в самом деле приличная мебель спальни, риэлтор сразу начала показывать матрац на кровати. Матрац неплохой. Для активного секса пойдет (подумал я).
В целом спальня приличная и по размеру, и по мебели (продается с мебелью).
Коридор как бы и неплохой. Меня смутили стены - выкрашены в какой-то по названию приятный, но в квартире неприятный - персиковый цвет (вспомнил свои идеально белые стены или в квартирах моих приятелей - что-то типа ненавязчивого кремового).
Было ощущение, что единственная подготовка квартиры к продаже - это перекрасили в глупый цвет стены. Но как бы стало "чистенько". Из плюсов - высокие реально потолки - думаю, 2,80 метра.
Санузел - "а ля Леонид Брежнев" - какой то кафель, какой-то унитаз, какая-то душевая кабина... Но вот ощущение, что квартира-однушка на Науковій у Львові - где мой приятель по моему совету купил "однушку" в панельке под сдачу за 26 000 долларов и успешно сдает в эти дни за 6 000 гривен в месяц, имея 11% годовых по валюте.
Салон ("студия" по-нашему) большой, ничего не скажешь. Балкон неплохой. Мебель - угловой диван и как бы даже приличный обеденный стол. Диван правда, какой-то грустный, хотя и не старый. Но я бы на нем не сидел - кто-то попами терся не один год.
Мебель кухонная - на 4 с минусом, посудомойка и двухкамерный холодильник. Люстры сняты.
Вид из окна не участок, выделенный муниципалитетом под парк - парка еще нет - но хорошо, что глаз не упирается в соседние балконы...
Два кондиционера - не новые явно. Похоже на LG 10-ти летней давности.
Риэлтор заявила, что площадь 65 квадратов - думаю, пять точно прибавила.
Самое главное, отчего стало ясно, почему хозяин продает. Меня-то не проведешь:
- Какой айдат? (квартплата)
- 40 лир месяц (стоп, что-то не так, у меня в доме 100, у приятеля - 130...)
"Инвестор" подиграл
- Это 160 гривен в месяц? Классно...
Риэлтор:
- Но вот если жильцы примут решение запустить плавательный бассейн - то будет выше...
(СТОП! КАК ЭТО "ЗАПУСТИТЬ БАССЕЙН"? Он что, не работает или его нет???)
Риэлтор:
- Большинство жителей дома - 27 квартир - турки и им не нужен бассейн. Лишние расходы...
(СТОП! БОЛЬШИНСТВО ЖИТЕЛЕЙ - ТУРКИ??? Стоять! Турки - они разные. В моем доме половина жильцов - турки - состоятельные приличные люди, имеющие еще как и я квартиру в Стамбуле, там занимаются бизнесом или проводят летние месяцы на берегу Босфора - а тут, что "беднота"???)
Идем смотреть бассейн.
Территория дома - неухоженная, довольно большая. Бассейн - большой - пустой и видно, что пару лет уже не эксплуатировался. Риэлтор сразу нашлась:
- Все оборудование рабочее, все насосы в порядке, как только все проголосуют, чтобы запустить - сразу запустят!
(хи-хи, подумал я, конечно, "запустят"... Хи-хи).
"Инвестор" (хи-хи):
- Сколько лет дому?
Риэлтор:
- Да я и не знаю, новый, лет 6, наверное...
"Инвестор" (Хи-хи):
- Ну и какая цена на продажу?
Риэлтор (глядя на как бы "кислые" лица инвестора и его жены):
- Продавец просит 40.
- Долларов?
- Долларов...
- Тысяч?
- Тысяч...
- Хорошо, квартира неплохая, мы подумаем...
А мне сразу стало понятно, почему владелец квартиры, купив когда-то и поверив словам риэлтора, хочет "свалить": дом старый, в самом дешевом микрорайоне Анталии, населен видимо на 96,29% бедными турками, бассейн не работает и работать не будет...
Вот такое, ребята покупать нельзя, даже если цена менее 40 000 долларов... за готовую "двушку" и даже с мебелью...