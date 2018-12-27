Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Маєте на увазі - турків???? Не боїтесь жити поруч з ними? Мусульманську віру - прийняли?
Я би поостерігся купляти нерухомість у Туреччині. І Віктору Семеновичу рекомендую швидше її продати. Доки голова ціла і на плечах. Турки - вони такі, можуть і знести голову інородцю.
"У звіті правозахисної організації Amnesty International ідеться, що турецькі військові сили і пов'язані з ними збройні групи демонструють зневагу до життя людей, убивають, катують і викрадають мирних жителів і представників курдських збройних угруповань." https://gordonua.com/ukr/news/worldnews ... 59573.html
"У 1915-16 роках було безліч повідомлень про звірства турків щодо християн-вірмен, однак Туреччина всіляко перешкоджає будь-яким спробам світової громадськості визнати ті трагічні події геноцидом.
Історики сходяться в тому, що в 1915-1916 роках сотні тисяч вірмен загинули під час масової депортації з Анатолії (східна область нинішньої Туреччини) в сирійську пустелю та інші малопридатні для життя місця.
Вони були вбиті або гинули від голоду і хвороб.
Загальна кількість загиблих вірмен також є предметом суперечок. Вірмени кажуть про 1,5 млн загиблих. Турецька влада наполягає на тому, що їх не більше 300 тисяч."
голодні тому і злі,та й годі Уважаемые,изучаю вопрос покупки жулья для внучки (как для себя,она сейчас работает в отделе финансов в медицинском центре и ведет свой блог) смотрю обзор в США ,где попросили поделиться с нами житейскими выводами 27-летнюю Олю Гамолю, которая в 2015 году выиграла Green Card и уже жила в Чикаго. Оля родом из города Ровно, до переезда в США жила в Киеве. https://gloss.ua/places/118941-ozhidani ... zni-v-ssha Интересует мнение специалистов в этом вопросе,какие подводные камни могут быть?
Щодо нерухомості в Америці - поспілкуйтесь з п. Понаехал і п.Rjkz Вони добре знають американську нерухому специфіку.
Я только за Техас могу сказать и от кого из местных рыл в Остине однозначно надо бежать(к кому не скажу ибо не хочу подвести человека). Я просто наблюдаю как окучивают вновь прибывших. Стандартно доят на 4-5к лотерейшиков при помощи с орендой первой недвиги,первой машины, прав ПС Чикаго - это хорошо. Климат как в Минске. Вот только из только из Иллинойса все бегут. В целом по недвиге в США лучше к Rjkz.
Понаехал Багодарю за честность.Рассматриваю для внука старушку Британию.Изучаю варианты.Украинцы, которые живут за границей, рассказывают о своем ПМЖ-опыте честно и без приукрашиваний: как стереотипы о стране и их личные ожидания совпали или не совпали с реальным положением вещей.Может кто в курсе реальных дел в королевстве? https://gloss.ua/places/119132-ozhidani ... -v-londone