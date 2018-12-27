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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 479480481482
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:01

Текст
«Что нельзя покупать за границей» удалён автором, чтобы не мешать флудерам.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 22 жов, 2019 12:11, всього редагувалось 1 раз.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:55

"Хі-хі!!!" - а може варто - "Ой, ой!!"???

Для akurt

  Долярчик написав:... а де вчорашнє відео?
- цікаво було дивитись ту місцину саме на відео про яку розказував часто п. Акурт...

  akurt написав:турки - состоятельные приличные люди


Чудове та інформативне відео для долярчиків і акуртів - ось тут!
https://censor.net.ua/ua/video_news/315 ... m_video_18

Дуже добре передає особливості турецького менталітету.
Рекомендую уважно передивитись з початку і до кінця.
Є ще бажаючі купляти нерухомість в Туреччині? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Вів 22 жов, 2019 12:40, всього редагувалось 9 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:14

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:добре передає особливості турецького менталітету.

Звіри,нелюді.Формат 63+
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 12:10

Вурдалаки бiсяться i лютують.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 12:54

  akurt написав:Вурдалаки бiсяться i лютують.

жахливо
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