Текст
«Что нельзя покупать за границей» удалён автором, чтобы не мешать флудерам.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 жов, 2019 10:01
Текст
«Что нельзя покупать за границей» удалён автором, чтобы не мешать флудерам.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 22 жов, 2019 12:11, всього редагувалось 1 раз.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
Додано: Вів 22 жов, 2019 10:55
"Хі-хі!!!" - а може варто - "Ой, ой!!"???
Для akurt
Чудове та інформативне відео для долярчиків і акуртів - ось тут!
Дуже добре передає особливості турецького менталітету.
Рекомендую уважно передивитись з початку і до кінця.
Є ще бажаючі купляти нерухомість в Туреччині?
Востаннє редагувалось Frant в Вів 22 жов, 2019 12:40, всього редагувалось 9 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 22 жов, 2019 11:14
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Вів 22 жов, 2019 12:10
Вурдалаки бiсяться i лютують.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
Додано: Вів 22 жов, 2019 12:54
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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